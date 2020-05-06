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Формула 1 / Интервью

Тесты Ferrari, исключение для Сайнса и целых два Марко. Полная версия интервью Квята официальному подкасту Ф1

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Тесты Ferrari, исключение для Сайнса и целых два Марко. Полная версия интервью Квята официальному подкасту Ф1
Автор:
, Главный редактор
6 мая 2020 г., 14:01

Среди прочего российский пилот рассказал, чем хорошо жить в Монако, работая в Маранелло – и о том, каких советов Хельмут Марко не дает при всем своем авторитете

Этой весной у единственного российского пилота Формулы 1 было немало свободного времени. Как и многие другие гонщики, Даниил индифферентно отнесся к виртуальным гонкам – зато компенсировал это активным участием в прямых эфирах в социальных сетях. Россиянин успел засветиться в инстаграме гоночной программы Pirelli, британского канала Sky Sports и российского представительства Red Bull.

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После этого так и тянет сказать, что появление Квята в Beyond The Grid, официальном подкасте Формулы 1, стало вишенкой на торте. Однако аналогия хромает: если в инстаграме пилот появлялся на 15-30 минут, общению с ведущими подкаста он уделил больше часа. Вот что рассказал Даниил.

Об отношениях с советником Red Bull Хельмутом Марко

Я лично называю его Хельмутом. Однажды я поздоровался с ним, назвав доктором Марко – а он ответил: «С этого момента я для тебя – Хельмут».

Хельмут – человек, который постоянно с нами общается. Постоянно интересуется твоим мнением, даже если ты еще подросток. К примеру, в свое время мне предложили выбор между Еврокубком Формулы Renault и другим турниром, где конкуренция была не столь высока. При этом я с 15-ти лет общался с Red Bull сам – мог что-то обсудить с отцом, но решения были за мной, а родители мне доверяли. И в тот момент Марко спросил, уверен ли я в своем желании пойти в самый сложный чемпионат. Я ответил, что как раз этого хочу.

Спрашиваете, не проверял ли он меня таким образом? Может быть – а может и нет. Сложно понять, что у него на уме. Хельмут – крайне своеобразный персонаж, своеобразный и непростой. Может, он и согласился бы отправить меня в менее конкурентный чемпионат – но тогда он ждал бы от меня победы за явным преимуществом.

Даниил Квят и Хельмут Марко в 2016 году

Даниил Квят и Хельмут Марко в 2016 году

Фото: XPB Images

Впрочем, в свое время Хельмут настоял, чтобы я провел лишний сезон в Формуле Renault – вместо перехода в Формулу 3, как мне самому хотелось бы. Хельмут считал, что мне требуется дополнительная уверенность, которую можно обеспечить с помощью новых побед. И он оказался прав. Как бы ты ни хотел двигаться вперед, иногда тебе надо уложить все в голове, обобщить имеющийся опыт, создать некий фундамент.

Конечно, иногда он очень грозен. «Если в следующей гонке не будет прогресса – считай, что потерял место». Я это слышал с 15-ти лет.

Помню все эти звонки: «Парень, так не пойдет, надо быть лучше». А потом он вешает трубку. И ты поначалу не знаешь, что со всем этим делать. Но если следующая гонка проходит хорошо, он снова звонит и говорит: «Продолжай в том же духе». К этому просто надо привыкнуть. В итоге ты воспринимаешь это как нечто естественное. Когда тебе в пятнадцать лет говорят «сейчас вылетишь», это шок – но потом все уже не так ужасно.

И такое происходит с каждым пилотом из обоймы Red Bull. Вот разве на счет Карлоса Сайнса я не уверен – хотя, может, и ему говорили то же самое. Не знаю – лучше у него спросить.

 

 

 

 

 

Чего Хельмут никогда не делает – так это никогда не указывает нам, как водить машину, надо отдать ему должное. Он очень много общается с инженерами. И если проблема есть – говорит тебе суть этой проблемы. К примеру, рекомендует обратить внимание на прогрев шин или скорость их износа, уделить этой проблеме время на следующих тестах или следующей гонке.

Но он никогда не советует по-другому проезжать поребрик или тормозить на десять метров позже. Он хорошо понимает, в чем заключается его работа – и не пытается что-то делать за инженеров. Он очень хорош в плане того, чему стоит уделять внимание, а что надо оставить на совести соответствующих специалистов.

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Да, времена были непростые. Тебя переводят из одной команды в другую, потом отстраняют вообще, потом опять ставят на гонку. Осенью я пропустил два этапа, но в Остине меня снова посадили за руль. Я был мотивирован и провел хороший уик-энд.

Я комфортно чувствовал себя в команде – и хотя машина тогда ехала не слишком хорошо, мой темп был неплохим, я смог финишировать в очках. А потом была встреча с Хельмутом – и он говорит: «Увы, похоже, у тебя не получается – так что все кончено».

Мы пожали руки – и в тот момент я, честно говоря, вздохнул с облегчением. Настолько непростой была атмосфера в те выходные.

Я не рассчитывал, что когда-то меня позовут обратно – но в целом расставание было спокойным. Не было какой-то дикой обиды. Так ведь бывает: люди работали вместе – а потом перестали. Конечно, я тогда не говорил ничего негативного журналистам – но дело было не в том, чтобы заслужить право на возвращение, а в элементарной этике.

Даниил Квят на Гран При США 2017 года. Последняя гонка россиянина перед увольнением из Toro Rosso

Даниил Квят на Гран При США 2017 года. Последняя гонка россиянина перед увольнением из Toro Rosso

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После этого перерыв в один сезон весьма пригодился. Было здорово чаще бывать дома, тренироваться ради своего удовольствия, иногда просто бездельничать и думать о жизни. Хорошие были времена: я выезжал из Монако в сторону Маранелло, включал любимую музыку, несколько часов наслаждался дорогой, потом наслаждался общением с коллегами.

Сразу несколько моих знакомых жили в Модене – включая Марко Матассу, моего первого гоночного инженера в Toro Rosso [сейчас Матасса работает с пилотами из молодежной Академии Ferrari – включая россиянина Роберта Шварцмана]. Поначалу я много проводил времени с Марко, а потом подружился со многими парнями из Ferrari, наши совместные ужины часто были очень веселыми.

Я работал на симуляторе главным образом в четверг и пятницу по ходу гоночных уик-эндов. По запросу с трассы проверял те или иные варианты, слушал отзывы пилотов по итогам пятничных тренировок, иногда напрямую общался с конкретными людьми, работающими на трассе. Пару раз приезжал на гонки. Это было не совсем то, что я хотел бы делать постоянно. Но помогало чувство, что команда прогрессирует и добивается результата в том числе благодаря мне.

 

 

Но вот в мае-июне работы стало чуть меньше и я потихоньку начал беситься: черт, хочу за руль! А когда в конце года я смог опробовать Ferrari текущего года во Фьорано и показал неплохие времена, понял, что в дальнейшем не смогу ограничиться работой на симуляторе.

Помню, как сильно нервничал во время тех тестов. На завтрак съел круассан и выпил немного кофе – больше просто не лезло. Так сильно хотелось оказаться в машине.

И я постоянно себя одергивал – только не сделай какой-нибудь глупости вроде разворота на первом круге! К тому моменту я некоторое время не садился за руль гоночной машины, и это беспокоило. Но на трассе все быстро вошло в нужное русло.

О шансах на возвращение в Red Bull

Конечно, когда в Red Bull взяли Алекса Элбона, а не меня, я не испытал восторга. И когда я услышал эти новости, не могу сказать, что сразу понял его и сразу согласился, что именно это решение – правильное. Думал, что как-то это все нелогично. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом – наверное, в таком решении есть смысл. Всегда нужна свежая кровь, а программа Red Bull всегда воспитывала новых пилотов.

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Если говорить о моем возвращении в Red Bull, то в теории все возможно. В последние годы произошло немало удивительного – так что, было бы странно от чего-то зарекаться. Но что я понял за годы в Формуле 1: размышления и мечты о том, что могло бы случиться в будущем, никуда не ведут.

Квят и Элбон в роли пилотов команды Toro Rosso на фотосессии перед сезоном 2019 года

Квят и Элбон в роли пилотов команды Toro Rosso на фотосессии перед сезоном 2019 года

Фото: Red Bull Content Pool

Тем более, что с решениями на 2021 год сейчас все не очень просто. Все как-то заморозилось – трудно предсказать, как ситуация будет развиваться дальше. Пока гонки не начались, сложно на что-то рассчитывать. Трудно понять, в чем заинтересована та или иная команда и каковы мои шансы в борьбе за ту или иную вакансию.

Мне и моему менеджеру [Николя Тодту] как раз надо бы начать обсуждать ситуацию – но о каких-то серьезных действиях можно будет говорить только после старта сезона. В конце концов, мы еще не проехали ни одной гонки в этом году. А очень хочется узнать, на что способна машина.

Зимой у нас как-то все очень хорошо сложилось – начиная со съемочного дня, когда болид выехал на трассу в самый первый раз. И во время тестов в Барселоне машина проявила хорошие качества прошлогоднего болида – но в то же самое время чувствовались изменения к лучшему. И мы смогли даже при сокращенной продолжительности тестов уделить весьма много времени главному – работе над тем, чтобы машина проявила весь свой потенциал. Конечно, пока трудно предсказать, каким будет расклад сил на первой гонке сезона, но в целом наши впечатления – более чем положительные.

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Пьер – безусловно быстрый пилот. Раньше я часто слышал, как его хвалят – а потом и сам убедился, что хвалят не зря. Хотя я до сих пор не до конца разобрался в нем как в гонщике. И думаю, он еще может меня удивить – я пока не смог полностью составить представление о нем. В целом он быстр, особенно когда надо выжать из себя и машины максимум на одном круге.

Квят и Гасли в роли пилотов AlphaTauri на презентации команды перед началом сезона 2020 года

Квят и Гасли в роли пилотов AlphaTauri на презентации команды перед началом сезона 2020 года

Фото: Red Bull Content Pool

То, что он не смог добиться результата в Red Bull, меня сильно удивило. И мне сложно делать какие-то выводы – я ведь не вижу всей картины. Вообще сложно сделать выводы о гонщике, когда он полгода ездит за одну команду, а потом полгода за другую. Плюс я не так хорошо знаю Пьера как человека – не представляю, как он реагирует на те или иные ситуации. У большинства пилотов Ф1 все в порядке с талантом и скоростью, но обстоятельства бывают сложными.

Надеюсь, в этом году он проведет спокойный сезон AlphaTauri – и я близок к уверенности, что он будет быстр.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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