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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Статистика

Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика

Мы свели данные о двух первых днях заездов на «Каталунье» в несколько таблиц

Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика
Александр Кабановский
Автор:
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По ходу среды и четверга за руль новых машин садились все участники предстоящего чемпионата, а также запасной гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица. Вот что получится, если свести показанные ими результаты в одну таблицу.

  Пилот Команда Время Отст. Шины День
1 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:19.568   1
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:19.689 0,121 2
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,350 2
4 Australia Даниэль Риккардо  McLaren 1:20.288 0,720 2
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari  1:20.416 0,848 1
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:20.537 0,969 2
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:20.784 1,216 2
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:20.929 1,361 1
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:21.430 1,862 2
10 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:21.512 1,944 2
11 Thailand Алекс Элбон Williams 1:21.531 1,963 2
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 2,070 1
13 Spain  Фернандо Алонсо Alpine 1:21.746 2,178 1
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,317 2
15 Canada Николя Латифи Williams 1:21.894 2,326 2
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,352 2
17 Germany Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,381 2
18 France Эстебан Окон Alpine 1:22.164 2,596 2
19 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:22.246 2,678 1
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 2,720 2
21 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 6,342 1

Едва ли не самое главное, что все 20 основных гонщиков уложились в 2,7 секунды – это обещает очень интересный сезон.

Однако на тестах, особенно первых, далеко не максимальная скорость является важнейшим показателем. Едва ли не больше значит надежность машин, которая позволяет проводить на трассе много времени, выполнять программу и собирать полезные данные. 

Вот как обстоит ситуация с количеством пройденных кругов.  

  Команда Круги В среднем за день
1 Italy Ferrari  302 151
2 Italy AlphaTauri 267 131,5
3 France Alpine 252 126
4 United Kingdom Aston Martin 248 124
5 United Kingdom Williams 240 120
6 Germany Mercedes 233 116,5
7 United Kingdom McLaren 229 114,5
8 Austria Red Bull 225 112,5
United States Haas 151 75,5
10 Switzerland Alfa Romeo 124 62

Как видно, в явных лидерах Ferrari, все остальные довольно близко с минимальным различием в кругах, а в отстающих пока явно Haas и Alfa Romeo.

Наконец, посмотрим на статистику по двигателям. Удивительно, но здесь впереди Renault, тогда как клиенты Ferrari утянули эту марку в самый низ рейтинга надежности.

  Производитель Круги  Команд В среднем на машину за день
1 France Renault 252 1 126
2 Japan Honda 492 2 123
3 Germany Mercedes 950 4 118,8
4 Italy Ferrari  577 3 96,2
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