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Telegraaf: Ферстаппен сказал Red Bull, кого брать вместо Элбона

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Telegraaf: Ферстаппен сказал Red Bull, кого брать вместо Элбона
Автор:
, Главный редактор

Голландец не против, чтобы одна из грустных историй Формулы 1 сделала неожиданный сюжетный поворот к лучшему

Red Bull попросила Макса Ферстаппена сформулировать мнение о том, кого из пилотов голландец считает наиболее подходящим на роль своего напарника в следующем году – на случай, если Алекс Элбон не убедит руководство «Быков» продлить с ним контракт. Как сообщает голландская газета Telegraaf, в ответ Ферстаппен назвал имя Нико Хюлькенберга.

На публике лидер Red Bull предпочитает не делать заявлений на соответствующую тему и неизменно подчеркивает, что решение по составу пилотов принимает руководство команды. «Конечно, моим мнением тоже интересуются – но не думаю, что это всерьез влияет на то, кто в итоге становится пилотом», – сказал голландец в одном из недавних интервью.

Нико Хюлькенберг потерял место в Формуле 1 в конце прошлого сезона – но в этом году уже трижды становился участником Гран При, успев подменить обоих пилотов Racing Point. Стартовав в 2-х гонках (перед стартом еще одной автомобиль немца сломался), Хюлькенберг набрал 10 очков – на 4 меньше, чем Даниил Квят, принявший участие во всех 12-ти этапах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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