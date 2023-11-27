«Терять все равно было нечего». Сайнс объяснил тактическую ошибку Ferrari в Абу-Даби
Низкая стартовая позиция подтолкнула Скудерию поставить своему гонщику шины Hard на первый отрезок – но это лишь усложнило задачу испанца
Для Карлоса Сайнса уик-энд на «Яс-Марине» с самого начала пошел по неверному сценарию: в пятницу он разбил машину в самом начале второй тренировки. Продолжением стала худшая в сезоне квалификация: гонщик на смог выйти даже из первого сегмента.
В команде решили, что есть смысл стартовать на жестких сликах и попробовать проехать гонку с одним пит-стопом. Но в итоге тактику пришлось корректировать, а закончилось все вовсе сходом за круг до финиша из-за проблем с силовой установкой.
«И сегодняшний день, и весь уик-энд прошли совсем не так, как мне бы хотелось, – признался Карлос. – Конечно же, я расстроен таким завершением сезона – особенно если вспомнить, как близко мы подошли к Mercedes в Кубке конструкторов.
Нам предстоит проанализировать, что можно было сделать лучше на этом Гран При, так как темп и ощущения от машины были не самыми лучшими».
Говоря о тактике на гонку, мадридец добавил: «Мы решили стартовать на Hard, чтобы затем провести всего один пит-стоп. По опыту прежних гонок этого сезона нам было известно, что такой сценарий может привести к проблемам. Не обошлось без них и в этот раз.
Когда стартуешь 16-м, тебе все равно нечего терять. Мы попробовали, но план не сработал. После старта я оказался в "грязном" воздухе за соперниками, машина много скользила. Из-за этого шины изнашивались быстрее».
После более раннего, чем было запланировано, первого пит-стопа Ferrari пошла не еще более серьезный риск – вторую остановку Сайнса решили максимально оттянуть, чтобы провести в более выгодных условиях – позади машины безопасности или в режиме VSC.
«Когда мы поняли, что шансов на серьезные очки все равно почти нет, то решили оставаться на трассе, – объяснил Карлос. – Но наш план не сработал. В итоге пришлось вообще остановить машину из-за проблем с силовой установкой».
Не сумев заработать очки в финале, Сайнс разом опустился в чемпионате пилотов с четвертой строчки на седьмую и упустил возможность добиться лучшего результат в карьере. При этом испанец стал в сезоне-2023 единственным пилотом, кому удалось отобрать победу в Red Bull.
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull Racing, Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari
Что не позволило опередить Merceders?
В финале чемпионата у Скудерии был шанс подсластить пилюлю от не самого удачного сезона-2023, отобрав второе место в Кубке конструкторов у старых соперников из Mercedes. Но даже второе место Шарля Леклера не позволило добиться этого.
Говоря о главных итогах года, Карлос Сайнс отметил: «В каких-то гонках быстрее были мы, в других – Mercedes. И у нас, и у них сказался фактор надежности. Думаю, в целом мы были побыстрее, однако они выступали чуть стабильнее.
Кроме того, нам удалось добиться серьезного прогресса по ходу сезона. Мы смогли многое узнать о машине, о работе резины. Эти знания точно помогут нам стать сильнее в будущем году.
Для меня самого сезон получился удачным. Правда, я не в восторге от двух последних гонок, которые испортили общие впечатления. Они сложились хуже всего остального чемпионата: на этих этапах все для меня шло не так. Но тут уж ничего не поделать.
Обычно мне удается сильно завершать чемпионат, но в этот раз с силу ряда причин вышло иначе. Надо понять, что именно мы упустили, чтобы стать еще сильнее».
До Абу-Даби Карлос стал участником неприятного эпизода с крышкой дренажного люка в тренировке Гран При Лас-Вегаса, после чего стартовал 12-м и финишировал шестым.
Лучшим результатом Сайнса в 2023-м стала победа в Сингапуре. Кроме того, он поднялся на подиум в Монце и Остине, а также закончил третьим спринт в Шпильберге.
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