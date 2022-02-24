Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика

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По ходу среды и четверга за руль новых машин садились все участники предстоящего чемпионата, а также запасной гонщик Alfa Romeo Роберт Кубица. Вот что получится, если свести показанные ими результаты в одну таблицу.

Пилот Команда Время Отст. Шины День 1 Ландо Норрис McLaren 1:19.568 1 2 Шарль Леклер Ferrari 1:19.689 0,121 2 3 Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,350 2 4 Даниэль Риккардо McLaren 1:20.288 0,720 2 5 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.416 0,848 1 6 Джордж Расселл Mercedes 1:20.537 0,969 2 7 Себастьян Феттель Aston Martin 1:20.784 1,216 2 8 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:20.929 1,361 1 9 Серхио Перес Red Bull 1:21.430 1,862 2 10 Никита Мазепин Haas 1:21.512 1,944 2 11 Алекс Элбон Williams 1:21.531 1,963 2 12 Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 2,070 1 13 Фернандо Алонсо Alpine 1:21.746 2,178 1 14 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,317 2 15 Николя Латифи Williams 1:21.894 2,326 2 16 Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,352 2 17 Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,381 2 18 Эстебан Окон Alpine 1:22.164 2,596 2 19 Макс Ферстаппен Red Bull 1:22.246 2,678 1 20 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 2,720 2 21 Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 6,342 1

Едва ли не самое главное, что все 20 основных гонщиков уложились в 2,7 секунды – это обещает очень интересный сезон.

Однако на тестах, особенно первых, далеко не максимальная скорость является важнейшим показателем. Едва ли не больше значит надежность машин, которая позволяет проводить на трассе много времени, выполнять программу и собирать полезные данные.

Вот как обстоит ситуация с количеством пройденных кругов.

Команда Круги В среднем за день 1 Ferrari 302 151 2 AlphaTauri 267 131,5 3 Alpine 252 126 4 Aston Martin 248 124 5 Williams 240 120 6 Mercedes 233 116,5 7 McLaren 229 114,5 8 Red Bull 225 112,5 9 Haas 151 75,5 10 Alfa Romeo 124 62

Как видно, в явных лидерах Ferrari, все остальные довольно близко с минимальным различием в кругах, а в отстающих пока явно Haas и Alfa Romeo.

Наконец, посмотрим на статистику по двигателям. Удивительно, но здесь впереди Renault, тогда как клиенты Ferrari утянули эту марку в самый низ рейтинга надежности.

Производитель Круги Команд В среднем на машину за день 1 Renault 252 1 126 2 Honda 492 2 123 3 Mercedes 950 4 118,8 4 Ferrari 577 3 96,2