Тесты Ф1 в Барселоне: самые интересные технические решения

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Носовой обтекатель с передним антикрылом Williams FW44 Фото: Джорджо Пиола

По новому регламенту нижняя часть переднего крыла стала по конструкции куда проще, чем была прежде. Отчасти это связано с плавным переходом закрылков в торцевые пластины, отчасти – с отказом от пары продольных направляющих.

При этом центральная часть дальних закрылков является регулируемой. На примере Williams видно, что с их внешней и внутренней стороны сформированы небольшие продольные бортики.

Детали днища AlphaTauri AT03 Фото: Джорджо Пиола

На AlphaTauri AT03 в середине днища сделан вырез, закрытый сверху тонким углепластиковым элементом. Что-то похожее, хотя меньшего размера, можно отыскать и на других машинах – команды отводят часть воздуха из-под днища вбок, усиливая граунд-эффект и «запечатывая» остаток кромки ближе к задним колесам возникающим завихрением.

Понтон Alpine A522 Фото: Джорджо Пиола

Как можно видеть, у Alpine тоже есть жалюзи в верхней части понтона для отвода горячего воздуха. Если присмотреться, чуть дальше, на боковине капота, есть задел под дополнительные «жалюзи», однако в Барселоне прохладно, потому они закрыты.

Аэродинамическая краска на AlphaTauri AT03 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Аэродинамическая краска, позволяющая оценить скорость потоков вдоль элемента шасси, остается популярным элементом в Ф1. В AlphaTauri используют зеленую…

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

…а в Alpine, весьма неожиданно – синюю, в цвет кузовных панелей. Обычно краска должна контрастировать с ливреей машины. Видимо, в команде решили скрыть факт ее использования.

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18 в аэродинамической краске Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В Red Bull действовали по традиционной схеме, избрав для передней части RB18 желто-зеленую краску.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

В таком ракурсе хорошо видно дополнительную вентиляционную панель, которая появилась у Red Bull по ходу заездов в среду. Прорези начинаются у боковины кокпита и заходят на капот двигателя.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W13 Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Mercedes также потребовалось дополнительное охлаждение: у W13 появились прорези в верхней части понтона рядом с креплением защитной дуги Halo.

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Несколько кадров из серии «сравним машины в одном ракурсе». У Red Bull RB18 отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов довольно крупные…

Ландо Норрис за рулем McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

…однако на McLaren MCL36 они даже больше.

Шарль Леклер за рулем Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Ferrari F1-75, в сравнении с машинами соперников, отверстия просто крохотные. Это несложно объяснить: большая часть понтона покрыта крупными «жабрами», которые особенно впечатляюще выглядят на виде сзади.

Себастьян Феттель за рулем Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Может показаться, что у Aston Martin AMR22 размер отверстий близок к McLaren. На самом же деле они даже меньше, чем у Ferrari! Просто в этом ракурсе их закрывают элементы опорной плоскости (они связывают торцевые пластины крыла с задней структурой безопасности). Реальный размер отверстий можно оценить на виде сверху.

Фернандо Алонсо за рулем Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Alpine, подобно Aston Martin, отверстия в понтонах смещены вниз и частично скрыты. Обратите внимание на прорезь в верхней кромке капота двигателя – она также позволяет отводить горячий воздух.

Область кокпита AlphaTauri AT03 с Юки Цунодой за рулем Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На машине AlphaTauri ниже зеркала заднего вида на боковине понтона располагаются три «плавничка», отклоняющих потоки воздуха наружу.

Николя Латифи за рулем Williams FW44 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В области днища на Williams FW44 можно заметить несколько желтых датчиков. Они измеряют дорожный просвет, чтобы проверить соответствие данных с реальной трассы с теоретическими расчетами.

Детали Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

У Aston Martin аналогичные датчики не имеют цветовой маркировки, но два из них хорошо видны на стоящей в гараже машине – они выступают за габарит кромки днища.

Переднее антикрыло Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Alpine A522 верхняя кромка торцевой пластины крыла имеет волнистую форму – у соперников такого нет.

Детали передней части AlphaTauri AT03 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У AlphaTauri обращает на себя внимание массивный «кончик носа» под главной плоскостью переднего крыла.

Детали передней части Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Для сравнения – у Red Bull RB18 весь этот узел шасси решен совершенно иначе. Плоскости чуть опускаются в месте стыка с обтекателем, а первая проходит под ним. На AT03 плоскости приподнимаются в месте стыка.

Детали передней части Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У Aston Martin свое решение – передняя плоскость не имеет выраженного изгиба и выступает за обтекатель вперед.

Детали передней части Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Наконец, у Ferrari мы видим прогиб первой плоскости вниз и фактическое перетекание в кончик носового обтекателя.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На новых машинах Ф1 привод подвижной плоскости DRS совмещен с центральным пилоном. Конструкция узла сильно отличается от того, что было раньше.

Детали носового обтекателя Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Это кончик «носа» Red Bull RB18 в большом увеличении. Видно, что в случае необходимости входную панель с отверстием, откуда воздух поступает в кокпит и охлаждает гонщика, можно заменить на сплошную.