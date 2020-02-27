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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Тесты-2020: свежая порция технических новинок Формулы 1

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Тесты-2020: свежая порция технических новинок Формулы 1
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
27 февр. 2020 г., 12:45

Пилоты и команды продолжают подготовку к новому сезону Формулы 1 на «Каталунье», а наши эксперты не перестают подмечать новые и интересные решения на их машинах

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Задняя часть Red Bull RB16

Задняя часть Red Bull RB16
1/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Если внимательно изучить заднее крыло машины Red Bull, может показаться, что расклейщики стикеров плохо справились со своей работой – в некоторых местах небольшие фрагменты явно выбиваются из общей картины. На самом деле, это сделано умышленно. Так команда весьма изящно заменила наклейки с черно-белыми клетками, которые обычно используются в паре с высокоскоростной камерой для оценки деформации элементов под аэродинамической нагрузкой.

Заднее крыло Red Bull RB16 и жизнерадостный механик

Заднее крыло Red Bull RB16 и жизнерадостный механик
2/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Тот же элемент машины в другом ракурсе. Стикеры можно отыскать на пилонах крыла и обеих его плоскостях.

Детали задней части McLaren MCL35

Детали задней части McLaren MCL35
3/13

Фотограф: Джорджо Пиола

На этом фото внимания заслуживают два момента. Во-первых, обновленный диффузор McLaren – его отличает более скругленная форма внешних углов, которую повторяют концевые кромки элементов.

Во-вторых, в глаза бросается система из девяти датчиков Киля – белые провода заканчиваются металлическими трубочками, измеряющими скорость протекающих здесь потоков.

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35
4/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Эта версия переднего крыла появилась у McLaren в финальный день первой тестовой недели. Горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины стал менее рельефным: его передняя часть практически плоская, а в задней расположен бортик Г-образной формы.

Заднее колесо Racing Point RP20

Заднее колесо Racing Point RP20
5/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Использовать колесные диски со сложной формой внутренней поверхности, которые позволяют лучше отводить тепло, в Ф1 придумали несколько лет назад. В процессе технической эволюции форма этих «радиаторов» постоянно усложнялась – сейчас это множество небольших элементов.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
6/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

На нынешних тестах команды обычно размещают матрицы с датчиками симметрично относительно оси машины. В AlphaTauri отступили от этого правила

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
7/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Утром в среду Ferrari воспользовалась зеленой аэродинамической краской, нанеся ее на элементы в нижней части носового обтекателя: «бивни», поворотные лопасти, а также воздухозаборник тормозов. Краска оставалась на SF1000 совсем недолго.

Заднее антикрыло Ferrari SF1000

Заднее антикрыло Ferrari SF1000
8/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Новое заднее крыло Ferrari в ином ракурсе. Хорошо видно, как профиль главной плоскости меняется от торцевых пластин к центру. Подобное решение используется на быстрых трассах, давая хороший выигрыш в лобовом сопротивлении без существенной потери в прижимной силе.

Диффузор Mercedes F1 W11

Диффузор Mercedes F1 W11
9/13

Фотограф: Джорджо Пиола

В Mercedes традиционно используют аэродинамическую краску, довольно близкую по цвету к кузовным панелям. Лишь в задней части, где ливрея становится черной, эта краска хорошо различима.

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C39

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C39
10/13

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Alfa Romeo вернулась к использованию аэродинамических элементов в верхней части носового обтекателя. Их не было на С39 по ходу первой недели тестов, а сейчас можно видеть пару Г-образных деталей (показаны стрелкой), которые в горизонтальной части имеют по три прорези.

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C38, 2019 год

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C38, 2019 год
11/13

Фотограф: Джорджо Пиола

Для сравнения: вот как конструкторы из Хинвиля подошли к решению того же вопроса в 2019 году.

Alfa Romeo C39 в боксах

Alfa Romeo C39 в боксах
12/13

Фотограф: Джорджо Пиола

На этом кадре можно рассмотреть, как команды работают с охлаждением тормозов. Перекрывая часть воздухозаборников клейкой лентой, можно смещать баланс между эффективностью охлаждения и аэродинамики. Поскольку в феврале даже в Барселоне еще довольно прохладно, вероятность перегрева тормозов минимальна. На правом (для нас) колесе лентой также зактыты каналы для воздуха в «барабане».

Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43
13/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Поскольку Williams доработала переднее крыло, требовалось собрать как можно больше данных о поведении новинки. Для этого были задействованы две небольших матрицы с датчиками в районе дефлекторов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Автор Джорджо Пиола

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Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
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