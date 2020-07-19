Команда Racing Point впечатлила многих своими результатами на квалификации Гран При Венгрии. Но эти результаты выглядят еще более впечатляюще, если сравнить их с итоговым протоколом прошлогодней квалификации. Примечательно, что болид RP20 не только похож на прошлогодний Mercedes W10, но и демонстрирует примерно тот же темп: в квалификации 2019 года Хэмилтон и Боттас проехали свои лучшие круги за 1:14,6 и 1:14,8 соответственно – Стролл и Перес в этом году на квалификации зафиксировали времена 1:14,4 и 1:14,5 соответственно.

Команда Темп в 2019 году (место в квалификации) Темп в 2020 году (место в квалификации) Разница Racing Point 1:17.109 (17-е, Перес) 1:14.377 (3-е, Стролл) -2,732 с и -14 мест Williams 1:17.031 (16-е, Расселл) 1:15.698 (12-е, Расселл) -1,333 с и - 4 места Mercedes 1:14.590 (2-е, Боттас) 1:13.447 (1-е, Хэмилтон) -1,143 с и -1 место AlphaTauri 1:16.687 (12-е, Элбон) 1:15.508 (10-е, Гасли) -1,079 с и -2 места McLaren 1:15.800 (7-е, Норрис) 1:14.966 (8-е, Норрис) -0,834 с и +1 место Renault 1:16.565 (11-е, Хюлькенберг) 1:15.661 (11-е, Риккардо) -0,904 с Ferrari 1:15.043 (4-е, Леклер) 1:14.774 (5-е, Феттель) -0,269 с и +1 место Haas 1:16.013 (9-е, Грожан) 1:16.152 (16-е, Магнуссен) +0,139 с и +7 мест Red Bull 1:14.572 (1-е, Ферстаппен) 1:14.849 (7-е, Ферстаппен) +0,277 с и +6 мест Alfa Romeo 1:16.041 (10-е, Райкконен) 1:16.506 (19-е, Джовинацци) +0,465 с и +9 мест

При оценке прогресса команд, впрочем, стоит учесть погодный фактор. В этом году квалификация проходила при температуре воздуха около 19 градусов – против 25-ти в прошлом году. То есть при более благоприятной погоде: более прохладный воздух помогал пилотам дольше сохранять шины на пике формы и повышал эффективность работы системы охлаждения. В последнем случае это позволяет использовать детали понтонов с отверстиями меньшей площади – что уменьшает аэродинамическое сопротивление и способствует улучшению темпа.

Отдельные эксперты берут за точку отсчета, что в этом году трасса примерно на полсекунды «быстрее», чем в прошлом (не забывая оговориться, что это более чем приблизительная оценка). Но прогресс Racing Point впечатляет даже с поправкой на погоду. На другом конце шкалы находятся клиенты Ferrari и Red Bull.

Проблемы у всех копытных

В случае с «Быками» обращает на себя внимание, что на «Хунгароринге» команда потеряла гораздо больше, чем на «Ред Булл Ринге» в предыдущие уик-энды (где темп болидов австрийской команды практически не отличался от прошлогоднего). Это значит, что специфика трассы позволяет особо сильно проявиться ключевым недостаткам болида RB16.

Делать какие-либо выводы сложно, так как проблемы могут быть связаны с разными аспектами машины – к примеру, с работой подвески или с нехваткой прижимной силы (или нестабильностью работы аэродинамических элементов при разных скоростях и углах поворота руля).

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Отставание по мощности мотора на «Хунгароринге» не является критичным фактором – поэтому регресс Haas и Alfa Romeo может свидетельствовать как о проблемах с шасси, так и о том, насколько сильно потеряли двигатели Ferrari в мощности после выхода знаменитой осенней техдирективы FIA.