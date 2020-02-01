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Формула 1 / Новость

Темой фестиваля в Гудвуде станут великие гонщики и команды

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Темой фестиваля в Гудвуде станут великие гонщики и команды
Автор:
1 февр. 2020 г., 15:58

Если раньше гудвудские фестивали были посвящены преимущественно автопроизводителям и машинам, то в 2020-м на нем будут чествовать успешных пилотов.

Пресс-служба фестиваля, который пройдет с 9 по 12 июля, объявила, что он будет посвящен «маэстро автоспорта», которые добились успеха в разных гоночных сериях.

Главным лицом Фестиваля скорости станет Жаки Икс – шестикратный победитель марафона в Ле-Мане, триумфатор «Дакара», восьмикратный победитель гонки Формулы 1, обладатель титулов в Формуле 2, Can-Am и других сериях. Также на фестиваль собирается приехать 90-летний Стирлинг Мосс.

На мероприятии будут вспоминать Джона Сертиса, который выигрывал титулы на двух и четырех колесах; Джима Кларка, побеждавшего в Ф1 и «Инди-500»; обладателя «Тройной короны» Грэма Хилла и других гонщиков.

В число производителей и команд, которые успешно соревновались в различных видах автоспорта, включены Ferrari, Porsche, Lotus, Mercedes, McLaren, Ford, Williams, Penske и Ganassi.

Судя по всему, центральная инсталляция, которую установят передом домом Герцога Ричмонд (бывшего Лорда Марча), тоже будет посвящена гонщикам и командам. Раньше она всегда посвящалась автопроизводителям или гоночным машинам – кроме одного исключения, когда на фестивале чествовали Берни Экклстоуна.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жаки Икс
Автор Денис Буденков

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