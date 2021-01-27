Мнение: Формулу 1 необходимо замедлить

В сезоне-2021 команды Формулы 1 будут использовать прошлогодние шасси, но несмотря на это, от машин ждут больших изменений. Ведь помимо естественной эволюции дизайна, в дело вступят изменения правил по днищу и другим компонентам болида, которые нацелены на снижение скоростей.

Задача этих изменений – сократить прижимную силу на 10% за счет изменения днища и введения новых ограничений в области тормозных воздухозаборников и диффузора.

Увеличение скорости командами поставило покрышки Pirelli под еще больше, чем прежде, давление. Постоянное улучшение времен на круге вкупе с достижением наибольшего веса за всю историю машин Ф1 привело к тому, что резине пришлось выдерживать давление, какого в Ф1 еще не бывало.

Это повысило риск взрыва покрышек, что мы видели на прошлогоднем Гран При Великобритании. Так как трасса в Сильверстоуне сильно нагружена скоростными поворотами, под финиш гонки мы увидели массу проблем с шинами.

Чтобы минимизировать риск повторения этой ситуации, Pirelli пришлось повысить минимальное давление в колесах. Это помогло жесткости покрышек, но пилотам не понравилось ездить на раздутых шарах.

Без снижения прижимной силы был риск, что даже при ограничении на доработки команды в 2021-м сделают ситуацию с шинами еще хуже. О необходимости перемен в конце 2020-го заговорил босс Pirelli в Ф1 Марио Изола:

«Понимая, что до конца 2021-го у команд будут богатые возможности для доработки болидов, уровень нагрузки на шины к концу сезона может стать очень велик. А значит, нам придется повышать давление в шинах, что вновь приведет к их износу, перегреву и пузырению, чего мы не хотим. Так что внести изменения в правила – нужный шаг».

Карлос Сайнс, McLaren MCL35, едет в боксы с проколотым колесом Фото: Andy Hone / Motorsport Images

И хотя многие пилоты возмущались тем, что машины станут медленнее, достаточно посмотреть на данные за последние годы, чтобы понять, почему FIA пришлось реагировать.

Если сравнить времена на круге в Сильверстоуне, где конфигурация в последние годы не менялась, то ясно видно, насколько быстрее стали машины:

Например, вот результаты поул-позиций в гибридную эпоху

2014: 1:35.766

2015: 1:32.248

2016: 1:29.287

2017: 1:26.600

2018: 1:25.892

2019: 1:25.093

2020: 1:24.303

Сравнивая нынешние времена с 2014 годом надо учитывать, что тогда квалификация проходила на мокрой трассе. Но и без учета того сезона прогресс поражает.

Без изменений в правила аэродинамики в этом году, времена на круге наверняка стали бы меньше, чем 1:23. А это еще повысило бы давление на резину.

Остается надеяться, что изменения в правилах вместе с более жесткой резиной приведет к падению результатов. Тогда год может пройти без проблем. Ожидается, что шины снизят результаты на круге на одну секунду, а от изменений днища технические эксперты ждут куда большего падения скорости, чем предполагалось изначально.

Но до начала сезона еще полно времени, и как минимум до предсезонных тестов все команды будут стараться отыграть потери. Red Bull, например, намерена вернуться к тому уровню прижимной силы, с которым закончила сезон-2020. То есть, по словам доктора Марко, отыграть потерянные 20% прижима.

Однако добраться до того же роста результатов на круге, что мы видели в последние годы, всем командам будет невероятно трудно.