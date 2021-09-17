The Times: Британия исключила Турцию из «красного списка»
Как пишет авторитетное издание, в правительстве решили ослабить ограничения для въезжающих из нескольких десятков стран, включая Турцию
Календарь Формулы 1 в нынешнем году попал в зависимость от британских коронавирусных ограничений. В стране существует собственный «красный список» государств – всем, кто въезжает из них, необходимо в обязательном порядке провести 11 дней на карантине с специальных отелях, заплатив за это 2285 фунтов (около 230 тысяч рублей).
Так как в Великобритании базируются семь из десяти команд Формулы 1, офис FOM и еще ряд прямо связанных с чемпионатом организаций, карантинные правила делают почти невозможным возвращение тех, кто работает в паддоке, из любой страны «красного списка».
По этой причине летом пришлось отменить Гран При Турции, а проведение этой гонки 10 октября до сих пор вызывает вопросы.
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Однако, как пишет сегодня The Times, на совещании 16 сентября «красный список», куда сейчас входят 62 государства, решено было сократить практически вдвое. Турция тоже покинет его – что должно окончательно снять все вопросы относительно гонки в Стамбуле.
Официального объявления о решениях прошедшего заседания можно ожидать в районе 18:00 по московскому времени.
Кроме Турции, в «красный список» сейчас входят Мексика и Бразилия, куда Ф1 также планирует приехать этой осенью. Но календарь уже переделали таким образом, чтобы исключить возвращение в Британию после этих Гран При.
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