Макс Ферстаппен стал одной из главных звезд Гран При Венгрии, прорвавшись с седьмого места на старте ко второму на финише. Но он успел отличиться еще до начала гонки – вылетев с трассы по пути на стартовую решетку. Рассказываем подробности.

Вылет на прогревочном круге был не один

В это трудно поверить, но за один круг (который надо проехать в спокойном темпе) пилот Red Bull трижды потерял контроль над автомобилем! Сначала Макса утащило с траектории в шикане (связке 6-го и 7-го поворотов), потом машина взбрыкнула в 9-м повороте – и наконец, в 12-м случился инцидент, попавший на видео.

После гонки и завоеванного Ферстаппеном второго места Кристиан Хорнер уже мог шутить, вспоминая непростые предстартовые события. И видимо, подкупленные непринужденностью руководителя «Быков» и ограниченные коронавирусным форматом общения с прессой, журналисты так и не смогли задать простой, но очевидный вопрос: а как вообще может получиться, что пилот топ-команды не просто теряет машину на прогревочном круге, а делает это три раза? При том, что все остальные добираются до решетки без особых приключений...

Макс хотел сойти – спасла диагностика по телевизору

После контакта с барьером на болиде Ферстаппена была повреждена передняя подвеска – эти повреждения были прекрасно видны на телевизионной картинке и даже стали объектом для шуток («У Red Bull уже есть своя версия DAS, но она может доворачивать только одно колесо»). Сам гонщик также не мог не чувствовать, что после удара об отбойник с машиной не все в порядке. И поначалу планироваться отправиться прямиком в боксы.

Макс Ферстаппен на стартовой решетке во время работы над его машиной Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Но даже если там машину удалось бы починить, она вряд ли бы смогла попасть на решетку в установленное время – и начинать гонку пришлось бы с пит-лейна. Поэтому сотрудники команды внимательно присмотрелись к телекартинке – и увидели, что ни один из треугольных рычагов подвески, судя по всему, не сломан. Такая поломка была бы критичной – а вот заменить рулевую тягу или толкающую штангу сравнительно просто.

В итоге Максу сказали ехать на стартовую решетку. С одной стороны, все выглядело логично. А с другой – в боксах ведь можно было не только подвеску починить, но и поменять промежуточную резину на слики. Да, в этом случае на первом круге гонки Ферстаппен был бы достаточно далеко от лидирующего Хэмилтона. Но ему не пришлось бы делать пит-стоп на первых кругах... Увы, сейчас все это – не более чем почва для ни к чему не ведущих предположений.

Когда механики добрались до машины, ей сделали рентген

Наряду с треугольными рычагами в машине есть еще несколько узлов, которые при контакте переднего колеса с отбойником рискуют получить повреждения, несовместимые с участием в гонке. Это и поворотный кулак, и рулевая колонка... Одним словом, Ферстаппену крупно повезло, что эти элементы болида остались целыми.

Часть болида RB16, принявшая на себя удар. Кстати, его энергию частично самортизировала 13-дюймовая шина. С 18-дюймовыми (на которые Ф1 перейдет в 2022 году) важные детали вполне могли пострадать сильнее Фото: Red Bull Content Pool

Кстати, в целости их сотрудники Red Bull убедились отнюдь не на глазок. Для этого был использован портативный рентгеновский аппарат (с виду он похож на бесконтактный термометр, только стоит больше миллиона рублей) – на основании его показаний команда удостоверилась, что выступление Макса в гонке не будет сопряжено с серьезным риском.

Работы на решетке закончились в последний момент

На момент вылета Ферстаппена с трассы до старта прогревочного круга оставалось около 20 минут. Когда голландец наконец добрался до решетки – уже 18. По словам Хорнера, в спокойной обстановке приведение в порядок одного из «углов» болида при повреждениях такого рода занимает около полутора часов. То есть механикам надо было работать раз в пять быстрее чем обычно.

Механики несут на стартовую решетку новый передний обтекатель Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Судя по видео, над машиной трудилось не менее восьми сотрудников Red Bull одновременно (интересно, не накажут ли их теперь за несоблюдение социальной дистанции). Особой паники в действиях механиков не было, но они всерьез рисковали не успеть: все было закочено меньше чем за полминуты до истечения времени, отведенного командам на подготовку к старту.

Правда, от скорости работ вряд ли будет много толка, если хромает качество. Но люди из Red Bull все сделали на совесть. После финиша Ферстаппен рассказал, что машина во время гонки вела себя и управлялась «как новая». Это можно было бы счесть лестью в адрес механиков, на голову которым по милости Макса свалился сюрприз в виде аврала. Можно было бы, финишируй голландец семнадцатым или хотя бы седьмым. Но Ферстаппен приехал к финишу впереди одного из Mercedes – а на работающей через пень-колоду машине это просто невозможно. Даже если Валттери Боттас в момент старта среагировал совсем не на те лампочки и дал вам опреденную фору...