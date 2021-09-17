The Times: Британия исключила Турцию из «красного списка»

Календарь Формулы 1 в нынешнем году попал в зависимость от британских коронавирусных ограничений. В стране существует собственный «красный список» государств – всем, кто въезжает из них, необходимо в обязательном порядке провести 11 дней на карантине с специальных отелях, заплатив за это 2285 фунтов (около 230 тысяч рублей).

Так как в Великобритании базируются семь из десяти команд Формулы 1, офис FOM и еще ряд прямо связанных с чемпионатом организаций, карантинные правила делают почти невозможным возвращение тех, кто работает в паддоке, из любой страны «красного списка».

По этой причине летом пришлось отменить Гран При Турции, а проведение этой гонки 10 октября до сих пор вызывает вопросы.

Однако, как пишет сегодня The Times, на совещании 16 сентября «красный список», куда сейчас входят 62 государства, решено было сократить практически вдвое. Турция тоже покинет его – что должно окончательно снять все вопросы относительно гонки в Стамбуле.

Официального объявления о решениях прошедшего заседания можно ожидать в районе 18:00 по московскому времени.

Кроме Турции, в «красный список» сейчас входят Мексика и Бразилия, куда Ф1 также планирует приехать этой осенью. Но календарь уже переделали таким образом, чтобы исключить возвращение в Британию после этих Гран При.