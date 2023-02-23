Тесты Ф1 в Бахрейне: полное расписание работы пилотов

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Тесты Формулы 1 стартуют сегодня в 10:00 Мск на трассе Международного автодрома Бахрейна. Заезды продолжатся до 14:15, после чего последует обеденные перерыв с пресс-конференциями FIA, а с 15:15 до 19:30 команды смогут продолжать работу.

В первый день сессии лишь одна команда решила не менять пилота – это Red Bull, где за рулем будет действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Все остальные дадут возможность опробовать новую машину обоим гонщикам. Утреннюю смену в четверг откроют Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Пьер Гасли, Оскар Пиастри, Чжоу Гауньюй, Нико Хюлькенберг, Юки Цунода и Алекс Элбон.

Aston Martin пришлось спешно корректировать свой график после того, как Лэнс Стролл получил травмы во время поездки на велосипеде – за рулем зеленой AMR23 работу начнет резервный пилот Фелипе Другович.

Из-за этого команда пока озвучила свой график только на первый день сессии. Так же поступили и в Ferrari.

Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе и из прямой текстовой трансляции.

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля Red Bull Red Bull Макс Ферстаппен Серхио Перес

Макс Ферстаппен Серхио Перес



Ferrari Ferrari Карлос Сайнс

Шарль Леклер Mercedes Джордж Расселл

Льюис Хэмилтон

Джордж РасселлЛьюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон

Джордж Расселл

Льюис ХэмилтонДжордж Расселл Джордж Расселл

Льюис Хэмилтон Джордж РасселлЛьюис Хэмилтон Alpine Пьер Гасли

Эстебан Окон Пьер ГаслиЭстебан Окон Эстебан Окон

Пьер Гасли

Эстебан ОконПьер Гасли Пьер Гасли

Эстебан Окон Пьер ГаслиЭстебан Окон McLaren Оскар Пиастри

Ландо Норрис Оскар ПиастриЛандо Норрис Ландо Норрис

Оскар Пиастри

Ландо НоррисОскар Пиастри Оскар Пиастри

Ландо Норрис Оскар ПиастриЛандо Норрис Alfa Romeo Alfa Romeo Чжоу Гауньюй

Валттери Боттас Чжоу Гауньюй Валттери Боттас Aston Martin Aston Martin Фелипе Другович

Фернандо Алонсо Haas Haas Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен Нико ХюлькенбергКевин Магнуссен Кевин Магнуссен

Нико Хюлькенберг Кевин МагнуссенНико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен Нико ХюлькенбергКевин Магнуссен AlphaTauri AlphaTauri Юки Цунода

Ник де Врис Юки ЦунодаНик де Врис Юки Цунода

Ник де Врис Юки ЦунодаНик де Врис Ник де Врис

Юки Цунода

Ник де ВрисЮки Цунода Williams Williams Алекс Элбон

Логан Сарджент Алекс ЭлбонЛоган Сарджент Логан Сарджент Логан Сарджент Алекс Элбон

Алекс Элбон

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную