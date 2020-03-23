Тиктум объяснил, почему провалился в Суперформуле. И попенял на увольнение из Red Bull

Дэн Тиктум с 2017-го по 2019-й годы входил в юниорскую программу Red Bull. В прошлом сезоне команда отправила британца в японскую Суперформулу. После трех гонок в этом первенстве Red Bull отчислила Тиктума из своей программы. Несмотря на это Дэн смог получить место в команде DAMS в Формуле 2, а также стал пилотом Williams по развитию. Сейчас британец рассказал, что поведение Red Bull до сих пор его злит.

«Там была масса спекуляций, – заявил Тиктум. – Говорили, что мне надо привыкнуть к Японии, к тамошним трассам. Но это все те же трассы и все те же машины, понимаете? Не важно, выступаешь ты в Японии или на Луне.

Мне кажется, команда была не особо во мне уверена. Немного странно, что команда не уверена в пилоте, которого в их машину посадил Red Bull. Однако все в прошлом, я извлек урок. Люди спрашивают горюю ли я до сих пор из-за того, что меня отчислили. Да, горюю, но сейчас я в отличном положении».

В Суперформуле Тиктум выступал за команду Mugen, с которой Пьер Гасли стал вице-чемпионом сезона-2017, а Наоки Ямамото взял титул в 2018 году. Тиктум не смог добиться сопоставимых успехов в этом коллективе. По мнению Дэна, переход на шасси Dallara SF19 сильно ударил по возможностям Mugen.

«Команда была очень сильна с машинами прошлого поколения, и я был неплох на тестах в Сузуке. Мы хорошо смотрелись, прогрессировали. А потом получили новую машину, и сразу поняли, что правильно настроить ее будет очень-очень сложно. Рабочее окно оказалось крайне узким, наша команда применяла свой прежний подход и это не сработало.

Конечно, я благодарен за возможность выступать за Mugen, они ведь были чемпионами. Но не смогли достаточно быстро отреагировать [на изменения] и внести нужные поправки», – резюмировал гонщик.