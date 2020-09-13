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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Темп Элбона в конце гонки стал загадкой для Риккардо

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Темп Элбона в конце гонки стал загадкой для Риккардо
Автор:
, Главный редактор

Австралиец считает, что разница в скорости на последнем отрезке гонки не давала ему реальных шансов отстоять место на подиуме

Скорость Алекса Элбона после второго рестарта гонки в Муджелло озадачила Даниэля Риккардо. Пилот Renault благодаря выигрышной тактике и собственной скорости к этому моменту пробился в первую тройку – однако примерно за 10 кругов до финиша гонщик из Таиланда весьма уверенно опередил австралийца по пути к первому в своей карьере подиуму.

«На двух первых отрезках гонки он всегда был где-то рядом со мной и с Лэнсом Строллом – однако нельзя было сказать, что он гораздо быстрее, – рассказал Риккардо после гонки. – Но потом что-то произошло. Перед обгоном самое важное, по сути, случилось на последнем секторе – там, где фиксируется отставание от соперника и определяется, сможешь ты или нет использовать DRS.

Алекс как-то очень быстро оказался в зоне DRS. И на вопрос, почему так произошло, у меня нет ответа. Видимо, с малой топливной загрузкой и на свежих шинах машина Red Bull ускоряется сильнее чем мы раньше предполагали.

В целом же от гонки мог бы остаться немного горький осадок – но не стоит на нем циклиться, ведь мы провели отличную гонку. Стратегия была прекрасной, мы смогли опередить Стролла благодаря более раннему пит-стопу, хорошо отрабатывали рестарты… Если бы Элбона прошел меня не рестарте – можно было бы сказать, что мы упустили третье место. Но он просто был заметно быстрее».

Слова Риккардо дополнил руководитель команды Сирил Абитбуль: «То, что мы разочарованы 4-м местом – хорошая новость для нас. Это демонстрирует прогресс команды – и особенно важно, что прогресс достигнут на трассе, где мы этого не ждали. С другой стороны, раз происходит что-то непредвиденное – значит, мы еще не до конца понимаем свой автомобиль».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Гонка
Пилоты Даниэль Риккардо , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing , Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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