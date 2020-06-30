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Формула 1 / Новость

Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса

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Телеэксперт озвучил главную проблему Боттаса
Автор:
, Главный редактор
30 июн. 2020 г., 09:13

Экс-пилот Формулы 1 считает, что финну не хватает умения подстраиваться под складывающуюся на трассе ситуацию

Валттери Боттас может составить конкуренцию Льюису Хэмилтону лишь на отдельных Гран При. Причины этого болельщики и эксперты пытаются определить уже несколько лет. Ведь до прихода в чемпионскую команду финн считался одним из наиболее перспективных пилотов своего поколения и чуть ли не будущим чемпионом мира.

На днях ситуация, в которой сейчас находится Боттас, в очередной раз обсуждалась в эфире британского телеканала Sky Sports. И свое мнение о причинах сравнительно слабых выступлений финна высказал один из постоянных экспертов канала – Карун Чандок, который десять лет назад сам стартовал в 12 гонках чемпионата мира.

«Для Валттери это будет очень важный год, – в частности заявил экс-пилот Ф1. – Он очень активно и усердно тренировался – и он понимает, что должен как следует побороться ради сохранения места в команде. Ведь тот же Джордж Расселл с нетерпением ждет возможности занять это место. Валттери надо с самого начала выигрывать гонки и не отставать от Льюиса. А потом показывать стабильно высокие результаты весь сезон.

Не раз случалось, что Валттери был быстрее Льюиса в квалификациях, но Льюис потом весьма легко выходил вперед в гонке. Я не вижу причин, которые бы полностью лишали бы Валттери надежды побороться за титул – но ему по-прежнему надо собрать вместе кое-какие детали. К примеру, Льюис может менять свою манеру езды в весьма широком диапазоне, адаптироваться к ситуации на трассе. А вот в исполнении Валттери я такого еще никогда не видел».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карун Чандок , Валттери Боттас В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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