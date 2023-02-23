Тесты Ф1 продлились до первых красных флагов 10 минут. Все из-за Aston Martin
Запасной гонщик команды Фелипе Другович едва успел выехать на трассу, как ему пришлось остановиться на обочине
Тесты Формулы 1 стартовали в четверг в Бахрейне. Восемь команд сразу отправили свои машины на трассу, тогда как Aston Martin присоединилась к ним спустя десять минут.
Фелипе Другович – чемпион Ф2 заменяет получившего травму Лэнса Стролла – выехал на трассу на машине, обвешанной матрицами датчиков, но уже в четвертом повороте сбросил скорость и остановился на обочине.
В команде подтвердили, что произошла поломка, но отказались раскрыть какие-то подробности случившегося.
Обновление: в AMR сообщили, что причиной остановки стал отказ в электросистеме.
Заезды остановили красными флагами на 20 минут – погрузить AMR23 на грузовик-эвакуатор оказалось непросто из-за тех самых матриц.
Лидером сессии на первых минутах остается действующий чемпион мира Макс Ферстаппен со скромным временем 1:35.655.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с тестов Ф1 в Сахире.
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