Топ-10 пилотов Формулы 1 в 2020 году. Версия Motorsport.com

Сезона-2020 нам пришлось подождать, но в итоге он того стоил. 13 разных пилотов побывали на подиуме, а также появилось два новых победителя Гран При. И хотя борьба за титул завершилась еще за три этапа до конца сезона, интриги в чемпионате хватало.

В этом сезоне ранее списанные со счетов пилоты доказали, что их критики ошибались. Другие утвердили себя в статусе будущих чемпионов, а кое-кто вышел на новый уровень величия.

Мы представляем топ-10 лучших пилотов 2020 года в Формуле 1 по версии Motorsport.com, в котором мы делали скидку на уровень ожиданий, опыт и силу болидов конкретных гонщиков.

10. Ландо Норрис

Ландо Норрис, McLaren MCL35 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В 2020-м Норрис достиг кое-чего необычного: смог блеснуть, даже когда гонок не было из-за коронавируса. Актерские навыки Ландо во время стриминга онлайн-гонок завоевали ему множество фанатов, что он использовал для сбора денег на борьбу с ковидом, даже побрив ради этого голову.

Когда же начались настоящие гонки, Ландо на волне хайпа завоевал первый в карьере подиум, став третьим в дебютном Гран При сезона. Он хватался за шансы, когда большие команды их предоставляли, также став четвертым в квалификациях первого и последнего этапов сезона.

Гран При Абу-Даби стал его сильнейшим выступлением в 2020 году, по ходу которого ему постоянно мешали плохие старты, трафик и неудача в виде схода в Нюрбурге из-за проблем с мотором.

Результаты Норриса в течение сезона, казалось, пошли на спад. Но он выправил ситуацию четвертым местом в Бахрейне и пятым в Абу-Даби.

9. Карлос Сайнс

Карлос Сайнс, McLaren Фото: Steven Tee / Motorsport Images

2020-й год принес Сайнсу огромные перемены, когда было объявлено о его уходе в Ferrari из McLaren в конце года. Поразительная ситуация для пилота, который в 2018-м чуть не оказался на грани вылета из Ф1 после перехода Даниэля Риккардо в Renault.

Но попадание в McLaren спасло карьеру Сайнса на высшем уровне, и в этом году он вновь отблагодарил команду. В ходе сезона ему не всегда везло. Например, в Сильверстоуне он сошел из-за проблем с шиной после того, как долго ехал пятым. В Спа Карлос должен был стартовать седьмым, но из-за проблем с мотором не вышел на старт. А в квалификации Бахрейна его одолели проблемы с тормозами.

Но уже в начале сезона Сайнс показал свой класс, став третьим в квалификации Гран При Штирии. А в Турции сумел на мокрой трассе прорваться с 15-го места на пятое. Эти два выступления и позволили ему обойти его напарника Норриса в нашем рейтинге.

Сайнс отлично выступил в Нюрбурге и Сахире, но лучшее выступление и лучший результат показал в Монце. В квалификации Карлос стал третьим, а на старте прошел Валттери Боттаса и вышел на второе место. И этой позиции испанец не упустил, несмотря на триллер с сейфти-каром и красным флагом: на финише Сайнс уступил только Пьеру Гасли.

8. Джордж Расселл

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Растущий талант провел интригующий сезон. Расселл продолжил впечатлять в составе Williams и сумел набрать первые в карьере очки, однажды появившись за рулем Mercedes.

Уже в Штирии он вывел Williams в Q2 впервые с Гран При Бразилии-2018, а затем повторил это достижение еще восемь раз. А значит, Джордж зачастую стартовал выше, чем заслуживала его машина FW43, что позволило команде вступить в борьбу с Haas.

Поначалу все шло не слишком хорошо, так как Расселлу не хватало опыта в борьбе в плотной группе машин, так как из-за этого менялся аэродинамический баланс болида. Этим объясняется его вылет в Штирии после старта с 11-го места.

Но по ходу сезона Джордж значительно прибавил и насладился несколькими сражениями с Себастьяном Феттелем, которые, по мнению самого британца, ускорили его обучение. Результат этого обучения был виден на Гран При Сахира, когда Расселл прошел Боттаса, а потом отчаянно пытался спасти гонку, которую долгое время возглавлял.

Были и серьезные ошибки, самой заметной из которых стала авария под сейфти-каром в Имоле. Возможно, она стоила ему шанса принести Williams хоть одно очко за сезон.

7. Валттери Боттас

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 и Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Еще один раздражающий сезон для Валттери, перед которым стоит задача на равной технике побить одного из лучших пилотов в истории Ф1. У него опять не вышло, но точно не из-за нехватки желания, а умение финна приходить в себя после опустошительных поражений и ужасных неудач нельзя недооценить.

Он опять был очень хорош в квалификациях, взял пять поулов и в среднем уступал Хэмилтону едва ли больше одной десятой (посуху). В гонках же Валттери несколько раз удавалось блеснуть, несмотря на череду неудач.

В Британии у него лопнула шина, в Нюрбурге он сошел из-за отказа блока MGU-H, а лидируя в Имоле наехал на обломки Ferrari. Эти проблемы сильно раздули отставание Боттаса от Хэмилтона в чемпионате. Однако, было и множество проблем, виновником которых был сам Валттери.

Он плохо стартовал в Венгрии, Барселоне, Монце и обеих гонках в Бахрейне, а в Турции допустил жуткие шесть разворотов. Но главная проблема, которую Боттасу надо решить, чтобы побороться с Хэмилтоном за титул в 2021-м (и отстоять свое место в Mercedes), состоит в работе с резиной.

6. Серхио Перес

Серхио Перес, Racing Point Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Перес точно запомнит сезон-2020. Он разочаровывающе начал год, когда Racing Point надо было получше использовать свой противоречивый болид RP20. Пропустил две гонки из-за коронавируса. А потом вернулся, набрал форму и невероятно прибавил, несмотря на то, что к тому моменту уже потерял место в команде. И закончил год с победой в гонке и местом в Red Bull.

На стартовых этапах Перес слабовато смотрелся в квалификациях на фоне Лэнса Стролла, а в Штирии лишил себя хорошего результата, столкнувшись с Алексом Элбоном. Потенциал болида Racing Point был явно выше стартовых результатов Чеко.

Он, как обычно, хорошо работал с резиной, но часто это приходилось делать, чтобы исправить квалификационные неудачи. Так он добился четвертого места в Нюрбурге, а в Имоле взял бы подиум, если бы не решение команды позвать его в боксы под сейфти-каром.

Но уже в Турции Чеко повторил победную стратегию Хэмилтона и стал вторым. А потом была блестящая первая гонка в Бахрейне. Итог же горько-сладкому сезону подвели сенсационная победа в Сахире и сход в Абу-Даби.

5. Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Во втором сезоне с Renault Риккардо смог упрочить репутацию, проведя хороший чемпионат. А затем отправился в McLaren. Но Дэн покинул команду красиво, хотя поначалу в Renault и отреагировали на его уход с холодком.

У Риккардо и Renault все пошло хорошо с самого старта: улучшения машины сработали уже на тренировках в Австрии. В итоге Дэн получил уверенность в работе задней части RS20, однако добиться нужных результатов в стартовых гонках не выходило из-за проблем с охлаждением и борьбы с трафиком.

А потом были две гонки в Сильверстоуне. В первой Риккардо стал четвертым, прорвавшись с восьмого места. А во второй добился более важного. Хоть он и допустил разворот, опускаясь с пятой строчки на 14-ю, Дэну и Renault удалось добиться прорыва с настройками болида. И это принесло им череду хороших результатов во второй половине сезона.

В Бельгии Дэн стал четвертым, и это затмило даже его подиумы в Нюрбурге и Имоле, ведь в Спа ему не потребовались схода никого из тройки лидеров, чтобы добиться своего результата. Вдобавок, Дэн по ходу сезона уверенно победил в квалификациях Эстебана Окона.

4. Шарль Леклер

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Леклер выходил на сезон-2020 зная, что стал новой любовью Ferrari: ему дали долгосрочный контракт, а с Феттелем решили расстаться. И в этом году Шарль соответствовал ожиданиям команды, проведя прекрасную кампанию, несмотря на недостатки машины. Это и привело его на такое высокое место в нашем рейтинге, несмотря на несколько больших ошибок.

Леклер славно начал год, став вторым в хаосе Гран При Австрии. А что это не было случайностью, монегск доказал третьим местом в Великобритании. В первом случае ему помог штраф Хэмилтона, а во втором прокол колеса Боттаса, но Шарль заслужил похвалу за то, что оказывался в нужное время в нужном месте.

Две гонки в Сильверстоуне были лучшими выступлениями монегаска в этом году. Причем во второй гонке он стал четвертым благодаря работе с шинами в сложных погодных условиях.

Форму пилота подчеркнули и четыре четвертых места в квалификациях. Особенно в Сахире, где требовательная к мощности трасса никак не подходила SF1000.

Но нельзя на упомянуть серьезные ошибки. Особенно две аварии на старте в Штирии и Сахире. Первый вылет ухудшило еще и то, что Леклер заодно выбил Феттеля. Шарль счел, что аварии были вызваны необходимостью преодолевать недостатки машины, но он мог бы быть и порассудительнее.

3. Пьер Гасли

Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Charles Coates / Motorsport Images

История Гасли в этом сезоне была одной из лучших во всем чемпионате. Пьер впервые в карьере остался в той же команде, в которой закончил прошлый чемпионат. И это окупилось, ведь француз смог лучше интегрироваться в команду и стать ее лидером. К тому же, он был готов к сезону лучше, чем когда-либо, и начал показывать это с самого старта.

Работа Пьера в квалификации была стабильно прекрасной, он регулярно опережал более быстрые машины, хотя и провел пару разочаровывающих суббот, как в Муджело и Стамбуле. Гасли стал седьмым в дебютном Гран При 2020 года и упустил потенциально еще лучший результат из-за повреждения болида в начале гонки в Штирии.

Не реализовав свою скорость из-за поломки в Венгрии, он стал седьмым в Британии. А лучшие результаты пришли во второй половине сезона, включая блестящий пилотаж в Алгарве, где Пьер полностью показал свои навыки обгонов.

Но сезон-2020 в исполнении Гасли будут помнить из-за победы в Монце. Ему сильно помогли паузы в гонке, но он продемонстрировал впечатляющую стойкость, сдерживая Сайнса, и смог отстоять победу.

2. Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ферстаппен провел очередной прекрасный сезон, являясь единственной угрозой для Mercedes большую часть сезона. Дважды он отнимал у чемпионов победы: за счет лучшей работы с шинами на Гран При 70-летия и при полной доминации в Абу-Даби.

С машиной Red Bull RB16 было непросто совладать: из-за врожденных аэродинамических проблем она подчас становилась непредсказуемой и склонной к избыточной поворачиваемости. И Ферстаппен справлялся с этим гораздо лучше, чем его напарник Элбон.

Однако отставание Red Bull от Mercedes заставляло Ферстаппена стартовать позади пилотов немецкой команды и убивать резину во время преследования. Были у Макса и свои ошибки. Он испытывал проблемы в квалификации в Венгрии и развернулся в борьбе за лидерство в Турции, что стоило ему шанса на победу.

Но Ферстаппен продолжает сиять на высшем уровне, хоть и все еще не показал себя на уровне титульной борьбы. И чтобы наконец это изменить, ему нужна подходящая машина.

1. Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В 2020 году Хэмилтон был неуязвим. Его заражение коронавирусом показало, что ему он подвержен так же, как все мы, но в гонках неуязвимость чемпиона была очевидна.

Льюис добился того, что пропущенный им Гран При Сахира не имел никакого значения, как и посредственное выступление на последнем этапе сезона. К тому моменту Хэмилтон уже гарантировал себе титул благодаря скорости, верным решениям и благосклонности фортуны.

Льюис отмахнулся от поражения в дебютной гонке и в следующих шести Гран При одержал пять побед. И даже в худшие дни Льюис добивался результатов, чего не удавалось его соперникам. Плохие дни приходили в Сильверстоуне, Монце и Сочи. Но в первом случае он все равно опередил Боттаса, а в двух других финишировал лишь в паре позиций позади напарника.

Самыми большими ошибками Льюиса в этом году стали пропущенный знак о запрете заезда на пит-лейн в Италии и тренировка стартов с нарушением правил в России. Но каждый раз Льюису удавалось отыграться. В Сочи после ошибки в квалификации он взял поул, опередив Ферстаппена более, чем на полсекунды.

В целом же сезон-2020 в исполнении Хэмилтона был мастерским, что принесло 11 побед и седьмой чемпионский титул. И если в 2021-м Льюис побьет рекорд Шумахера, взяв восьмой трофей, это будет сделано благодаря все тому же подходу.

В 2019-м слабостью Хэмилтона были квалификации, но он превратил их в свою силу, взяв в этом году 10 поулов. Вдобавок, он отточил свое традиционное преимущество в работе с резиной и временами наносил соперникам страшные удары за счет этого навыка.

Общий итог выступлениям Хэмилтона подвел Гран При Турции, где он забронировал титул. На том этапе у Mercedes были сложности, но Льюис избегал неприятностей всю гонку, хотя и провел очень сложный старт на дождевых шинах. Перейдя на промежуточную резину на подсыхающей трассе он набрал свой ход, и пока остальные допускали развороты и теряли позиции, Льюис нашел верные траектории, поддерживал температуру в шинах... и вошел в историю.