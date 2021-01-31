Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
269 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
290 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
314 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Поделились
Комментарии
Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Новые правила по конструкции днища болида грозят внести куда более сильные изменения, чем все думали

Внимательнее глядя на новые, хотя и знакомые машины Формулы 1 2021 года, все больше понимаешь, что одно небольшое изменение в правилах бросит командам большой вызов. 

Когда команды Ф1 соглашались на изменения в днищах болидов в 2021 году для сокращения прижимной силы, это не вызвало большого шума. Это и неудивительно, ведь сокращение зоны днища перед задними колесами на 10 см едва ли можно заметить в трансляции или со зрительских мест.

Дальнейшие изменения, включая удаление плавников с тормозных воздухозаборников и уменьшение глубины ложбин на диффузоре, тоже были из тех деталей, которые конструкторы машин заметят издалека, а зрители не увидят, пока их не ткнут носом.

Так что хотя машины-2021 будут беспрецедентно похожи на прошлогодние, на деле все будет сложнее. Обычно визуально заметные перемены, вроде изменения габаритов передних крыльев или запрета акульих плавников, не доставляют командам особой головной боли. А вот менее заметные перемены – наоборот.

Почти сразу стало ясно, что это маленькое изменение днище гораздо сильнее скажется на скорости, чем казалось поначалу. И это изменение будет одной из главных тем для обсуждения в начале сезона.

Регламент днища 2021 года

Регламент днища 2021 года

Фото: Giorgio Piola

Как сказал Пэт Фрай из Alpine: «Это критические изменит работу аэродинамики в задней части болида, так что важным вопросом будет, кто с этим справится лучше всех».

Все дело в том, что казалось бы маловажная зона днища, которая подверглась сокращению, на самом деле была главной при работе над улучшением работы машины. Это становится очевидным, если посмотреть, как сильно менялись днища болидов от гонки к гонке и насколько сложной была работа над этой частью машины.

Команды хорошо знали, что проработка отверстий, прорезей и прочих деталей днища имеет важное значение для направления потоков воздуха в нужные области диффузора и, как следствие, повышения уровня прижимной силы.

И в этой области разрыв между командами вроде Mercedes и Red Bull и коллективами, чьи возможности скромнее, был весьма велик.

И хотя команды сразу принялись изучать уровень ущерба, который нанесут новые правила, при помощи аэротуннелей, его истинные масштабы стали ясны лишь недавно.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон предположил, что единичного изменения днища хватит, чтобы отбросить все команды далеко назад:

«С виду этот треугольный вырез в задней части днища не кажется сильно важным, но уберите его, и это будет стоить машине одной секунды на круге».

Детали днища Renault F1 Team R.S.20

Детали днища Renault F1 Team R.S.20

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Джоди Эггинтон из AlphaTauri отметил, что изменения правил по днищу могут повлиять на расстановку сил в новом сезоне, а Хельмут Марко из Red Bull выразил надежду, что его команда отыграет 20% прижимной силы, компенсирует потерю и будет ехать не хуже, чем в прошлом году. Но соперник Red Bull к таким надеждам относятся скептически.

Вместе с более жесткими шинами новые правила могут привести к потере двух-трех секунд на круге. А пилоты заметят не само изменения времени на круге, но потерю прижима. Ощущения от машин станут хуже, чем год назад, особенно в том, что касается их задних частей.

После семи лет постоянного роста прижимной силы переход на машины с меньшим уровнем прижима наверняка окажется дискомфортным. Кокпиты останутся теми же, но сидящим в них пилотам придется столкнуться с машинами, которые уже не так быстры и хороши. А еще станет труднее заметить, в чем машина стала лучше прошлогодней, а в чем нет.

К тому же, команда придется разбираться с тем, связаны ли новые трудности пилотов со сменой правил или более фундаментальными проблемами машины. Перемены будут велики, и нам предстоит часто о них слышать.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году

Предыдущая новость

Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

«Вольф и Вассер заняли все места для своих пилотов». Алези вновь раскритиковал Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Вольф и Вассер заняли все места для своих пилотов». Алези вновь раскритиковал Ф1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все дело в водке? Култхард объяснил причину задержки с контрактом Хэмилтона

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

Самое важное:

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров
Формула 1 Формула 1 / Новость

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Два пилота Ф1 поедут в виртуальном Гран При
eSpt eSports / Новость

Два пилота Ф1 поедут в виртуальном Гран При

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

25мин
2
Формула 1

«Вольф и Вассер заняли все места для своих пилотов». Алези вновь раскритиковал Ф1

23ч
3
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

8дн
4
Формула 1

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

1дн
5
Формула 1

Росс Браун дал совет всем, кто сомневается в Хэмилтоне

1дн

Самое важное:

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Формула 1
25мин
Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году

Майландер стал четвертым лидером Ф1 в 2020 году

Формула 1
Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Формула 1
Два пилота Ф1 поедут в виртуальном Гран При

Два пилота Ф1 поедут в виртуальном Гран При

eSports
На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото

На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото

Формула 1
21ч

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.