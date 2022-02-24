McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

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Даниэль Риккардо на болиде McLaren показал лучшее время в первой половине второго дня предсезонных тестов Формулы 1, которые проходят на трассе в Барселоне. Австралиец проехал свой самый быстрый круг в самом конце сессии на шинах состава С3, среднего по жесткости из пяти доступных вариантов сликов.

При этом Риккардо уступил лучшему времени как среды в целом (1:19,658 в исполнении напарника австралийца Ландо Норриса), так и вчерашнего утра – 1:20,165 в исполнении Леклера на Ferrari. На этот раз представитель итальянской команды, которым был Карлос Сайнс, также достаточного долго держался на первой строчке. При этом максимальная скорость автомобиля испанца регулярно оказывалась самой низкой среди 10-ти присутствовавших на трассе машин. А на первой строчке списка так же регулярно оказывался Мик Шумахер, который по времени лучшего времени круга на протяжении долгого времени оставался последним. В итоге же лидером по максимальной скорости стал Пьер Гасли на AlphaTauri.

Риккардо, Гасли, Серхио Перес и Эстебан Окон сегодня впервые сели за руль по ходу тестов болидов нового поколения. Мексиканец при этом стал «автором» первых в этом году красных флагов: примерно за полчаса до перерыва заезды были прерваны, так как болид Red Bull остановился на выходе из 13-го поворота.

Как вскоре после инцидента сообщило немецкое издание Auto Motor und Sport, причиной стала неисправность коробки передач.

С мелкими проблемами по ходу первой половины дня столкнулись многие команды. К примеру, Окон на протяжении нескольких серий кругов не мог активировать систему DRS (с этой же проблемой вчера столкнулся Алонсо) – а Шумахера однажды развернуло в 13-м повороте.

В очередной раз на себя обратила внимание команда Alfa Romeo, которая вчера потеряла немало времени из-за некой поломки. Представители коллектива не стали уточнять, что конкретно случилось – но, по словам целого ряда журналистов, неофициально сотрудники команды сообщили, что к утру устранить вчерашенюю проблему не получилось.

В итоге Валттери Боттас выехал на трассу последним – примерно через 45 минут после открытия трассы. Причем все это время механики команды продолжали работу с не до конца собранным болидом. После выезда на трассу финн также не был особо активен: всего в первой половине дня он проехал 21 круг (самым активным оказался Сайнс с 71 кругом). При этом длинные паузы были посвящены явно не только анализу собранных данных: механики то и дело принимались работать с «начинкой» одного из понтонов.

Никита Мазепин сядет за руль болида Haas во второй половине дня. Также пилотов поменяют Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo и Williams.

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Результаты тестов Формулы 1 в Барселоне, первая половина второго дня

Пилот Команда Время Круги Шины 1 Даниэль Риккардо McLaren 1:20,355 65 2 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.546 71 3 Пьер Гасли AlphaTauri 1:20.764 61 4 Алекс Элбон Williams 1:21.531 47 5 Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 55 6 Мик Шумахер Haas 1:21.949 66 7 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 21 8 Серхио Перес Red Bull 1:22.412 38 9 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.562 40 10 Эстебан Окон Alpine 1:23.280 66