Предыдущая / Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею Следующая / Сайнс проехал за день во Фьорано на 100 км больше Шварцмана
Формула 1 Новость

Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1

Джонни Херберт и Пол ди Реста не появятся в эфире по ходу трансляций предстоящего сезона

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Телеканал Sky отказался от сотрудничества с двумя экс-пилотами Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

О том, что победителя трех Гран При Херберта больше не будет на Sky, болельщики узнали из социальных сетей, где 58-летний британец опубликовал фото в компании коллег, снабдив его короткой подписью: «Буду скучать по этой команде».

Репортеры Mirror обратились на телеканал за официальными комментариями – и там подтвердили справедливость предположений. 

Представитель Sky отметил: «Джонни был неотъемлемой частью нашей команды Ф1 с самого первого сезона трансляций в 2012 году. Нам будет не хватать его юмора и человеческих качеств. Мы благодарим его за энергию и энтузиазм на протяжении этих 11 лет – и желаем успехов в будущем».

Чуть позже Херберт стал гостем видеоблога Last Lap Lucy, где рассказал: «К сожалению, в этом году меня не будет на Sky. Но у меня останутся другие проекты. Я обязательно приеду в Сильверстоун и Монако, надеюсь быть в Ле-Мане. так как в этом году там ожидаются большие события [в честь 100-летия суточной гонки]». 

Как оказалось, сезон-2023 пройдет на Sky не только без Херберта. Также решено было не продлевать контракт с другим бывшим гонщиком Полом Ди Рестой, который обычно помогал на эфирах в роли технического эксперта. 

Канало не будет приглашать кого-то на замену двум экс-пилотам. Официальная бригада его дикторов и экспертов сейчас насчитывает 13 человек, включая Мартина Брандла, Дженсона Баттона, Нико Росберга и Дэймона Хилла.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

Сайнс проехал за день во Фьорано на 100 км больше Шварцмана
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы

Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы

Формула 1

Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

Формула 1

Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки Ферстаппен не захотел, чтобы Риккардо готовил для него настройки

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Формула 1

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Джонни Херберт Больше от
Джонни Херберт
Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin

Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin

Гран При Великобритании
Формула 1
Гран При Великобритании

Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin

«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко

«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко

Формула 1

«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко «Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Гран При Абу-Даби
Формула 1
Гран При Абу-Даби

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Самое важное:

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

MotoGP

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

MotoGP

KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

Формула 1

FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti FIA: Желание присоединиться к Ф1 пока выразила только команда Andretti

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Формула 1

Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.