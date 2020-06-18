Телеканал Sky потребует Ф1 вернуть значительную сумму денег

Британский платный телеканал Sky начал процесс возмещения средств, потраченных на отмененные спортивные события. Канал договорился с английской футбольной премьер-лигой о возмещении 211 млн долларов в связи с отсутствием матчей в последние три месяца, сообщает Pitpass.

Далее руководство Sky планирует потребовать возврат части оплаты за телеправа с остальных спортивных серий, которые канал транслирует. В их числе и Формула 1. Пока не ясно, сколько денег Sky потребует от Ф1, но отмена или перенос первых десяти Гран При сезона-2020 говорят о том, что сумма будет значительной.

Из-за эпидемии коронавируса Ф1 не смогла начать сезон-2020 в срок. Первый Гран При в Австралии был отменен за несколько часов до старта тренировок. После этого серия ушла на 4-месячную паузу. Начать сезон планируют 5 июля в Австрии. Пока календарь чемпионата состоит из восьми гонок. Ожидается, что его расширят как минимум до 15 этапов.