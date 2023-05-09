Технический анализ Джорджо Пиолы
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Введение лимита бюджетов заставило команды Формулы 1 радикально изменить подход к работе. На Гран При Майами мы наглядно увидели, какими стали в 2023 году обновления машин
Самыми популярными приемами у конструкторов стали модульные схемы, которые позволяют менять не крупный элемент целиком, а лишь его небольшой фрагмент, а также обеспечение необходимых аэродинамических характеристик и использованием техники подрезки деталей.
Давайте повнимательнее изучим эту практику на примере команд из разных частей пелотона. Начнем с Mercedes и Williams.
Сравнение аэродинамической конфигурации Mercedes W14, Гран При Майами
В тренировках коллектив из Брэкли установил на W14 Льюиса Хэмилтона (внизу) полноценную версию заднего крыла, тогда как у Джорджа Расселла был снят дальний уголок торцевой пластины – в правой врезке наглядно видно, как именно это делается.
Еще один инструмент, позволяющий добиться нужного соотношения лобового сопротивления и прижимной силы, можно отыскать в передней части машины. У семикратного чемпиона дальний закрылок каскада получил вырез (показан синей стрелкой), которого нет у молодого партнера по команде.
Самое интересное – это выбор, сделанный пилотами на квалификацию и гонку. Хэмилтон оставил в точности ту конфигурацию, которую мы видим на фото. Расселл же оставил вырез в заднем крыле и дополнил его вырезом в переднем.
Сравнение аэродинамической конфигурации Williams FW45
Williams тоже вела в пятницу активные поиски – они были прежде всего связаны с задним крылом и несущим крылом внизу.
Алекс Элбон (вверху) получил главное крыло с повышенным прижимом и несущее с одной плоскостью, а Логану Сардженту достался вариант с «разгруженным» верхним крылом, но двумя плоскостями в нижнем.
Здесь, по всей видимости, результат сравнения оказался однозначным. Оба гонщика оставили на два главных дня уик-энда тот вариант, который испытывал Элбон. Можно предположить, что главное крыло обеспечило необходимый прижим, а несущее позволило добиться хорошей скорости на прямых.
Варианты вентиляционной панели Aston Martin AMR23
На примере Aston Martin мы можем увидеть другой популярный в пелотоне прием – вентиляционную панель, которая позволяет обеспечить необходимую эффективность отвода горячего воздуха из понтона.
В жарком Майами (верхний левый кадр) она была максимально открытой, тогда как прежде по ходу сезона количество элементов «жалюзи» и угол их наклона варьировались в зависимости от конкретных условий.
Асимметричная конфигурация охлаждения Red Bull RB19
В Red Bull продвинулись в использовании той же концепции еще на шаг дальше. На RB19 не просто используются аналогичные панели – они, вдобавок, имеют асимметричную конфигурацию.
В Майами прорези потребовались только с правой стороны по ходу машины (показаны стрелкой) – в тренировках у Макса с Серхио были разные варианты (во врезках), но на гонку оставили тот, что на основном фото.
Стоит отметить, что это говорит о большом запасе машины по эффективности охлаждения – даже в жаре Флориды Red Bull смогла не открывать вентиляционные панели полностью.
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Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
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