Mercedes за год отыграл у себя секунду. Но есть те, кто отыграл вдвое больше!
Сравнение результатов вчерашней и прошлогодней квалификации показывает: Racing Point скопировала у Mercedes не только машину, но и темп!
Команда Racing Point впечатлила многих своими результатами на квалификации Гран При Венгрии. Но эти результаты выглядят еще более впечатляюще, если сравнить их с итоговым протоколом прошлогодней квалификации.
Примечательно, что болид RP20 не только похож на прошлогодний Mercedes W10, но и демонстрирует примерно тот же темп: в квалификации 2019 года Хэмилтон и Боттас проехали свои лучшие круги за 1:14,6 и 1:14,8 соответственно – Стролл и Перес в этом году на квалификации зафиксировали времена 1:14,4 и 1:14,5 соответственно.
|
Команда
|
Темп в 2019 году
(место в квалификации)
|
Темп в 2020 году
(место в квалификации)
|
Разница
|
Racing Point
|
1:17.109
(17-е, Перес)
|
1:14.377
(3-е, Стролл)
|
-2,732 с и -14 мест
|
Williams
|
1:17.031
(16-е, Расселл)
|
1:15.698
(12-е, Расселл)
|
-1,333 с и - 4 места
|
Mercedes
|
1:14.590
(2-е, Боттас)
|
1:13.447
(1-е, Хэмилтон)
|
-1,143 с и -1 место
|
AlphaTauri
|
1:16.687
(12-е, Элбон)
|
1:15.508
(10-е, Гасли)
|
-1,079 с и -2 места
|
McLaren
|
1:15.800
(7-е, Норрис)
|
1:14.966
(8-е, Норрис)
|
-0,834 с и +1 место
|
Renault
|
1:16.565
(11-е, Хюлькенберг)
|
1:15.661
(11-е, Риккардо)
|
-0,904 с
|
Ferrari
|
1:15.043
(4-е, Леклер)
|
1:14.774
(5-е, Феттель)
|
-0,269 с и +1 место
|
Haas
|
1:16.013
(9-е, Грожан)
|
1:16.152
(16-е, Магнуссен)
|
+0,139 с и +7 мест
|
Red Bull
|
1:14.572
(1-е, Ферстаппен)
|
1:14.849
(7-е, Ферстаппен)
|
+0,277 с и +6 мест
|
Alfa Romeo
|
1:16.041
(10-е, Райкконен)
|
1:16.506
(19-е, Джовинацци)
|
+0,465 с и +9 мест
При оценке прогресса команд, впрочем, стоит учесть погодный фактор. В этом году квалификация проходила при температуре воздуха около 19 градусов – против 25-ти в прошлом году. То есть при более благоприятной погоде: более прохладный воздух помогал пилотам дольше сохранять шины на пике формы и повышал эффективность работы системы охлаждения. В последнем случае это позволяет использовать детали понтонов с отверстиями меньшей площади – что уменьшает аэродинамическое сопротивление и способствует улучшению темпа.
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Отдельные эксперты берут за точку отсчета, что в этом году трасса примерно на полсекунды «быстрее», чем в прошлом (не забывая оговориться, что это более чем приблизительная оценка). Но прогресс Racing Point впечатляет даже с поправкой на погоду. На другом конце шкалы находятся клиенты Ferrari и Red Bull.
Проблемы у всех копытных
В случае с «Быками» обращает на себя внимание, что на «Хунгароринге» команда потеряла гораздо больше, чем на «Ред Булл Ринге» в предыдущие уик-энды (где темп болидов австрийской команды практически не отличался от прошлогоднего). Это значит, что специфика трассы позволяет особо сильно проявиться ключевым недостаткам болида RB16.
Делать какие-либо выводы сложно, так как проблемы могут быть связаны с разными аспектами машины – к примеру, с работой подвески или с нехваткой прижимной силы (или нестабильностью работы аэродинамических элементов при разных скоростях и углах поворота руля).
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Отставание по мощности мотора на «Хунгароринге» не является критичным фактором – поэтому регресс Haas и Alfa Romeo может свидетельствовать как о проблемах с шасси, так и о том, насколько сильно потеряли двигатели Ferrari в мощности после выхода знаменитой осенней техдирективы FIA.
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Примечательно, что сама Скудерия смогла немного ускориться – в этом можно увидеть подтверждение слов Феттеля и Леклера, что в поворотах болид SF1000 не так уж и плох.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Автор
|Алекс Калинаукас