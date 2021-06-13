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Формула 1 Новости

Техника: Williams переделала машину для борьбы с ветром

Автор:
, Редактор Ф1

Команда из Гроу попыталась решить одну из проблем FW43B, изменив дефлекторы

Техника: Williams переделала машину для борьбы с ветром

Несмотря на заметный прогресс по сравнению с парой прошлых сезонов, Williams пока не удается всерьез бороться с соперниками из середины пелотона. У Джорджа Расселла неплохо получаются квалификации, но если оценивать итоговые результаты в гонках, британцы уступают даже Haas.

Недавно в Willliams подтвердили, что готовят последний в нынешнем сезоне пакет обновлений. В Баку на машине появилось одно из них – речь о паре бумерангообразных деталей в верхней части дефлектора. На нашем фото они показаны во врезке. 

Примечательно, что совсем недавно – в Монако – очень похожее решение появилось и у соперников из Alpine.

Уже после тестов в Бахрейне и первой гонки сезона на той же трассе стало ясно, что машина FW43B очень чувствительна к порывам ветра. Они нарушают баланс, осложняя задачу гонщиков. Новинки должны были помочь в решении этой проблемы, точнее наперавляя потоки вдоль шасси.

Баку называют городом ветров, потому неудивительно, что доработки появились именно на этой трассе. Однако Williams в каком-то смысле не повезло: по ходу уик-энда действительно дул сильный ветер, однако свое направлени он менял довольно редко, а порывов почти не было. 

Главный инженер Дэйв Робсон пояснил: «Думаю, сказалось наличие зданий. В итоге мы получили "тунельное" движение воздуха, больше похожее на Монако, а не переменчивый ветер, который часто бывает в Сильверстоуне.  

Думаю, следующий уик-энд на трассе "Поль Рикар" позволит нам лучше понять работу новинок, там должно быть ветрено».

Новые дефлекторы были установлены только на машине Расселла, причем их убрали на квалификацию и гонку.  

«В пятницу в Баку мы толком не смогли понять, как работают обновления на машине Джорджа, – признался Робсон. – Следующие три-четыре этапа должны дать ответы на наши вопросы».

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