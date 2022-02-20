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18 февраля Марио Андретти в своем твитере объявил, что его сын Майкл намерен выставить свою команду в Формуле 1 в 2024 году.

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Сам Майкл хоть и подтвердил данную информацию Motorsport.com, но отказался от каких-либо дополнительных комментариев. Андретти-старший же пошел другим путем и дал интервью изданию RacingNews365, в котором рассказал о серьезности намерений своего сына. По словам Марио, Майкл не собирается ограничиваться Ф1 и думает о выставлении своего коллектива и в младших формулах.

«Мы подали заявку и выполнили все требования, теперь все в руках FIA, – рассказал Андретти-старший. – Майкл и его компания полностью вовлечены в этот проект. Они работают изо всех сил, поскольку возможности купить действующую команду больше нет. У него реальные и твердые намерения. Очень важно как можно быстрее получить подтверждение от FIA: есть много дел, к которым они приступят, как только получат одобрение. Чем раньше это произойдет, тем лучше.

Как вы можете представить, сам я просто в восторге от этого. Никто не любит Ф1 больше, чем я, а теперь у нашей семьи появилась возможность стать частью этого чемпионата. Майкл идёт ва-банк… Он планирует в конечном итоге выставить свои команды еще и в младших сериях, в Ф2 и Ф3. Команда будет базироваться в Англии, все уже готово, но пока без решения FIA я не могу говорить о всех деталях. У Майкла уже есть договоренность с поставщиком двигателей, так что мы обо всем расскажем, как только получим подтверждение».

«Он продвинулся дальше в этом процессе, чем многие думают, – продолжил Андретти-старший. – Люди в твитере написали, мол, я шучу, и это все мне приснилось. Нет, мы не спим и не шутим – все серьезно. Я думаю, ещё одна инвестиция в Ф1 может только положительно сказаться на всех участниках. В США сейчас проводится два этапа чемпионата – и если у Майкла все получится, то у него наверняка будет в команде по крайней мере один американский гонщик, а может, и два. В противном случае, я не знаю, когда еще американец появится в Ф1».

Напомним, сейчас Ф1 заинтересована в расширении влияния на территории США. Недавно чемпионат продлил контракт с трассой в Остине и, по слухам, также ведет переговоры с Лас-Вегасом по поводу проведения третьего американского Гран При.