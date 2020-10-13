Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
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Во вторник двукратный чемпион Ф1 в рамках подготовки к возвращению сел за руль машины 2020 года на «Каталунье»
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«Проблые круги закончены. Фернандо, в боксы»
«Снова зеленый свет. Пора вновь совершить несколько кругов»
«Словно у него и не было паузы в управлении машиной Ф1»
«Специальный шлем. который Фернандо использовал два последних года. Но в следующем сезоне у него будет совершенно другой»
«Фернандо больше не может ждать, он снова отправляется на трассу»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Октябрьские тесты в Барселоне
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
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Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
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Комментарии
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