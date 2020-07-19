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Mercedes за год отыграл у себя секунду. Но есть те, кто отыграл вдвое больше!

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Mercedes за год отыграл у себя секунду. Но есть те, кто отыграл вдвое больше!
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 09:25

Сравнение результатов вчерашней и прошлогодней квалификации показывает: Racing Point скопировала у Mercedes не только машину, но и темп!

Команда Racing Point впечатлила многих своими результатами на квалификации Гран При Венгрии. Но эти результаты выглядят еще более впечатляюще, если сравнить их с итоговым протоколом прошлогодней квалификации.

Примечательно, что болид RP20 не только похож на прошлогодний Mercedes W10, но и демонстрирует примерно тот же темп: в квалификации 2019 года Хэмилтон и Боттас проехали свои лучшие круги за 1:14,6 и 1:14,8 соответственно – Стролл и Перес в этом году на квалификации зафиксировали времена 1:14,4 и 1:14,5 соответственно.

Команда

Темп в 2019 году

(место в квалификации)

Темп в 2020 году

(место в квалификации)

Разница

Racing Point

1:17.109

(17-е, Перес)

1:14.377

(3-е, Стролл)

-2,732 с и -14 мест

Williams

1:17.031

(16-е, Расселл)

1:15.698

(12-е, Расселл)

-1,333 с и - 4 места

Mercedes

1:14.590

(2-е, Боттас)

1:13.447

(1-е, Хэмилтон)

-1,143 с и -1 место

AlphaTauri

1:16.687

(12-е, Элбон)

1:15.508

(10-е, Гасли)

-1,079 с и -2 места

McLaren

1:15.800

(7-е, Норрис)

1:14.966

(8-е, Норрис)

-0,834 с и +1 место

Renault

1:16.565

(11-е, Хюлькенберг)

1:15.661

(11-е, Риккардо)

-0,904 с 

Ferrari

1:15.043

(4-е, Леклер)

1:14.774

(5-е, Феттель)

-0,269 с и +1 место

Haas

1:16.013

(9-е, Грожан)

1:16.152

(16-е, Магнуссен)

+0,139 с и +7 мест

Red Bull

1:14.572

(1-е, Ферстаппен)

1:14.849

(7-е, Ферстаппен)

+0,277 с и +6 мест

Alfa Romeo

1:16.041

(10-е, Райкконен)

1:16.506

(19-е, Джовинацци)

+0,465 с и +9 мест

При оценке прогресса команд, впрочем, стоит учесть погодный фактор. В этом году квалификация проходила при температуре воздуха около 19 градусов – против 25-ти в прошлом году. То есть при более благоприятной погоде: более прохладный воздух помогал пилотам дольше сохранять шины на пике формы и повышал эффективность работы системы охлаждения. В последнем случае это позволяет использовать детали понтонов с отверстиями меньшей площади – что уменьшает аэродинамическое сопротивление и способствует улучшению темпа.

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Отдельные эксперты берут за точку отсчета, что в этом году трасса примерно на полсекунды «быстрее», чем в прошлом (не забывая оговориться, что это более чем приблизительная оценка). Но прогресс Racing Point впечатляет даже с поправкой на погоду. На другом конце шкалы находятся клиенты Ferrari и Red Bull.

Проблемы у всех копытных

В случае с «Быками» обращает на себя внимание, что на «Хунгароринге» команда потеряла гораздо больше, чем на «Ред Булл Ринге» в предыдущие уик-энды (где темп болидов австрийской команды практически не отличался от прошлогоднего). Это значит, что специфика трассы позволяет особо сильно проявиться ключевым недостаткам болида RB16.

Делать какие-либо выводы сложно, так как проблемы могут быть связаны с разными аспектами машины – к примеру, с работой подвески или с нехваткой прижимной силы (или нестабильностью работы аэродинамических элементов при разных скоростях и углах поворота руля).

 

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Отставание по мощности мотора на «Хунгароринге» не является критичным фактором – поэтому регресс Haas и Alfa Romeo может свидетельствовать как о проблемах с шасси, так и о том, насколько сильно потеряли двигатели Ferrari в мощности после выхода знаменитой осенней техдирективы FIA. 

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Примечательно, что сама Скудерия смогла немного ускориться – в этом можно увидеть подтверждение слов Феттеля и Леклера, что в поворотах болид SF1000 не так уж и плох.

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Этап Гран При Венгрии
Автор Алекс Калинаукас

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