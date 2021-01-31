Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Внимательнее глядя на новые, хотя и знакомые машины Формулы 1 2021 года, все больше понимаешь, что одно небольшое изменение в правилах бросит командам большой вызов.

Когда команды Ф1 соглашались на изменения в днищах болидов в 2021 году для сокращения прижимной силы, это не вызвало большого шума. Это и неудивительно, ведь сокращение зоны днища перед задними колесами на 10 см едва ли можно заметить в трансляции или со зрительских мест.

Дальнейшие изменения, включая удаление плавников с тормозных воздухозаборников и уменьшение глубины ложбин на диффузоре, тоже были из тех деталей, которые конструкторы машин заметят издалека, а зрители не увидят, пока их не ткнут носом.

Так что хотя машины-2021 будут беспрецедентно похожи на прошлогодние, на деле все будет сложнее. Обычно визуально заметные перемены, вроде изменения габаритов передних крыльев или запрета акульих плавников, не доставляют командам особой головной боли. А вот менее заметные перемены – наоборот.

Почти сразу стало ясно, что это маленькое изменение днище гораздо сильнее скажется на скорости, чем казалось поначалу. И это изменение будет одной из главных тем для обсуждения в начале сезона.

Регламент днища 2021 года Фото: Giorgio Piola

Как сказал Пэт Фрай из Alpine: «Это критические изменит работу аэродинамики в задней части болида, так что важным вопросом будет, кто с этим справится лучше всех».

Все дело в том, что казалось бы маловажная зона днища, которая подверглась сокращению, на самом деле была главной при работе над улучшением работы машины. Это становится очевидным, если посмотреть, как сильно менялись днища болидов от гонки к гонке и насколько сложной была работа над этой частью машины.

Команды хорошо знали, что проработка отверстий, прорезей и прочих деталей днища имеет важное значение для направления потоков воздуха в нужные области диффузора и, как следствие, повышения уровня прижимной силы.

И в этой области разрыв между командами вроде Mercedes и Red Bull и коллективами, чьи возможности скромнее, был весьма велик.

И хотя команды сразу принялись изучать уровень ущерба, который нанесут новые правила, при помощи аэротуннелей, его истинные масштабы стали ясны лишь недавно.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон предположил, что единичного изменения днища хватит, чтобы отбросить все команды далеко назад:

«С виду этот треугольный вырез в задней части днища не кажется сильно важным, но уберите его, и это будет стоить машине одной секунды на круге».

Детали днища Renault F1 Team R.S.20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Джоди Эггинтон из AlphaTauri отметил, что изменения правил по днищу могут повлиять на расстановку сил в новом сезоне, а Хельмут Марко из Red Bull выразил надежду, что его команда отыграет 20% прижимной силы, компенсирует потерю и будет ехать не хуже, чем в прошлом году. Но соперник Red Bull к таким надеждам относятся скептически.

Вместе с более жесткими шинами новые правила могут привести к потере двух-трех секунд на круге. А пилоты заметят не само изменения времени на круге, но потерю прижима. Ощущения от машин станут хуже, чем год назад, особенно в том, что касается их задних частей.

После семи лет постоянного роста прижимной силы переход на машины с меньшим уровнем прижима наверняка окажется дискомфортным. Кокпиты останутся теми же, но сидящим в них пилотам придется столкнуться с машинами, которые уже не так быстры и хороши. А еще станет труднее заметить, в чем машина стала лучше прошлогодней, а в чем нет.

К тому же, команда придется разбираться с тем, связаны ли новые трудности пилотов со сменой правил или более фундаментальными проблемами машины. Перемены будут велики, и нам предстоит часто о них слышать.