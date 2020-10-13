Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Октябрьские тесты в Барселоне / Избранное

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Поделились
Комментарии
Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Во вторник двукратный чемпион Ф1 в рамках подготовки к возвращению сел за руль машины 2020 года на «Каталунье»

Читайте также:

Фернандо Алонсо провел заезды в рамках съемочного дня. когда дистанция ограничена 100 километрами. Французская команда выложила кадры из Барселоны в своем твиттере

«Мы не врали. Вот Фернандо, он уже готов к пробным кругам»

 

«Проблые круги закончены. Фернандо, в боксы»

 

«Снова зеленый свет. Пора вновь совершить несколько кругов»

 

«Словно у него и не было паузы в управлении машиной Ф1»

 

«Специальный шлем. который Фернандо использовал два последних года. Но в следующем сезоне у него будет совершенно другой»

 

«Фернандо больше не может ждать, он снова отправляется на трассу»

 
СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Предыдущая новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Октябрьские тесты в Барселоне
Местонахождение Каталунья
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Самое важное:

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

59мин
2
Формула 1

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

3
Формула 1

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

36мин
4
Формула 1

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

5
Формула 1

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

Самое важное:

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео
Формула 1

Тесты Алонсо с Renault в Барселоне: видео

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана
Формула 1

Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года
Формула 1

20 лет спустя. Тесты с Renault напомнили Алонсо о событиях 2000 года

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок
Формула 1

Гран При Айфеля: шпионские фото технических новинок

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.