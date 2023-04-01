«Темное искусство» принесло Элбону успех в квалификации
Гонщик Williams сотворил сенсацию в Альберт-парке: он не только добрался до финала, но и показал там восьмую скорость
Алекс Элбон уступил в субботней сессии лишь грандам из Red Bull, Mercedes, Ferrari и Aston Martin, опередив всех соперников из средней группы пелотона.
За весь прошлый сезон англо-тайскому гонщику лишь раз удалось вывести Williams в финал квалификации – в Спа он стал девятым (справедливости ради стоит отметить, что в Венгрии до третьего сегмента непостижимым образом добрался Николас Латифи, но это было на сырой трассе).
Говоря о том, что позволило ему так здорово проехать в Альберт-парке, Элбон выделил отличную работу команды с шинами.
«По ходу всего уик-энда первый быстрый круг оставался для нас абсолютным кошмаром, – объяснил он на медиа-сессии. – Чтобы показать на нем хоть какое-то время, требовалось пилотировать очень резко и постоянно выходить из зоны комфорта.
Но в квалификации ощущения от машины вдруг стали прекрасными. Ощутив эту уверенность и сцепление с асфальтом, я смог атаковать по-настоящему.
Именно поэтому все сложилось так здорово. На самом деле, каждый следующий круг был чуть быстрее и чуть лучше предыдущего. Это и принесло такой результат».
Он добавил: «До квалификации мы полагали, что на этой трассе будем девятой по силе командой. Мы всегда остаемся где-то в районе девятого-десятого места.
Но, думаю, из-за особенного состояния [чуть сырого] асфальта у всех возникли сложности с шинами. Даже странно, но мы справились с такими условиями на удивление неплохо.
Когда уик-энд складывается рутинно и предсказуемо, у нас меньше шансов. Но ради таких моментов, как сегодня, стоит жить. Мы видели подобное и в прошлом году.
Нам надо использовать свои шансы в необычных условиях, когда всем остальным сложно. В этот раз у нас получилось».
Алекс Элбон, Williams Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о работе шин Pirelli, Алекс отметил: «Это странная штука. С самого начала их работы у Pirelli остается какое-то темное искусство. Иногда ты почему-то начинаешь ехать быстрее, а иногда – медленнее. Если начать слишком серьезно атаковать, всегда наступает расплата под конец круга. Одним словом, не все тут так просто.
Мой круг в финале квалификации стал одним из таких примеров. Я чувствовал, что еду на пределе возможностей, но при этом не переступаю за черту. И даже на третьем секторе сцепление оставалось отличным.
Обычно, когда ты проходишь первые сектора в высоком темпе, под конец начинаются потери. Но сегодня был какой-то другой день».
Год назад Алекс использовал в Мельбурне удивительную тактику – старт на шинах Hard и пит-стоп на 57-м круге из 58. Это позволило пилоту Williams финишировать десятым, заработав свои первые очки в составе команды.
Дополнительная информация: Филип Клерен
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