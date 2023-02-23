Тесты Ф1 в Бахрейне: полное расписание работы пилотов
Мы собрали информацию из всех десяти команд чемпионата – правда, две из них пока определились только с первых днем сессии
Тесты Формулы 1 стартуют сегодня в 10:00 Мск на трассе Международного автодрома Бахрейна. Заезды продолжатся до 14:15, после чего последует обеденные перерыв с пресс-конференциями FIA, а с 15:15 до 19:30 команды смогут продолжать работу.
В первый день сессии лишь одна команда решила не менять пилота – это Red Bull, где за рулем будет действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Все остальные дадут возможность опробовать новую машину обоим гонщикам. Утреннюю смену в четверг откроют Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Пьер Гасли, Оскар Пиастри, Чжоу Гауньюй, Нико Хюлькенберг, Юки Цунода и Алекс Элбон.
Aston Martin пришлось спешно корректировать свой график после того, как Лэнс Стролл получил травмы во время поездки на велосипеде – за рулем зеленой AMR23 работу начнет резервный пилот Фелипе Другович.
Из-за этого команда пока озвучила свой график только на первый день сессии. Так же поступили и в Ferrari.
Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе и из прямой текстовой трансляции.
Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*
|Команда
|23 февраля
|24 февраля
|25 февраля
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
|Ferrari
| Карлос Сайнс
Шарль Леклер
|
Mercedes
| Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
| Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл
| Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
|
Alpine
| Пьер Гасли
Эстебан Окон
| Эстебан Окон
Пьер Гасли
| Пьер Гасли
Эстебан Окон
|
McLaren
| Оскар Пиастри
Ландо Норрис
| Ландо Норрис
Оскар Пиастри
| Оскар Пиастри
Ландо Норрис
|Alfa Romeo
| Чжоу Гауньюй
Валттери Боттас
|Чжоу Гауньюй
|Валттери Боттас
|Aston Martin
| Фелипе Другович
Фернандо Алонсо
|Haas
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
| Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
|AlphaTauri
| Юки Цунода
Ник де Врис
| Юки Цунода
Ник де Врис
| Ник де Врис
Юки Цунода
|Williams
| Алекс Элбон
Логан Сарджент
|Логан Сарджент
| Алекс Элбон
*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную
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