Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1
Джонни Херберт и Пол ди Реста не появятся в эфире по ходу трансляций предстоящего сезона
О том, что победителя трех Гран При Херберта больше не будет на Sky, болельщики узнали из социальных сетей, где 58-летний британец опубликовал фото в компании коллег, снабдив его короткой подписью: «Буду скучать по этой команде».
Репортеры Mirror обратились на телеканал за официальными комментариями – и там подтвердили справедливость предположений.
Представитель Sky отметил: «Джонни был неотъемлемой частью нашей команды Ф1 с самого первого сезона трансляций в 2012 году. Нам будет не хватать его юмора и человеческих качеств. Мы благодарим его за энергию и энтузиазм на протяжении этих 11 лет – и желаем успехов в будущем».
Чуть позже Херберт стал гостем видеоблога Last Lap Lucy, где рассказал: «К сожалению, в этом году меня не будет на Sky. Но у меня останутся другие проекты. Я обязательно приеду в Сильверстоун и Монако, надеюсь быть в Ле-Мане. так как в этом году там ожидаются большие события [в честь 100-летия суточной гонки]».
Как оказалось, сезон-2023 пройдет на Sky не только без Херберта. Также решено было не продлевать контракт с другим бывшим гонщиком Полом Ди Рестой, который обычно помогал на эфирах в роли технического эксперта.
Канало не будет приглашать кого-то на замену двум экс-пилотам. Официальная бригада его дикторов и экспертов сейчас насчитывает 13 человек, включая Мартина Брандла, Дженсона Баттона, Нико Росберга и Дэймона Хилла.
Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею
Сайнс проехал за день во Фьорано на 100 км больше Шварцмана
Самое важное:
Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP
KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP
FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti
FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti
Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы
Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.