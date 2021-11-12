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Формула 1 / Гран При Бразилии Аналитика

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»?

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Неудачный старт финского пилота в Мексике привел к переделкам в его кокпите

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»?

В паддоке Ф1 Валттери Боттас считается одним из лучших, когда речь идет о времени реакции на сигналы светофоров. Однако в последнее время мы не так часть видим хорошие старты в исполнении гонщика Mercedes. 

В Турции он начинал борьбу с поула, удержался впереди и в дальнейшем был неудержим, однако в Мексике не смог использовать преимущество первой стартовой позиции. Это позволило Максу Ферстаппену поравняться с пилотом Mercedes а затем и захватить лидерство в первом повороте. 

Глава тактического штаба чемпионов мира Джеймс Воулс отмечал: «Сценарий был очень простым. Если бы Валттери стартовал хорошо, то он бы разогнал Льюиса в слип-стриме, чтобы защитить его от атаки Ферстаппена. Но Макс и Льюис начали движение чуть лучше Валттери, что не позволило Льюису разогнаться позади напарника. 

Разница между точками торможения [первой тройки гонщиков] должна была составить несколько метров. Мы не ожидали, что она получится настолько серьезной. После гонки Макс объяснил, что решил рискнуть, и должен сказать, его прием сработал. В этот момент мы и проиграли гонку».

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Боттас (в центре) не смог удержать первую позицию после старта с поула в Мехико

Боттас (в центре) не смог удержать первую позицию после старта с поула в Мехико

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вопрос закрыт? Возможно, с какой-то другой командой так и было бы, но в Mercedes не могли оставить проблему – пусть и небольшую – без внимания. Когда машины Ф1 привезли в Сан-Паулу, наш эксперт Джорджо Пиола обнаружил переделку подрулевых лепестков, с помощью которых гонщики управляют сцеплением. 

Они затронули только машину Боттаса, тогда как у Хэмилтона все осталось так, как было с момента последних изменений. После памятной гонки в Баку, где Льюис случайно нажал «волшебную» кнопку особого режима прогрева тормозов, вокруг нее появилась ее защита (на иллюстрации ниже). С тех пор никаких изменений с рулем британца не происходило.

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Детали руля Mercedes AMG F1 W12 Льюиса Хэмилтона

Детали руля Mercedes AMG F1 W12 Льюиса Хэмилтона

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Стоит отметить, что у партнеров по Mercedes изначально была разная конструкция привода сцепления. Хэмилтон использует один длинный «лепесток» – эту идею в свое время придумали в Ferrari, она позволяет точнее дозировать усилие. Льюис управляет им пальцами правой руки. 

Боттас же предпочел сохранять классическую конструкцию, которая осталась еще с тех времен, когда гонщикам приходилось использовать на старте два «лепестка», у каждого из которых была своя функция. Сейчас правила требуют, чтобы функционал обоих был одинаковым, но возможность использовать любую руку имеет свои плюсы. Скажем, если машину закрутит на трассе, можно оперировать со сцеплением той рукой, какой будет удобнее. 

В обоих вариантах в глубине «лепестков» устроены специальные ниши для пальцев, обеспечивающие точность действий.

Детали руля Mercedes AMG F1 W12 Валттери Боттаса

Детали руля Mercedes AMG F1 W12 Валттери Боттаса

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Что же изменилось для Боттаса в Бразилии? Прежде его «лепестки» располагались строго горизонтально (показано во врезке), однако после Мексики они получили небольшой наклон вниз. Это позволило немного улучшить эргономику, что должно помочь Валттери лучше стартовать в оставшихся гонках и больше помогать своему партнеру по Mercedes в борьбе за титул.

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