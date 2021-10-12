Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США Следующая / Red Bull задержалась в Турции и провела тесты
Формула 1 Новость

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Организаторы Формулы 1 согласовали изменения в конструкции новых 18-дюймовых дисков

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

С будущего года в Ф1 будут использоваться низкопрофильные 18-дюймовые шины на единых для всех команд дисках компании BBS. При этом диски с внешней стороны будут закрыты колпаками, какие уже можно было увидеть на машинах в конце прошлого десятилетия. 

Как стало известно Motorsport.com, недавно FIA под давлением команд согласилась изменить параметры этих колпаков, сдвинув их чуть глубже внутрь, как показывает иллюстрация Джорджо Пиолы выше. 

Напомним, что федерация объявила тендер на поставку дисков – если прежде их могли производить разные компании, выполняя пожелания команд, то теперь в целях удешевления диски решено сделать едиными для всех. 

Победителем тендера стала немецкая BBS, которая будет производить как диски, так и колпаки.

Прототип машины Ф1 2022 года, детали

Прототип машины Ф1 2022 года, детали

Фото: Формула 1

При подготовке регламента на 2022 год FIA и FOM провели совместное исследование для определения аэродинамической конфигурации новых машин. Оно затрагивало и колпаки, которые должны были прекратить популярную сейчас практику пропускания воздушных потоков через диски насквозь к внешней стороне для борьбы с турбулентностью.  

При разработке конструкции важно было помнить о пит-стопах и возможности быстро менять колеса. При этом из-за увеличения размера дисков они и так станут значительно тяжелее (на 2,5 кг спереди и на 3 кг сзади). Сами шины останутся почти такими же по весу – расчеты Pirelli показывают, что прибавка не превысит 100 граммов.

Однако в командах пришли к выводу, что колпаки будут мешать механикам надежно ухватить колесо в момент пит-стопа. В командах опасаются, что это значительно усложнит замену, повысив вероятность ошибки. Вдобавок, они усложнят процедуру балансировки колес. Сейчас грузики устанавливают в том месте, которое будет закрыто. 

В FIA согласились с этой аргументацией и изменили регламент 2022 года, чуть «утопив» колпаки внутрь диска.  

Читайте также:

Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне

Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Предыдущая новость

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Следующая новость

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

5 ч
2
Формула 1

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными

6 ч
3
Формула 1

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

58 мин
4
Формула 1

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

3 ч
5
Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

7 ч
Самое важное:
Red Bull задержалась в Турции и провела тесты
Формула 1

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

40мин
Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года
Формула 1

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

58мин
СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США
Формула 1

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

3 ч
Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При
Формула 1

Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При

4 ч
Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила
Формула 1

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

5 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с. Гран При Турции
Формула 1

Новый мотор добавил Хэмилтону в квалификации 22 л.с.

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу» Гран При Турции
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari вернула на машину «царь-матрицу»

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него Гран При Турции
Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Самое читаемое Сегодня

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила
Формула 1 Формула 1

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными
Формула 1 Формула 1

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса
Формула 1 Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты
Формула 1 Формула 1

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции
Формула 1 Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Самое важное:

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты
Формула 1 Формула 1

Red Bull задержалась в Турции и провела тесты

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Техника: FIA изменила форму колесных колпаков для 2022 года

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При
Формула 1 Формула 1

Пилот медицинской машины Ф1 пропустит финальные Гран При

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.