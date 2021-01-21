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Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

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Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Автор:
, Редактор
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Mercedes начинает 2021 год явным фаворитом. Но даже у нее могут возникнуть проблемы

После завоевания седьмого дубля подряд, Mercedes подходит к сезону-2021 явным фаворитом. Но есть еще барьеры, которые команде необходимо взять, чтобы ее серия не прервалась.

Выиграв семь последних сезонов, команда из Брэкли показала, что может справляться с большими и малыми изменениям в правилах, но есть и ошибки, которых ей в 2021-м стоит избегать. Даже помимо тех операционных сбоев, которые стоили ей в прошлом году побед в Монце и Сахире.

Те две гонки, выигранные Пьером Гасли и Серхио Пересом, составили половину всех поражений Mercedes в 2020 году. Но их причиной стали относительно малозначительные сбои из-за которых Льюис Хэмилтон заехал на закрытый пит-лейн в Италии, а Джордж Расселл и Валттери Боттас пережили катастрофический двойной пит-стоп в Бахрейне. Еще две гонки выиграл Макс Ферстаппен, и только их можно считать поражениями Mercedes по делу (что, конечно, не принижает заслуг Гасли и Переса).

В обеих гонках, выигранных Ферстаппеном, важнейшим фактором была работа шин. В Сильверстоуне на Гран При 70-летий Ф1 высокая прижимная сила болида W11 в жаркий день привела к тому, что Mercedes быстро уничтожала мягкую резину, особенно в сравнении с прошлой гонкой на той же трассе, когда немецкая команда доминировала. И это усугубило проблемы Mercedes  при борьбе с превосходной шинной стратегией Ферстаппена.

А в Абу-Даби ранний выезд сейфти-кара перевел большую часть пелотона на одинаковые стратегии, но Ферстаппен сберег шины лучше Валттери Боттаса, и Mercedes завершила сезон с результатом ниже среднего на трассе, где прежде была недостижима.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Но в то же время, работа с шинами была важным фактором общего успеха Mercedes в 2020-м. Сравнивая W11 с предыдущими машинами команды, главный конструктор Mercedes Джон Оуэн говорил: «Большинство грехов наших машин были связаны с резиной».

«Шины Pirelli очень чувствительны, – продолжал он позже. – Они могут начать пузыриться или перегреться, всякое такое. Pirelli пытается сделать шины для быстрейших машин в истории Ф1 и перед ними стоит серьезный вызов.

И тут помогает уменьшение числа пороков болида, это позволяет эффективнее использовать резину. Тем более, что шины остались прежними, что сделало прежние наработки актуальными».

Это важная мысль перед 2021 годом, ведь теперь конструкцию шин впервые с 2019 года изменили.

Pirelli пришлось изменить резину по соображениям безопасности, чтобы устранить те проблемы с покрышками, которые были особенно заметны в Сильверстоуне.

Новый состав резины сделал машины тяжелее на 3 кг, и опробовав прототип на тренировке в Бахрейне Льюис Хэмилтон заявил, что это стоило ему секунды на круге.

Его критика понятна, ведь одной из сильнейших сторон Льюиса как раз и является умение наилучшим образом использовать хрупкие покрышки на протяжении всей гоночной дистанции.

Но когда состав шин меняют, приходится полагаться на догадки касательно их работы. И нет гарантий, что эти догадки окажутся верны. Поэтому пилот, который наработал себе такое преимущество в работе с шинами, конечно, не хочет его терять.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, разглядывает поврежденные шины

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, разглядывает поврежденные шины

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Так что главная ошибка, которой Mercedes должна избежать в 2021 году, это проблемы с новой резиной. И важным активом команды станет ее неуемное желание извлекать уроки из собственных ошибок.

Не стоит забывать и о том, как много Mercedes работала с прототипами новых шин в Бахрейне и Абу-Даби в прошлом году, пожертвовав подготовкой к самим гонкам.

Еще одной ловушкой для действующих чемпионом может стать снижение прижимной силы на 10% из-за новой конструкции днища. Есть мнение, что одно это может коренным образом изменить работу болида. И хотя некоторые зоны болида, например аэродинамика, открыты для доработок, капитальная перестройка шасси и подвески невозможна из-за регламента. Как сказал техдиректор Alpine Пэт Фрай, всю машину изменить нельзя, но можно изменить ее половину.

Mercedes отлично справлялась с переменами в регламенте в последние годы, например с изменением конструкции переднего крыла в 2019 году. Но адаптация по большей части замороженного болида к новым условиям тесно связана с другой ловушкой, которая подстерегает чемпионов в новом году.

До вступления в силу нового регламента Ф1 остается год, а значит, скоро командам придется решать, когда отказаться от доработки текущих машин в пользу работы над новыми. В 2020-м Mercedes не дорабатывала W11 после Гран При Бельгии, и для Red Bull это стало преимуществом в конце сезона.

Однако, это не означает, что Mercedes будет уязвима на старте нового сезона. Просто подчеркивает то, какой тонкий баланс командам придется соблюдать в 2021 году. А ведь на него наложится и система жетонов на доработку, которая ограничит шансы команд на исправление машины, если что-то пойдет не так.

Mercedes редко ошибается. Но в грядущем чемпионате команде придется преодолевать препятствия, которые могут остановить даже лучших.

Льюис Хэмилтон и Тото Вольф, Mercedes-AMG F1

Льюис Хэмилтон и Тото Вольф, Mercedes-AMG F1

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

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