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В сезоне-2022, когда спорт перешел на радикально новый регламент, оба подхода оказались особенно востребованными. Поначалу каждый самостоятельно искал свой путь через хитросплетения регламента, а с началом тестов команды увидели машины друг друга.

Неудивительно, что самые удачные находки оказались очень востребованы и быстро распространились по пелотону. При этом даже у Aston Martin – объективно, одной из слабейших команд нынешней Формулы 1 – нашлось кое-что, очень заинтересовавшее лидеров из Red Bull и Ferrari.

Детали сплиттера Aston Martin AMR22 Фото: Aston Martin Racing

Речь идет о детали, которую в Aston Martin почему-то не стали прятать и показали уже на презентации в начале февраля. Напомним, если не считать картинок Haas, команда Лоуренса Стролла вообще самой первой в Ф1 показала машину 2022 года.

На ее изображениях соперники рассмотрели продольный элемент, параллельный сплиттеру и расположенный чуть выше него (показан стрелкой). Это решение, полностью соответствующее правилам, позволяет добавить машине прижимной силы.

Спустя всего неделю после Aston Martin свою презентацию провела и Ferrari. На алой машине тоже обнаружилась деталь, почти неотличимая по форме и размерам.

Детали сплиттера Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Глава Скудерии Маттиа Бинотто прямо сказал, что его конструкторы очень внимательно следили за всем, что сделали соперники.

«На нашей F1-75 вы уже можете увидеть детали с тех машин, что были показаны в последние дни, – отметил итальянец на торжественной церемонии. – В начальной фазе сезона все команды будут предельно внимательно оглядываться по сторонам».

Использование удачных находок конкурентов всегда было частью Формулы 1. Но нельзя не признать высочайшую производительность штаба в Маранелло. Всего за семь дней там разглядели удачную находку, оценили ее эффективность посредством CFD и продувок в трубе, изготовили в материале и установили на собственную машину.

У Red Bull решение той же задачи заняло больше времени. Впрочем, это можно объяснить большим количеством собственных идей, которые в тот момент проходили проверку эффективности. Найти в этом невероятно плотном расписании место для оценки чужих решений не всегда просто.

На ранней стадии работы с новой машиной важно оптимизировать имеющиеся элементы и избегать резких перемен. Важно отметить, что область под кокпитом машин Ф1 в действительности содержит множество разных систем и элементов. Скажем многие команды именно сюда перенесли электронные компоненты, прежде располагавшиеся в понтонах.

Применительно к Red Bull это привело к появлению выше сплиттера узкой вертикальной прорези, необходимой для охлаждения.

Также важно учесть, что на RB18 сплиттер удерживается специальным амортизатором, который должен уберегать элемент от повреждения при наезде на поребрик или посторонние объекты на асфальте.

Из-за этого для дополнительного бортика осталось не так много места, и он получился довольно узким. Подводя итог – Red Bull потребовалось больше времени на внедрение решения Aston Martin, так как применительно к RB18 задача оказалась более сложной. Но к Имоле она была решена.

Новая деталь не только помогает распределять потоки и создавать нужный градиент давлений, но и формирует завихрение, которое в дальнейшем можно использовать в интересах аэродинамики или, напротив, погасить другими элементами. Так как совсем рядом находятся входные отверстия туннелей Вентури, все эти возможности крайне важны.

Сравнение конфигурации днища Alpine A522 (старое / новое)

К слову, Alpine привезла в Имолу обновления в этой же области машины. Единственное новое днище получил Фернандо Алонсо – его главные отличия от старого можно видеть на сравнительном фото.

Это диагональный бортик на боковине кокпита (показан синей стрелкой), линия перехода к понтонам (пунктир) и форма кромки днища ближе к задним колесам (показана красной стрелкой).