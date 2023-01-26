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О том, что победителя трех Гран При Херберта больше не будет на Sky, болельщики узнали из социальных сетей, где 58-летний британец опубликовал фото в компании коллег, снабдив его короткой подписью: «Буду скучать по этой команде».

Репортеры Mirror обратились на телеканал за официальными комментариями – и там подтвердили справедливость предположений.

Представитель Sky отметил: «Джонни был неотъемлемой частью нашей команды Ф1 с самого первого сезона трансляций в 2012 году. Нам будет не хватать его юмора и человеческих качеств. Мы благодарим его за энергию и энтузиазм на протяжении этих 11 лет – и желаем успехов в будущем».

Чуть позже Херберт стал гостем видеоблога Last Lap Lucy, где рассказал: «К сожалению, в этом году меня не будет на Sky. Но у меня останутся другие проекты. Я обязательно приеду в Сильверстоун и Монако, надеюсь быть в Ле-Мане. так как в этом году там ожидаются большие события [в честь 100-летия суточной гонки]».

Как оказалось, сезон-2023 пройдет на Sky не только без Херберта. Также решено было не продлевать контракт с другим бывшим гонщиком Полом Ди Рестой, который обычно помогал на эфирах в роли технического эксперта.

Канало не будет приглашать кого-то на замену двум экс-пилотам. Официальная бригада его дикторов и экспертов сейчас насчитывает 13 человек, включая Мартина Брандла, Дженсона Баттона, Нико Росберга и Дэймона Хилла.