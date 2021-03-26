Темп Ferrari в Бахрейне стал сюрпризом для Леклера

После провального сезона-2020 в Ferrari предпочитали избегать прогнозов, однако многие ждали усиления команды, не в последнюю очередь из-за повышения мощности мотора. Тесты сложились для итальянцев неплохо, однако реальные возможности новой машины SF21 должен был показать Гран При Бахрейна.

По итогам пятницы новобранец Скудерии Карлос Сайнс показал четвертую скорость, уступив меньше трех десятых лидеру дня Максу Ферстаппену из Red Bull.

Его напарник Шарль Леклер остался только 12-м – не сумев выжать максимум из квалификационной попытки на свежих шинах, – однако итогами дня он остался доволен едва ли не больше Сайнса.

«Честно говоря, сегодня все было очень позитивно, – признался монегаск в телеинтервью. – Пожалуй, мы не ожидали, что будем настолько сильны, хотя окончательные выводы делать еще рано».

Он добавил: «Дневная сессия получилась для меня успешной, вечерняя – немного меньше. У меня возникали небольшие сложности с машиной в разных местах, потому не вышло проехать так, как я хотел. Но явно видны улучшения по сравнению с прошлым годом.

Завтра мы сможем точно узнать, где находимся в сравнении с соперниками».

По мнению Сайнса, ему еще предстоит разбираться в нюансах поведения машины.

«Между сессиями условия изменились, – объяснил испанский гонщик. – В первой все складывалось нормально, но внезапно ветер сильно изменился, из-за этого баланс машины стал более экстремальным.

Если сравнить с McLaren, там я четко знал, как поведет себя машина в любых условиях. При смене команды, если условия меняются, ты не знаешь, как реагировать. Ты всегда вынужден немного догонять.

Ты не хочешь делать глупых ошибок, потому держишься чуть ниже пределов машины. Просто потому, что не знаешь, как она себя поведет.

Сегодня мне здорово удалось адаптироваться к машине между сессиями. Но завтра будет другая история, ветер вновь будет меняться. Из-за этого нам придется начинать с чистого листа, пытаясь вновь шаг за шагом обрести прежние ощущения. Надо просто давать событиям развиваться своим чередом, получать опыт и иметь терпение».