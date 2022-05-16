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На самых первых тестах минувшей зимой в Барселоне машина Mercedes W13 в целом не сильно отличалась от всех остальных – но только на второй сессии в Бахрейне чемпионы Ф1 показали свое истинное прочтение правил 2022 года. Шасси получило предельно компактные понтоны, каких не было ни у кого из соперников.

Однако очень быстро выяснилось, что автомобиль сильно страдает от вертикальных колебаний на прямых. Проблема оказалась фундаментальной, и предстоящий Гран При Испании должен дать окончательный ответ: есть ли смысл пытаться дальше сражаться с «козлением», или лучше все же признать свою ошибку и вернуться к самой ранней конфигурации машины?

Сейчас у Mercedesесть есть возможность провести прямое сравнение предсезонных данных от W13 с понтонами с нынешними – от текущей версии.

Как сказал в Майами глава Mercedes F1 Тото Вольф, «если посмотреть на все машины пелотона, то у нас края днища вынесены от корпуса дальше всех. Это выводит нестабильность на совершенно иной уровень.

Но у нас есть несколько концепций. На бумаге та версия, что была на презентации и [тестах] в Барселоне, куда медленнее. Но нам надо понять, как нынешний вариант можно сделать более предсказуемым для пилотов».

Сравнение понтонов и днища Mercedes W13 и Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Mercedes действительно большая плоскость днища, что оставляет больше пространства для протекания воздушных потоков вокруг шасси. Это, в свою очередь, позволяет генерировать больше прижимной силы.

Но «козление» у W13 проявляется на гораздо меньшей скорости, чем у других машин. Соответственно, и на торможении перед поворотом он продолжается тоже ощутимо дольше.

Когда на тестах оказалось, что от колебаний в той или иной степени страдают практически все команды, FIA разрешила к старту чемпионата усилить конструкцию машин металлическими стяжками – по одной с каждой стороны, установленной перед задними колесами.

В случае Mercedes эти стяжки (показаны стрелкой во врезке на иллюстрации выше) по понятным причинам оказались значительно длиннее, чем у остальных.

И если другим командам это решение оказало серьезную помощь, позволив, кроме того, облегчить днище без потери его прочности, то в случае Mercedes обеспечить необходимую жесткость оказалось много сложнее.

Стяжка днища на Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Важно отметить, что соперникам наличие более крупных понтонов одновременно дало возможность разместить аналогичные стяжки не снаружи, а внутри кузовных панелей.

К примеру, вот как эти решения выглядят у Ferrari (на фото выше) и Red Bull (ниже). В обоих случаях это возможность дополнительной поддержки днища в той зоне, где это необходимо, а у «Быков», кроме того, крепление является регулируемым.

У Mercedes в силу минималистичных понтонов просто невозможно вынести точку крепления стяжки достаточно далеко от оси машины, а значит и эффективность поддержки будет не особенно велика.

Стяжка днища Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Так как подобные внутренние стяжки никак не влияют на аэродинамику, они соответствуют регламенту. Некоторые команды используют по несколько подобных элементов с каждой стороны шасси, помогая перераспределить нагрузку.

Разумеется, проблема Mercedes гораздо глубже, чем просто «козление». Можно вспомнить 2017 год, когда в Ф1 также поменялся регламент. Тогда в Брэкли построили «капризную диву», с которой тоже пришлось долго искать общий язык. Пять лет назад это не помешало команде выиграть оба титула, но сейчас все выглядит куда серьезнее.

Также важно помнить, что «широкопонтонная» W13 на первых тестах в Барселоне тоже страдала от раскачки. У нее, понятное дело, были иные кузовные панели, а потому и аэродинамические характеристики, но понтон все равно круто спускался к днищу в средней части.

Кроме того, шаг назад перечеркнет все усилия, которые команда направила на обновление машины в прошедшие месяцы.

Можно сказать, что задача не имеет однозначно верного решения. Именно по этой причине данные, собранные Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом в Барселоне, с прицелом на будущее будут едва ли не важнее результатов пилотов на финише Гран При.