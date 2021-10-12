Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

С будущего года в Ф1 будут использоваться низкопрофильные 18-дюймовые шины на единых для всех команд дисках компании BBS. При этом диски с внешней стороны будут закрыты колпаками, какие уже можно было увидеть на машинах в конце прошлого десятилетия.

Как стало известно Motorsport.com, недавно FIA под давлением команд согласилась изменить параметры этих колпаков, сдвинув их чуть глубже внутрь, как показывает иллюстрация Джорджо Пиолы выше.

Напомним, что федерация объявила тендер на поставку дисков – если прежде их могли производить разные компании, выполняя пожелания команд, то теперь в целях удешевления диски решено сделать едиными для всех.

Победителем тендера стала немецкая BBS, которая будет производить как диски, так и колпаки.

Прототип машины Ф1 2022 года, детали Фото: Формула 1

При подготовке регламента на 2022 год FIA и FOM провели совместное исследование для определения аэродинамической конфигурации новых машин. Оно затрагивало и колпаки, которые должны были прекратить популярную сейчас практику пропускания воздушных потоков через диски насквозь к внешней стороне для борьбы с турбулентностью.

При разработке конструкции важно было помнить о пит-стопах и возможности быстро менять колеса. При этом из-за увеличения размера дисков они и так станут значительно тяжелее (на 2,5 кг спереди и на 3 кг сзади). Сами шины останутся почти такими же по весу – расчеты Pirelli показывают, что прибавка не превысит 100 граммов.

Однако в командах пришли к выводу, что колпаки будут мешать механикам надежно ухватить колесо в момент пит-стопа. В командах опасаются, что это значительно усложнит замену, повысив вероятность ошибки. Вдобавок, они усложнят процедуру балансировки колес. Сейчас грузики устанавливают в том месте, которое будет закрыто.

В FIA согласились с этой аргументацией и изменили регламент 2022 года, чуть «утопив» колпаки внутрь диска.

Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images