Технический анализ Джорджо Пиолы
Тесты-2020: свежая порция технических новинок Формулы 1
Пилоты и команды продолжают подготовку к новому сезону Формулы 1 на «Каталунье», а наши эксперты не перестают подмечать новые и интересные решения на их машинах
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Задняя часть Red Bull RB16
Фотограф: Джорджо Пиола
Если внимательно изучить заднее крыло машины Red Bull, может показаться, что расклейщики стикеров плохо справились со своей работой – в некоторых местах небольшие фрагменты явно выбиваются из общей картины. На самом деле, это сделано умышленно. Так команда весьма изящно заменила наклейки с черно-белыми клетками, которые обычно используются в паре с высокоскоростной камерой для оценки деформации элементов под аэродинамической нагрузкой.
Заднее крыло Red Bull RB16 и жизнерадостный механик
Фотограф: Джорджо Пиола
Тот же элемент машины в другом ракурсе. Стикеры можно отыскать на пилонах крыла и обеих его плоскостях.
Детали задней части McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
На этом фото внимания заслуживают два момента. Во-первых, обновленный диффузор McLaren – его отличает более скругленная форма внешних углов, которую повторяют концевые кромки элементов.
Во-вторых, в глаза бросается система из девяти датчиков Киля – белые провода заканчиваются металлическими трубочками, измеряющими скорость протекающих здесь потоков.
Детали переднего антикрыла McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
Эта версия переднего крыла появилась у McLaren в финальный день первой тестовой недели. Горизонтальный элемент с внешней стороны торцевой пластины стал менее рельефным: его передняя часть практически плоская, а в задней расположен бортик Г-образной формы.
Заднее колесо Racing Point RP20
Фотограф: Джорджо Пиола
Использовать колесные диски со сложной формой внутренней поверхности, которые позволяют лучше отводить тепло, в Ф1 придумали несколько лет назад. В процессе технической эволюции форма этих «радиаторов» постоянно усложнялась – сейчас это множество небольших элементов.
Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
На нынешних тестах команды обычно размещают матрицы с датчиками симметрично относительно оси машины. В AlphaTauri отступили от этого правила
Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Утром в среду Ferrari воспользовалась зеленой аэродинамической краской, нанеся ее на элементы в нижней части носового обтекателя: «бивни», поворотные лопасти, а также воздухозаборник тормозов. Краска оставалась на SF1000 совсем недолго.
Заднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Новое заднее крыло Ferrari в ином ракурсе. Хорошо видно, как профиль главной плоскости меняется от торцевых пластин к центру. Подобное решение используется на быстрых трассах, давая хороший выигрыш в лобовом сопротивлении без существенной потери в прижимной силе.
Диффузор Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
В Mercedes традиционно используют аэродинамическую краску, довольно близкую по цвету к кузовным панелям. Лишь в задней части, где ливрея становится черной, эта краска хорошо различима.
Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C39
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Alfa Romeo вернулась к использованию аэродинамических элементов в верхней части носового обтекателя. Их не было на С39 по ходу первой недели тестов, а сейчас можно видеть пару Г-образных деталей (показаны стрелкой), которые в горизонтальной части имеют по три прорези.
Аэродинамический элемент на носовом обтекателе Alfa Romeo C38, 2019 год
Фотограф: Джорджо Пиола
Для сравнения: вот как конструкторы из Хинвиля подошли к решению того же вопроса в 2019 году.
Alfa Romeo C39 в боксах
Фотограф: Джорджо Пиола
На этом кадре можно рассмотреть, как команды работают с охлаждением тормозов. Перекрывая часть воздухозаборников клейкой лентой, можно смещать баланс между эффективностью охлаждения и аэродинамики. Поскольку в феврале даже в Барселоне еще довольно прохладно, вероятность перегрева тормозов минимальна. На правом (для нас) колесе лентой также зактыты каналы для воздуха в «барабане».
Николя Латифи, Williams FW43
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Поскольку Williams доработала переднее крыло, требовалось собрать как можно больше данных о поведении новинки. Для этого были задействованы две небольших матрицы с датчиками в районе дефлекторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Автор
|Джорджо Пиола
Тесты-2020: свежая порция технических новинок Формулы 1
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