Этой весной у единственного российского пилота Формулы 1 было немало свободного времени. Как и многие другие гонщики, Даниил индифферентно отнесся к виртуальным гонкам – зато компенсировал это активным участием в прямых эфирах в социальных сетях. Россиянин успел засветиться в инстаграме гоночной программы Pirelli, британского канала Sky Sports и российского представительства Red Bull.

После этого так и тянет сказать, что появление Квята в Beyond The Grid, официальном подкасте Формулы 1, стало вишенкой на торте. Однако аналогия хромает: если в инстаграме пилот появлялся на 15-30 минут, общению с ведущими подкаста он уделил больше часа. Вот что рассказал Даниил.

Об отношениях с советником Red Bull Хельмутом Марко

Я лично называю его Хельмутом. Однажды я поздоровался с ним, назвав доктором Марко – а он ответил: «С этого момента я для тебя – Хельмут».

Хельмут – человек, который постоянно с нами общается. Постоянно интересуется твоим мнением, даже если ты еще подросток. К примеру, в свое время мне предложили выбор между Еврокубком Формулы Renault и другим турниром, где конкуренция была не столь высока. При этом я с 15-ти лет общался с Red Bull сам – мог что-то обсудить с отцом, но решения были за мной, а родители мне доверяли. И в тот момент Марко спросил, уверен ли я в своем желании пойти в самый сложный чемпионат. Я ответил, что как раз этого хочу.

Спрашиваете, не проверял ли он меня таким образом? Может быть – а может и нет. Сложно понять, что у него на уме. Хельмут – крайне своеобразный персонаж, своеобразный и непростой. Может, он и согласился бы отправить меня в менее конкурентный чемпионат – но тогда он ждал бы от меня победы за явным преимуществом.

Даниил Квят и Хельмут Марко в 2016 году Фото: XPB Images

Впрочем, в свое время Хельмут настоял, чтобы я провел лишний сезон в Формуле Renault – вместо перехода в Формулу 3, как мне самому хотелось бы. Хельмут считал, что мне требуется дополнительная уверенность, которую можно обеспечить с помощью новых побед. И он оказался прав. Как бы ты ни хотел двигаться вперед, иногда тебе надо уложить все в голове, обобщить имеющийся опыт, создать некий фундамент.

Конечно, иногда он очень грозен. «Если в следующей гонке не будет прогресса – считай, что потерял место». Я это слышал с 15-ти лет.

Помню все эти звонки: «Парень, так не пойдет, надо быть лучше». А потом он вешает трубку. И ты поначалу не знаешь, что со всем этим делать. Но если следующая гонка проходит хорошо, он снова звонит и говорит: «Продолжай в том же духе». К этому просто надо привыкнуть. В итоге ты воспринимаешь это как нечто естественное. Когда тебе в пятнадцать лет говорят «сейчас вылетишь», это шок – но потом все уже не так ужасно.

И такое происходит с каждым пилотом из обоймы Red Bull. Вот разве на счет Карлоса Сайнса я не уверен – хотя, может, и ему говорили то же самое. Не знаю – лучше у него спросить.

Чего Хельмут никогда не делает – так это никогда не указывает нам, как водить машину, надо отдать ему должное. Он очень много общается с инженерами. И если проблема есть – говорит тебе суть этой проблемы. К примеру, рекомендует обратить внимание на прогрев шин или скорость их износа, уделить этой проблеме время на следующих тестах или следующей гонке.

Но он никогда не советует по-другому проезжать поребрик или тормозить на десять метров позже. Он хорошо понимает, в чем заключается его работа – и не пытается что-то делать за инженеров. Он очень хорош в плане того, чему стоит уделять внимание, а что надо оставить на совести соответствующих специалистов.

О разрыве с концерном Red Bull в 2017 году и работе на Ferrari в 2018-м

Да, времена были непростые. Тебя переводят из одной команды в другую, потом отстраняют вообще, потом опять ставят на гонку. Осенью я пропустил два этапа, но в Остине меня снова посадили за руль. Я был мотивирован и провел хороший уик-энд.

Я комфортно чувствовал себя в команде – и хотя машина тогда ехала не слишком хорошо, мой темп был неплохим, я смог финишировать в очках. А потом была встреча с Хельмутом – и он говорит: «Увы, похоже, у тебя не получается – так что все кончено».

Мы пожали руки – и в тот момент я, честно говоря, вздохнул с облегчением. Настолько непростой была атмосфера в те выходные.

Я не рассчитывал, что когда-то меня позовут обратно – но в целом расставание было спокойным. Не было какой-то дикой обиды. Так ведь бывает: люди работали вместе – а потом перестали. Конечно, я тогда не говорил ничего негативного журналистам – но дело было не в том, чтобы заслужить право на возвращение, а в элементарной этике.

Даниил Квят на Гран При США 2017 года. Последняя гонка россиянина перед увольнением из Toro Rosso Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После этого перерыв в один сезон весьма пригодился. Было здорово чаще бывать дома, тренироваться ради своего удовольствия, иногда просто бездельничать и думать о жизни. Хорошие были времена: я выезжал из Монако в сторону Маранелло, включал любимую музыку, несколько часов наслаждался дорогой, потом наслаждался общением с коллегами.

Сразу несколько моих знакомых жили в Модене – включая Марко Матассу, моего первого гоночного инженера в Toro Rosso [сейчас Матасса работает с пилотами из молодежной Академии Ferrari – включая россиянина Роберта Шварцмана]. Поначалу я много проводил времени с Марко, а потом подружился со многими парнями из Ferrari, наши совместные ужины часто были очень веселыми.

Я работал на симуляторе главным образом в четверг и пятницу по ходу гоночных уик-эндов. По запросу с трассы проверял те или иные варианты, слушал отзывы пилотов по итогам пятничных тренировок, иногда напрямую общался с конкретными людьми, работающими на трассе. Пару раз приезжал на гонки. Это было не совсем то, что я хотел бы делать постоянно. Но помогало чувство, что команда прогрессирует и добивается результата в том числе благодаря мне.

Но вот в мае-июне работы стало чуть меньше и я потихоньку начал беситься: черт, хочу за руль! А когда в конце года я смог опробовать Ferrari текущего года во Фьорано и показал неплохие времена, понял, что в дальнейшем не смогу ограничиться работой на симуляторе.

Помню, как сильно нервничал во время тех тестов. На завтрак съел круассан и выпил немного кофе – больше просто не лезло. Так сильно хотелось оказаться в машине.

И я постоянно себя одергивал – только не сделай какой-нибудь глупости вроде разворота на первом круге! К тому моменту я некоторое время не садился за руль гоночной машины, и это беспокоило. Но на трассе все быстро вошло в нужное русло.

О шансах на возвращение в Red Bull

Конечно, когда в Red Bull взяли Алекса Элбона, а не меня, я не испытал восторга. И когда я услышал эти новости, не могу сказать, что сразу понял его и сразу согласился, что именно это решение – правильное. Думал, что как-то это все нелогично. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом – наверное, в таком решении есть смысл. Всегда нужна свежая кровь, а программа Red Bull всегда воспитывала новых пилотов.

Если говорить о моем возвращении в Red Bull, то в теории все возможно. В последние годы произошло немало удивительного – так что, было бы странно от чего-то зарекаться. Но что я понял за годы в Формуле 1: размышления и мечты о том, что могло бы случиться в будущем, никуда не ведут.

Квят и Элбон в роли пилотов команды Toro Rosso на фотосессии перед сезоном 2019 года Фото: Red Bull Content Pool

Тем более, что с решениями на 2021 год сейчас все не очень просто. Все как-то заморозилось – трудно предсказать, как ситуация будет развиваться дальше. Пока гонки не начались, сложно на что-то рассчитывать. Трудно понять, в чем заинтересована та или иная команда и каковы мои шансы в борьбе за ту или иную вакансию.

Мне и моему менеджеру [Николя Тодту] как раз надо бы начать обсуждать ситуацию – но о каких-то серьезных действиях можно будет говорить только после старта сезона. В конце концов, мы еще не проехали ни одной гонки в этом году. А очень хочется узнать, на что способна машина.

Зимой у нас как-то все очень хорошо сложилось – начиная со съемочного дня, когда болид выехал на трассу в самый первый раз. И во время тестов в Барселоне машина проявила хорошие качества прошлогоднего болида – но в то же самое время чувствовались изменения к лучшему. И мы смогли даже при сокращенной продолжительности тестов уделить весьма много времени главному – работе над тем, чтобы машина проявила весь свой потенциал. Конечно, пока трудно предсказать, каким будет расклад сил на первой гонке сезона, но в целом наши впечатления – более чем положительные.

О впечатлениях от нынешнего напарника

Пьер – безусловно быстрый пилот. Раньше я часто слышал, как его хвалят – а потом и сам убедился, что хвалят не зря. Хотя я до сих пор не до конца разобрался в нем как в гонщике. И думаю, он еще может меня удивить – я пока не смог полностью составить представление о нем. В целом он быстр, особенно когда надо выжать из себя и машины максимум на одном круге.

Квят и Гасли в роли пилотов AlphaTauri на презентации команды перед началом сезона 2020 года Фото: Red Bull Content Pool

То, что он не смог добиться результата в Red Bull, меня сильно удивило. И мне сложно делать какие-то выводы – я ведь не вижу всей картины. Вообще сложно сделать выводы о гонщике, когда он полгода ездит за одну команду, а потом полгода за другую. Плюс я не так хорошо знаю Пьера как человека – не представляю, как он реагирует на те или иные ситуации. У большинства пилотов Ф1 все в порядке с талантом и скоростью, но обстоятельства бывают сложными.

Надеюсь, в этом году он проведет спокойный сезон AlphaTauri – и я близок к уверенности, что он будет быстр.