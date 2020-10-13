Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Фернандо Алонсо провел заезды в рамках съемочного дня. когда дистанция ограничена 100 километрами. Французская команда выложила кадры из Барселоны в своем твиттере

«Мы не врали. Вот Фернандо, он уже готов к пробным кругам»

«Проблые круги закончены. Фернандо, в боксы»

«Снова зеленый свет. Пора вновь совершить несколько кругов»

«Словно у него и не было паузы в управлении машиной Ф1»

«Специальный шлем. который Фернандо использовал два последних года. Но в следующем сезоне у него будет совершенно другой»

«Фернандо больше не может ждать, он снова отправляется на трассу»