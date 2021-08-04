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Формула 1 Новости

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения

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Гонщик оскорбил бывшего коллегу по команде во время трансляции в Интернете

Тиктум назвал Латифи какашкой после увольнения

Накануне стало известно об увольнении Дэна Тиктума из молодежной программы. Это совпало с оскорблением гонщика в адрес основного пилота Williams Николя Латифи. 

Во время стрима на платформе Twitch Тиктум пропел песенку со словами «Doo be doo be doo, Latifi is poo». То есть назвал канадского пилота «какашкой». Когда один из зрителей сказал Тиктуму, что сам он выступает только в Формуле 2, а Латифи в Ф1, Дэн парировал это заявлением, что Николя за свое место в команде заплатил.

После объявления об увольнении Тиктума из Williams, появились предположения, что именно песенка стала его причиной. Однако пилот заверил, что расстался с командой еще до этой трансляции.

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