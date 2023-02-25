Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

1. Red Bull впереди планеты всей

После трех тестовых дней в Бахрейне общее впечатление паддока сводится к тому, что Red Bull не просто впереди всех – а на многие мили впереди всех.

Команда по сути справилась со всей тестовой программой за полтора дня – и могла бы вообще не покидать гаража в оставшееся время. К гоночному уик-энду в Бахрейне чемпионы подходят в наилучшей форме. Машина быстра и надежна. Пилоты ни на что не жалуются, а, напротив, уверенно говорят, что цель – титулы в обоих зачетах. Даже без привычных оговорок про то, что в Формуле 1 нет слабых команд, и добиться поставленных целей будет непросто.

Это, впрочем, еще не означает, что сезон пройдет гладко, и Максу Ферстаппену уже можно приписать третий титул. Несколько лет назад Ferrari так же подходила к старту сезона в статусе фаворита после окончания тестов – и не смогла ничего противопоставить Mercedes. Но сейчас правда кажется, что у «Быков» просто нет достойных оппонентов.

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, на командном мостике Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2. Aston Martin готова преподнести главный сюрприз

Больше всего в Бахрейне говорили про Aston Martin – и не только потому, что Лэнс Стролл травмировал руку и рискует пропустить первую гонку. Зеленая команда обещает преподнести главный сюрприз на старте сезона. Наблюдавшие за машинами в течение трех дней эксперты сходятся во мнении, что новое оружие Фернандо Алонсо смотрится весьма угрожающе. Есть даже предположения, что пока AMR23 будет побыстрее Mercedes. Хотя пока такие прогнозы все же хочется записать в разряд экстремальных.

В любом случае, есть полное ощущение, что Фернандо – вопреки собственным привычкам – наконец-то сделал отличный карьерный выбор, решив променять Alpine на Aston Martin. Как говорят в паддоке, испанец в этом году точно закончит чемпионат не ниже седьмого места.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Mercedes может опять провалить старт сезона

У «Черных стрел» есть определенные проблемы. Джордж Расселл остановился на трассе в пятницу за пару часов до окончания сессии, и команде пришлось свернуть работу – для современных тестов в Ф1 это экстраординарное событие. Многие пилоты успевают за день выкатать полторы сотни кругов – и это уже считается нормой.

Проблемы с надежностью на тестах никогда не считались трагедией, но в любом случае это сигнал, что Mercedes пока готова к чемпионату не так хорошо как те, кого Тото Вольфу и компании хотелось бы считать соперниками.

Впрочем, удивится ли кто-нибудь если в конце следующей недели «стрелы» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл вдруг полетят?

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон

4. McLaren рискует скатиться в аутсайдеры

Уокинг, у нас проблемы.

Команда Зака Брауну и Андреа Стеллы рискует – по крайней мере в начале сезона – бороться максимум за попадание во второй сегмент квалификации. Даже боссы признают, что проект MCL60 получился так себе. Не все цели, которые ставили перед собой инженеры, достигнуты. И главная неприятность – низкая аэродинамическая эффективность. У новой машины получилось слишком высокое лобовое сопротивление, потому она требует компромиссов в настройке. А это – неминуемая потеря скорости.

Самые пессимистичные прогнозы состоят в том, что главными соперниками McLaren станут AlphaTauri и Williams – и вовсе не потому, что эти две команды здорово прибавили по сравнению с прошлым сезоном, который они закончили на двух последних строчках Кубка конструкторов.

Читайте также: В McLaren назвали главную проблему MCL60

Тренировка старта Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. В средней группе – вновь очень плотно

Об этом говорят каждый год, и с каждым новым сезоном правды в таких словах становится все больше. Средняя группа постоянно сжимается, и в ней уже очень сложно выделить фаворитов и аутсайдеров, особенно на тестах. Alfa Romeo, Alpine, Haas практически равны по скорости, а остальные – тоже рядом. Бороться за попадание своих пилотов в десятку по силам, кажется, вообще всем командам – и это может стать одной из самых привлекательных составляющих предстоящего чемпионата.