Тесты-2020: свежая порция технических новинок Формулы 1

Задняя часть Red Bull RB16 1 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Если внимательно изучить заднее крыло машины Red Bull, может показаться, что расклейщики стикеров плохо справились со своей работой – в некоторых местах небольшие фрагменты явно выбиваются из общей картины. На самом деле, это сделано умышленно. Так команда весьма изящно заменила наклейки с черно-белыми клетками, которые обычно используются в паре с высокоскоростной камерой для оценки деформации элементов под аэродинамической нагрузкой.

Заднее крыло Red Bull RB16 и жизнерадостный механик 2 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Тот же элемент машины в другом ракурсе. Стикеры можно отыскать на пилонах крыла и обеих его плоскостях.

Детали задней части McLaren MCL35 3 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола На этом фото внимания заслуживают два момента. Во-первых, обновленный диффузор McLaren – его отличает более скругленная форма внешних углов, которую повторяют концевые кромки элементов. Во-вторых, в глаза бросается система из девяти датчиков Киля – белые провода заканчиваются металлическими трубочками, измеряющими скорость протекающих здесь потоков.

Детали переднего антикрыла McLaren MCL35 4 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Эта версия переднего крыла появилась у McLaren в финальный день первой тестовой недели. Горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины стал менее рельефным: его передняя часть практически плоская, а в задней расположен бортик Г-образной формы.

Заднее колесо Racing Point RP20 5 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Использовать колесные диски со сложной формой внутренней поверхности, которые позволяют лучше отводить тепло, в Ф1 придумали несколько лет назад. В процессе технической эволюции форма этих «радиаторов» постоянно усложнялась – сейчас это множество небольших элементов.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 6 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images На нынешних тестах команды обычно размещают матрицы с датчиками симметрично относительно оси машины. В AlphaTauri отступили от этого правила

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 7 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Утром в среду Ferrari воспользовалась зеленой аэродинамической краской, нанеся ее на элементы в нижней части носового обтекателя: «бивни», поворотные лопасти, а также воздухозаборник тормозов. Краска оставалась на SF1000 совсем недолго.

Заднее антикрыло Ferrari SF1000 8 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Новое заднее крыло Ferrari в ином ракурсе. Хорошо видно, как профиль главной плоскости меняется от торцевых пластин к центру. Подобное решение используется на быстрых трассах, давая хороший выигрыш в лобовом сопротивлении без существенной потери в прижимной силе.

Диффузор Mercedes F1 W11 9 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола В Mercedes традиционно используют аэродинамическую краску, довольно близкую по цвету к кузовным панелям. Лишь в задней части, где ливрея становится черной, эта краска хорошо различима.

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C39 10 / 13 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Alfa Romeo вернулась к использованию аэродинамических элементов в верхней части носового обтекателя. Их не было на С39 по ходу первой недели тестов, а сейчас можно видеть пару Г-образных деталей (показаны стрелкой), которые в горизонтальной части имеют по три прорези.

Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C38, 2019 год 11 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола Для сравнения: вот как конструкторы из Хинвиля подошли к решению того же вопроса в 2019 году.

Alfa Romeo C39 в боксах 12 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола На этом кадре можно рассмотреть, как команды работают с охлаждением тормозов. Перекрывая часть воздухозаборников клейкой лентой, можно смещать баланс между эффективностью охлаждения и аэродинамики. Поскольку в феврале даже в Барселоне еще довольно прохладно, вероятность перегрева тормозов минимальна. На правом (для нас) колесе лентой также зактыты каналы для воздуха в «барабане».