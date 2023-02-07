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Хотя нет никаких сомнений, что новая C43 является дальнейшим развитием прошлогодней модели, у этой машины явно есть детали, заслуживающие внимания.

Они не только важны применительно к конкретному шасси, но и позволяют дать первую оценку общему направлению работы конструкторов в рамках регламента 2023 года. Уже сейчас понятно, что в первую очередь следует обратить внимание на понтоны и кромку днища.

Если возвращаться к Alfa Romeo, но ее понтоны словно совмещены из деталей двух разных машин 2022 года – воздухозаборников Ferrari и задней покатой части Red Bull.

Детали Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Учитывая использование силовых агрегатов из Маранелло, казалось очевидным, что конструкторы Alfa должны применить такие же крупные понтоны с углублением сверху. Однако они пошли по совсем другому пути.

Мы видим не только плавный спуск днищу в задней части, но и выраженную ступеньку на боковине капота двигателя – то и другое можно назвать фирменным стилем Red Bull.

Такое решение не только можно назвать не самым оптимальным с точки зрения аэродинамики, однако оно дает существенный выигрыш в эффективности охлаждения. Для Alfa Romeo это был очень болезненный вопрос в сезоне-2022, но команда не имела ресурсов на радикальную переделку шасси по ходу чемпионата.

Дело в том, что для этого требовалось также переделать заднюю подвеску и картер коробки передач, то есть по cent поменять всю концепцию шасси – такие переделки затрагивают как механические, так и аэродинамические характеристики. Зимой на это нашлось достаточно времени и сил.

Детали Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Обратите внимание на невероятно тонкую «талию» машины перед задними колесами. Под кузовными панелями, которые тянутся далеко назад, есть достаточно свободного пространства для протекания потоков.

Также внимание привлекают вентиляционные панели для отвода горячего воздуха от внутренних узлов. Одна из них расположена на верхней плоскости понтона, вторая – чуть дальше и выше, на горизонтальной стороне «ступеньки»

Это явно сделано в свете частых проблем с системой охлаждения, которые попортили команде немало крови в прошедшем чемпионате. Разумеется, если на тестах выяснится, что в таком количестве вентиляционных прорезей нет необходимости, часть из них всегда можно закрыть гладкой панелью.

Задняя часть Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Очень любопытно выглядит несущее крыло – элемент, соединяющий заднюю структуру безопасности с нижней частью торцевых пластин заднего крыла. Верхняя кромка его верхней плоскости имеет волнистую форму.

Можно вспомнить похожие эксперименты McLaren и Mercedes во второй половине прошлого десятилетия. При этом на C43 «волны» довольно плавные.

Кромка днища новой машины (на фото ниже) совсем не похоже на то, что мы видели в 2022 году. По всем видимости, именно такой с многочисленными прямоугольными «лезвиями» вариант оказался наилучшим ответом на предусмотренное правилами увеличение клиренса на 15 мм.

Примечательно, что эти «лезвия» расположены выше, чем соседние с ними участки днища. о всей видимости, это способ более активно взаимодействовать с протекающими здесь потоками и хотя бы частично компенсировать потери, вызванные увеличением дорожного просвета.

Впрочем, стоит помнить, что на ранней стадии сезона все шасси очень быстро эволюционируют – в особенности, если кому-то из соперников удалось отыскать в той или иной области явно удачное решение.

Alfa Romeo C43, область понтонов Фото: Alfa Romeo

Большие зеркала заднего вида, которые прописаны в новых правилах, расположены на небольшом возвышении, которое можно обнаружить у передней кромки понтонов C43.

Кроме того, после аварии Чжоу Гуаньюя на прошлогоднем этапе в Сильверстоуне иную форму получил верхний воздухозаборник за головой гонщика. Теперь он разбил на четыре входных канала, причем верхние чуть смещены назад относительно нижних.

Технический директор Ян Моншо поделился интересными подробностями: новый вариант регламента был анонсирован в тот момент, когда команда уже заложила в конструкцию дугу безопасности старого типа с центральным «лезвием» вместо классической дуги.

Из-за этого машину пришлось частично переделывать, хотя и с сохранением «лезвия».

Детали Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

В технических обзорах мы обычно не рассматриваем ливреи, однако в этот раз есть повод сделать исключение.

Уже в 2022 году команды Ф1 выяснили, что если отказаться от окраски машин и ограничиться карбоновым покрытием, это позволяет сэкономить до 2 кг. В Williams попробовали пойти по этому пути – но получили предостережение от боссов спорта.

Так вот, черные участки C43 – это в действительности неокрашенный карбон. Тот же прием наверняка использует и Haas, которая пока показала только рендеры своей заметно потемневшей машины.

Очень может быть, что и другие команды поступят так же, из-за чего весь пелотон-2023 в целом станет куда чернее.