Техника: интересные мелочи Mercedes W14, которые легко было не заметить

Безусловно, самой заметной частью концептуально нового шасси W14 стали иные понтоны, явно ведущих свою родословную из Милтон-Кинса. При этом еще более серьезной и важной переделкой специалисты по гоночной технике назвали модернизированную переднюю подвеску.

Но помимо этого W14 получила множество элементов размером поменьше, которые не столь бросаются в глаза, но тоже вносят свой вклад в общий прирост эффективности. Давайте изучим их.

Сравнение конфигураций Mercedes W14, вид спереди (старая / новая) Иллюстрация: Джорджо Пиола

Если говорить о передней подвеске, то ключевым здесь является перенос вверх внутренней точки крепления верхнего треугольного рычага. Теперь он стыкуется с крайней точкой монокока примерно в 10 см выше, чем прежде. Разумеется, это повлияло на кинематику работы подвески и общую динамику движения машины.

Также здесь есть выгода и с точки зрения аэродинамики. Новое положение рычага лучше сочетается с геометрией остальных элементов в плане контроля над протекающими здесь потоками. Чтобы усилить эффект, в Mercedes дополнительно изменила форму обтекателей рычагов и диагонального выступа, который расположен в месте их крепления к шасси.

Детали передней части Mercedes W14 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Выступ, который наглядно видно на иллюстрации Джорджо Пиолы, впервые появился на машине из Брэкли в рамках пакета доработок для британского Гран При прошлым летом. После недавней переделки рычагов его сделали более пологим, исходя из картины распределения потоков (прежняя версия показана в правой врезке).

Кроме того, чуть дальше, в нижней части боковины кокпита, на W14 теперь можно обнаружить небольшой открылок, помогающий дополнительно перенаправить воздух вниз (показан синей стрелкой).

Этот небольшой элемент работает в связке с расположенной над ним продольной направляющей. Разместить их конструкторам позволил остаточно узкий кокпит, оставивший дополнительное свободной место в отведенном регламентом объеме.

В этой же области машины есть и еще одна очень примечательная деталь. Mercedes значительно переделала свое шасси, однако существуют детали, которые в процессе доработок менять запрещено. Речь о брусьях боковой защиты – они являются частью омологации и для их переноса необходимо заново проходить все краш-тесты. В условиях лимита бюджетов идти на связанные с этим расходы желающих нет.

В прежней «беспонтонной» версии – это нагляднее всего видно на сравнительной иллюстрации чуть выше, где машина показана спереди – верхний брус был вовсе вынесен из понтона и имел собственный обтекатель, который также служил опорой для зеркала заднего вида.

Для Mercedes задача вписать прежнее расположение брусьев в новую концепцию шасси была весьма непростой. В итоге мы видим, что конструкторы смогли интегрировать верхних из них в понтон, при этом даже сохранив небольшой «плавничок» в его нижней части (показан красной стрелкой в левой врезке).

При этом после модернизации он стал меньше по высоте и получил пару вертикальных прорезей в нижней части.

Что касается нижнего бруса, то концепция Red Bull предусматривает его расположение выше уровня днища, чтобы сформировать под ним «подрез» для воздуха в нижней части понтона, который стал едва ли не обязательным элементом нынешних машин Ф1, позволяя направлять больше воздуха в область «бутылочного горлышка» между задними колесами.

Mercedes, у которой защитная структура была расположена максимально низко, все равно смогла сформировать такой «подрез» – но не под, а над брусом. При этом воздухозаборник понтона получил совсем другую форму – почти квадратную вместо высокого вертикального прямоугольника.

Детали задней части Mercedes F1 W14 Фото: Джорджо Пиола

Еще одна примечательная мелочь обнаружилась в задней части W14. Это решение, которое соперники из Red Bull успешно используют уже пару лет. Речь о металлическом усилителе днища, спрятанном в понтоне (показан стрелкой).

У прежней версии Mercedes машины такой усилитель оказался бы на открытой части днища и имел бы самый негативный эффект в плане аэродинамики.

Сравнение деталей днища Mercedes F1 W14

Также в Брэкли скорректировали геометрию кромки днища своей машины. Изогнутая вверх часть, где расположены выходные отверстия каналов Вентури, теперь заходит дальше на днище и получила три продольных направляющих (прежде была всего одна – во врезке).

Разумеется, эти доработки напрямую связаны с новыми понтонами и общей картиной распределения воздуха вокруг шасси.

Авария Льюиса Хэмилтона в Монако позволила увидеть Mercedes F1 W14 снизу Фото: Motorsport Images

Наконец, авария Льюиса Хэмилтона в субботней тренировке Гран При Монако благодаря очень неспешной эвакуации, после которой Тото Вольф назвал работников трассы колунами, позволила во всех деталях изучить конструктивные особенности Mercedes снизу.

В целом здесь нет каких-то откровений, все лежит в русле общих идей Ф1 и отличается высоким уровнем проработки. Из интересных особенностей стоит отметить, пожалуй, решение «киля» в задней части, где он сужается после окончания контрольной планки и плавно перетекает в защитную структуру.