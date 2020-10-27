Red Bull попросила Макса Ферстаппена сформулировать мнение о том, кого из пилотов голландец считает наиболее подходящим на роль своего напарника в следующем году – на случай, если Алекс Элбон не убедит руководство «Быков» продлить с ним контракт. Как сообщает голландская газета Telegraaf, в ответ Ферстаппен назвал имя Нико Хюлькенберга.

На публике лидер Red Bull предпочитает не делать заявлений на соответствующую тему и неизменно подчеркивает, что решение по составу пилотов принимает руководство команды. «Конечно, моим мнением тоже интересуются – но не думаю, что это всерьез влияет на то, кто в итоге становится пилотом», – сказал голландец в одном из недавних интервью.

Нико Хюлькенберг потерял место в Формуле 1 в конце прошлого сезона – но в этом году уже трижды становился участником Гран При, успев подменить обоих пилотов Racing Point. Стартовав в 2-х гонках (перед стартом еще одной автомобиль немца сломался), Хюлькенберг набрал 10 очков – на 4 меньше, чем Даниил Квят, принявший участие во всех 12-ти этапах.