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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения

Команды Формулы 1 начали предсезонную подготовку – и их машины сразу попали в объективы камер Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images.

Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения
Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
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Носовой обтекатель с передним антикрылом Williams FW44

Носовой обтекатель с передним антикрылом Williams FW44

Фото: Джорджо Пиола

По новому регламенту нижняя часть переднего крыла стала по конструкции куда проще, чем была прежде. Отчасти это связано с плавным переходом закрылков в торцевые пластины, отчасти – с отказом от пары продольных направляющих. 

При этом центральная часть дальних закрылков является регулируемой. На примере Williams видно, что с их внешней и внутренней стороны сформированы небольшие продольные бортики.

Детали днища AlphaTauri AT03

Детали днища AlphaTauri AT03

Фото: Джорджо Пиола

На AlphaTauri AT03 в середине днища сделан вырез, закрытый сверху тонким углепластиковым элементом. Что-то похожее, хотя меньшего размера, можно отыскать и на других машинах – команды отводят часть воздуха из-под днища вбок, усиливая граунд-эффект и «запечатывая» остаток кромки ближе к задним колесам возникающим завихрением.

Понтон Alpine A522

Понтон Alpine A522

Фото: Джорджо Пиола

Как можно видеть, у Alpine тоже есть жалюзи в верхней части понтона для отвода горячего воздуха. Если присмотреться, чуть дальше, на боковине капота, есть задел под дополнительные «жалюзи», однако в Барселоне прохладно, потому они закрыты.

Аэродинамическая краска на AlphaTauri AT03

Аэродинамическая краска на AlphaTauri AT03

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Аэродинамическая краска, позволяющая оценить скорость потоков вдоль элемента шасси, остается популярным элементом в Ф1. В AlphaTauri используют зеленую…

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

…а в Alpine, весьма неожиданно – синюю, в цвет кузовных панелей. Обычно краска должна контрастировать с ливреей машины. Видимо, в команде решили скрыть факт ее использования.

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18 в аэродинамической краске

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18 в аэродинамической краске

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В Red Bull действовали по традиционной схеме, избрав для передней части RB18 желто-зеленую краску.

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе хорошо видно дополнительную вентиляционную панель, которая появилась у Red Bull по ходу заездов в среду. Прорези начинаются у боковины кокпита и заходят на капот двигателя.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W13

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W13

Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Mercedes также потребовалось дополнительное охлаждение: у W13 появились прорези в верхней части понтона рядом с креплением защитной дуги Halo.

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Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Несколько кадров из серии «сравним машины в одном ракурсе». У Red Bull RB18 отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов довольно крупные…

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

…однако на McLaren MCL36 они даже больше.

Шарль Леклер за рулем Ferrari F1-75

Шарль Леклер за рулем Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Ferrari F1-75, в сравнении с машинами соперников, отверстия просто крохотные. Это несложно объяснить: большая часть понтона покрыта крупными «жабрами», которые особенно впечатляюще выглядят на виде сзади.

Себастьян Феттель за рулем Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель за рулем Aston Martin AMR22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Может показаться, что у Aston Martin AMR22 размер отверстий близок к McLaren. На самом же деле они даже меньше, чем у Ferrari! Просто в этом ракурсе их закрывают элементы опорной плоскости (они связывают торцевые пластины крыла с задней структурой безопасности). Реальный размер отверстий можно оценить на виде сверху.

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Alpine, подобно Aston Martin, отверстия в понтонах смещены вниз и частично скрыты. Обратите внимание на прорезь в верхней кромке капота двигателя – она также позволяет отводить горячий воздух.

Область кокпита AlphaTauri AT03 с Юки Цунодой за рулем

Область кокпита AlphaTauri AT03 с Юки Цунодой за рулем

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На машине AlphaTauri ниже зеркала заднего вида на боковине понтона располагаются три «плавничка», отклоняющих потоки воздуха наружу.

Николя Латифи за рулем Williams FW44

Николя Латифи за рулем Williams FW44

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В области днища на Williams FW44 можно заметить несколько желтых датчиков. Они измеряют дорожный просвет, чтобы проверить соответствие данных с реальной трассы с теоретическими расчетами.

Детали Aston Martin AMR22

Детали Aston Martin AMR22

Фото: Джорджо Пиола

У Aston Martin аналогичные датчики не имеют цветовой маркировки, но два из них хорошо видны на стоящей в гараже машине – они выступают за габарит кромки днища.

Переднее антикрыло Alpine A522

Переднее антикрыло Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Alpine A522 верхняя кромка торцевой пластины крыла имеет волнистую форму – у соперников такого нет.

Детали передней части AlphaTauri AT03

Детали передней части AlphaTauri AT03

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У AlphaTauri обращает на себя внимание массивный «кончик носа» под главной плоскостью переднего крыла.

Детали передней части Red Bull RB18

Детали передней части Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Для сравнения – у Red Bull RB18 весь этот узел шасси решен совершенно иначе. Плоскости чуть опускаются в месте стыка с обтекателем, а первая проходит под ним. На AT03 плоскости приподнимаются в месте стыка.

Детали передней части Aston Martin AMR22

Детали передней части Aston Martin AMR22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Aston Martin свое решение – передняя плоскость не имеет выраженного изгиба и выступает за обтекатель вперед.

Детали передней части Ferrari F1-75

Детали передней части Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, у Ferrari мы видим прогиб первой плоскости вниз и фактическое перетекание в кончик носового обтекателя.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB18

Детали заднего антикрыла Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На новых машинах Ф1 привод подвижной плоскости DRS совмещен с центральным пилоном. Конструкция узла сильно отличается от того, что было раньше

Детали носового обтекателя Red Bull RB18

Детали носового обтекателя Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это кончик «носа» Red Bull RB18 в большом увеличении. Видно, что в случае необходимости входную панель с отверстием, откуда воздух поступает в кокпит и охлаждает гонщика, можно заменить на сплошную.

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