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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тренировке

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

В первой половине четверга заезды в Барселоне впервые пришлось останавливать красными флагами

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Даниэль Риккардо на болиде McLaren показал лучшее время в первой половине второго дня предсезонных тестов Формулы 1, которые проходят на трассе в Барселоне. Австралиец проехал свой самый быстрый круг в самом конце сессии на шинах состава С3, среднего по жесткости из пяти доступных вариантов сликов.

При этом Риккардо уступил лучшему времени как среды в целом (1:19,658 в исполнении напарника австралийца Ландо Норриса), так и вчерашнего утра – 1:20,165 в исполнении Леклера на Ferrari. На этот раз представитель итальянской команды, которым был Карлос Сайнс, также достаточного долго держался на первой строчке. При этом максимальная скорость автомобиля испанца регулярно оказывалась самой низкой среди 10-ти присутствовавших на трассе машин. А на первой строчке списка так же регулярно оказывался Мик Шумахер, который по времени лучшего времени круга на протяжении долгого времени оставался последним. В итоге же лидером по максимальной скорости стал Пьер Гасли на AlphaTauri.

Риккардо, Гасли, Серхио Перес и Эстебан Окон сегодня впервые сели за руль по ходу тестов болидов нового поколения. Мексиканец при этом стал «автором» первых в этом году красных флагов: примерно за полчаса до перерыва заезды были прерваны, так как болид Red Bull остановился на выходе из 13-го поворота.

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С мелкими проблемами по ходу первой половины дня столкнулись многие команды. К примеру, Окон на протяжении нескольких серий кругов не мог активировать систему DRS (с этой же проблемой вчера столкнулся Алонсо) – а Шумахера однажды развернуло в 13-м повороте.

В очередной раз на себя обратила внимание команда Alfa Romeo, которая вчера потеряла немало времени из-за некой поломки. Представители коллектива не стали уточнять, что конкретно случилось – но, по словам целого ряда журналистов, неофициально сотрудники команды сообщили, что к утру устранить вчерашенюю проблему не получилось.

В итоге Валттери Боттас выехал на трассу последним – примерно через 45 минут после открытия трассы. Причем все это время механики команды продолжали работу с не до конца собранным болидом. После выезда на трассу финн также не был особо активен: всего в первой половине дня он проехал 21 круг (самым активным оказался Сайнс с 71 кругом). При этом длинные паузы были посвящены явно не только анализу собранных данных: механики то и дело принимались работать с «начинкой» одного из понтонов. 

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Результаты тестов Формулы 1 в Барселоне, первая половина второго дня

  Пилот Команда Время Круги Шины
1 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1:20,355 65  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:20.546 71  
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:20.764 61  
4 Thailand Алекс Элбон Williams 1:21.531 47  
5 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 55  
6 Germany Мик Шумахер Haas 1:21.949 66  
7 Spain Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 21  
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:22.412 38  
9 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.562 40  
10 France Эстебан Окон Alpine 1:23.280 66  

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