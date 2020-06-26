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Тенты и навесы заменят моторхоумы в паддоке Шпильберга

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Тенты и навесы заменят моторхоумы в паддоке Шпильберга
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 июн. 2020 г., 15:20

В предстоящих гонках Формулы 1 вид паддока будет совершенно не таким, к какому все его обитатели привыкли за много лет

В рамках органичительных мер, введенных в чемпионате для борьбы с последствиями коронавируса, команды и организаторы согласовали отказ от моторхоумов, которые были неотъемлемой частью гонок на европейских Гран При. 

Их перевозка и монтаж в паддоке требует дополнительных рабочих рук, тогда как инфраструктура трассы вполне позволяет разместить необходимое количество персонала. 

Кроме того, грузовики, обычно запаркованные прямо у задних ворот гаражей, тоже будут переставлены подальше. Из-за этого паддок превратится в большое пустое пространство.

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Вместо этого в командах решили разместить у боксов тенты и навесы, где сотрудники могли бы выполнять какие-то действия, не нарушая принципы изоляции.

Mercedes опубликовала видео, где рассказывает о своих планах на Шпильберг. «Без моторхоумов все будет не так, как обычно, – отметил глава отдела логистики Карл Фэнсон. – Кроме того, по согласованию с Ф1 мы также решили переместить грузовики, заменив их тентами и навесами. Это даст нам больше рабочего пространства в самом гараже, можно будет соблюдать дистанцию и работать в более комфортных условиях».

Помимо этого командам предстоит перестроить протоколы работы с поставщиками.

«Обычно топливо нам привозят прямо к боксам, мы посылаем людей в Pirelli за шинами, – объяснил Фэнсон. – Теперь же нам выделили отдельную точку разгрузки, куда нам будут привозить бензин, шины и остальное. Потом наши сотрудники будут это забирать.

Так же будет организован и обратный процесс. Когда у нас появится использованная резина, мы будем относить ее в ту зону, а Pirelli – забирать».

Гран При Австрии состоится 3-5 июля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Автор Джонатан Нобл

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