Тенты и навесы заменят моторхоумы в паддоке Шпильберга

В рамках органичительных мер, введенных в чемпионате для борьбы с последствиями коронавируса, команды и организаторы согласовали отказ от моторхоумов, которые были неотъемлемой частью гонок на европейских Гран При.

Их перевозка и монтаж в паддоке требует дополнительных рабочих рук, тогда как инфраструктура трассы вполне позволяет разместить необходимое количество персонала.

Кроме того, грузовики, обычно запаркованные прямо у задних ворот гаражей, тоже будут переставлены подальше. Из-за этого паддок превратится в большое пустое пространство.

Вместо этого в командах решили разместить у боксов тенты и навесы, где сотрудники могли бы выполнять какие-то действия, не нарушая принципы изоляции.

Mercedes опубликовала видео, где рассказывает о своих планах на Шпильберг. «Без моторхоумов все будет не так, как обычно, – отметил глава отдела логистики Карл Фэнсон. – Кроме того, по согласованию с Ф1 мы также решили переместить грузовики, заменив их тентами и навесами. Это даст нам больше рабочего пространства в самом гараже, можно будет соблюдать дистанцию и работать в более комфортных условиях».

Помимо этого командам предстоит перестроить протоколы работы с поставщиками.

«Обычно топливо нам привозят прямо к боксам, мы посылаем людей в Pirelli за шинами, – объяснил Фэнсон. – Теперь же нам выделили отдельную точку разгрузки, куда нам будут привозить бензин, шины и остальное. Потом наши сотрудники будут это забирать.

Так же будет организован и обратный процесс. Когда у нас появится использованная резина, мы будем относить ее в ту зону, а Pirelli – забирать».

Гран При Австрии состоится 3-5 июля.