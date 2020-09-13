Темп Элбона в конце гонки стал загадкой для Риккардо
Австралиец считает, что разница в скорости на последнем отрезке гонки не давала ему реальных шансов отстоять место на подиуме
Скорость Алекса Элбона после второго рестарта гонки в Муджелло озадачила Даниэля Риккардо. Пилот Renault благодаря выигрышной тактике и собственной скорости к этому моменту пробился в первую тройку – однако примерно за 10 кругов до финиша гонщик из Таиланда весьма уверенно опередил австралийца по пути к первому в своей карьере подиуму.
«На двух первых отрезках гонки он всегда был где-то рядом со мной и с Лэнсом Строллом – однако нельзя было сказать, что он гораздо быстрее, – рассказал Риккардо после гонки. – Но потом что-то произошло. Перед обгоном самое важное, по сути, случилось на последнем секторе – там, где фиксируется отставание от соперника и определяется, сможешь ты или нет использовать DRS.
Алекс как-то очень быстро оказался в зоне DRS. И на вопрос, почему так произошло, у меня нет ответа. Видимо, с малой топливной загрузкой и на свежих шинах машина Red Bull ускоряется сильнее чем мы раньше предполагали.
В целом же от гонки мог бы остаться немного горький осадок – но не стоит на нем циклиться, ведь мы провели отличную гонку. Стратегия была прекрасной, мы смогли опередить Стролла благодаря более раннему пит-стопу, хорошо отрабатывали рестарты… Если бы Элбона прошел меня не рестарте – можно было бы сказать, что мы упустили третье место. Но он просто был заметно быстрее».
Слова Риккардо дополнил руководитель команды Сирил Абитбуль: «То, что мы разочарованы 4-м местом – хорошая новость для нас. Это демонстрирует прогресс команды – и особенно важно, что прогресс достигнут на трассе, где мы этого не ждали. С другой стороны, раз происходит что-то непредвиденное – значит, мы еще не до конца понимаем свой автомобиль».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниэль Риккардо , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing , Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов