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Тесты Ф1 в Бахрейне: полное расписание работы пилотов

Мы собрали информацию из всех десяти команд чемпионата – правда, две из них пока определились только с первых днем сессии

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Тесты Ф1 в Бахрейне: полное расписание работы пилотов
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Тесты Формулы 1 стартуют сегодня в 10:00 Мск на трассе Международного автодрома Бахрейна. Заезды продолжатся до 14:15, после чего последует обеденные перерыв с пресс-конференциями FIA, а с 15:15 до 19:30 команды смогут продолжать работу. 

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В первый день сессии лишь одна команда решила не менять пилота – это Red Bull, где за рулем будет действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. 

Все остальные дадут возможность опробовать новую машину обоим гонщикам. Утреннюю смену в четверг откроют Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Пьер Гасли, Оскар Пиастри, Чжоу Гауньюй, Нико Хюлькенберг, Юки Цунода и Алекс Элбон. 

Aston Martin пришлось спешно корректировать свой график после того, как Лэнс Стролл получил травмы во время поездки на велосипеде – за рулем зеленой AMR23 работу начнет резервный пилот Фелипе Другович

Из-за этого команда пока озвучила свой график только на первый день сессии. Так же поступили и в Ferrari.

Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе и из прямой текстовой трансляции. 

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне*

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля
Austria Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен Mexico Серхио Перес
Netherlands Макс Ферстаппен		 Mexico Серхио Перес
Italy Ferrari Spain Карлос Сайнс
Monaco Шарль Леклер		    

Germany Mercedes

 United Kingdom Джордж Расселл
United Kingdom Льюис Хэмилтон
 United Kingdom Льюис Хэмилтон
United Kingdom Джордж Расселл
 United Kingdom Джордж Расселл
United Kingdom Льюис Хэмилтон

France Alpine

 France Пьер Гасли
France Эстебан Окон		 France Эстебан Окон
France Пьер Гасли
 France Пьер Гасли
France Эстебан Окон

United Kingdom McLaren

 Australia Оскар Пиастри
United Kingdom Ландо Норрис		 United Kingdom Ландо Норрис
Australia Оскар Пиастри
 Australia Оскар Пиастри
United Kingdom Ландо Норрис
Switzerland Alfa Romeo China Чжоу Гауньюй
Finland Валттери Боттас		 China Чжоу Гауньюй Finland Валттери Боттас
United Kingdom Aston Martin Brazil Фелипе Другович
Spain Фернандо Алонсо		    
United States Haas Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен		 Denmark Кевин Магнуссен
Germany Нико Хюлькенберг		 Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен
Italy AlphaTauri Japan Юки Цунода
Netherlands Ник де Врис		 Japan Юки Цунода
Netherlands Ник де Врис		 Netherlands Ник де Врис
Japan Юки Цунода
United Kingdom Williams Thailand Алекс Элбон
United States Логан Сарджент		 United States Логан Сарджент Thailand Алекс Элбон

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную

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