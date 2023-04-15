Технический анализ Джорджо Пиолы
Техника: как Mercedes скорректирует расположение кокпита после жалоб Льюиса
Семикратный чемпион недавно объяснил, что в сидит за рулем Mercedes W14 сидит слишком близко к передним колесам, что вызывает дополнительные сложности при пилотировании. Давайте разберемся, в чем тут дело
В Mercedes не делают секрета из того, что машина, построенная к сезону-2023, не оправдывает ожиданий. Сейчас в Брэкли реализуют масштабную программу переделок шасси, в рамках которой, среди прочего, W14 лишится своих фирменных компактных понтонов.
Одна из особенностей нынешней машины состоит в том, что ее кокпит значительно смещен вперед. Льюис Хэмилтон недавно отметил, что это компоновочное решение доставляет ему серьезные неудобства.
«Не знаю, понимают ли это простые болельщики, но сейчас мы сидим ближе к передним колесам, чем кто-либо в пелотоне, – объяснил семикратный чемпион. – У нас кокпит смещен гораздо дальше вперед.
При управлении машиной возникает впечатление, что ты словно сидишь поверх передних колес. И это одно из самых неприятных ощущений.
Это меняет восприятие происходящего и твою оценку ситуации. Предсказывать поведение машины в таком случае куда сложнее, чем когда сидишь ближе к центру шасси. И у меня из-за этого возникают серьезные сложности».
Он добавил: «Я слушаю команду, которая выбрала направление работ с машиной. Если бы я заранее знал о таких ощущениях от пилотирования машины, всего этого никогда бы не случилось. И в будущем такая картина на 100 процентов изменится».
В Mercedes смогли справиться с болтанкой, которая так мешала в прошлом сезоне. Но когда главные проблемы остались позади, проявили себя другие – в том числе и расположение кокпита.
Детали области кокпита Mercedes W14
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Теперь команде предстоит реализовать серьезные переделки. Ведь перенос кокпита назад скажется на распределении масс, работе подвески и аэродинамики. По сути, вся машина станет работать иначе.
Особое внимание конструкторам придется уделить расположению брусьев боковой защиты кокпита. Верхний на W14 вынесен из понтона и имеет собственный обтекатель, интергрированный с креплением зеркала заднего вида (на иллюстрации выше).
Регламент отводит для расположения этих брусьев продольный диапазон в 50 мм, однако его границы определяются расположением самого кокпита.
Сравнение Mercedes W13 и W14 на виде сбоку
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Стоит отметить, что на W13 входные отверстия для воздуха в понтонах были смешены еще дальше вперед, чем на W14 (на иллюстрации выше). За зиму их переделали в более высокие и придали прямоугольную форму вместо прежней треугольной.
Однако ключевым фактором для гонщика в плане восприятия машины является все же расстояние от него до оси передних колес. В правилах сказано, что ось должна находиться в пределах 100 мм от переднего фланца шасси. Но взаимное расположение этого фланца и кокпита никак не оговорено.
К примеру, в Red Bull гонщик находится гораздо ближе к задним колесам. Это не только улучшает его восприятие машины, но и оставляет под кокпитом больше свободного места, которое можно использовать в интересах компоновки. Обычно туда переносят из понтонов различные электронные блоки.
В Милтон-Кинсе активно используют этот прием, чтобы увеличить «подрез» в нижней части понтона – на RB19 он ощутимо больше, чем у соперников.
Сравнение компоновки Mercedes W14 и Red Bull RB19
Иллюстрация: Камиль Де Бастиани
Примечательно, что Red Bull переделала к сезону-2023 переднюю подвеску, что позволило сместить колеса еще дальше вперед по сравнению с RB18 (на иллюстрации ниже).
Возможно, такие меры стали реакцией на планы Pirelli обновить резину – после повсеместной недостаточной поворачиваемости в сезоне-2022 миланские шинники обновили свою линейку. Но также не исключено, что внесенные изменения стали результатом анализа данных, проведенных в Милтон-Кинсе по итогам прошедшего сезона.
И хотя эти переделки, несомненно, сказались на работе механических компонентов и картине распределения воздушных потоков, это лишь тонкая настройка – в сравнении с теми радикальными шагами, которые в ближайшие недели ждут Mercedes.
Сравнение передней части Red Bull RB18 и RB19
Иллюстрация: Джорджо Пиола
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