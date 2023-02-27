Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Мы завершаем цикл публикаций, посвященных примечательным деталям машин Ф1. Когда в субботу команды завершали подготовку к предстоящему Гран При Бахрейна и сезону в целом, Джорджо Пиола с Мэттом Сомерфилдом не упустили возможности присмотреться к использованным ими решениям. Как оказалось, по ходу двух первых дней некоторые интересные моменты ускользнули от их внимания.

Ferrari опробовала новое заднее крыло с повышенным уровнем прижима. Оно имеет несколько отличий от предыдущей версии, но прежде всего в глаза бросается единственный центральный пилон.

Разумеется, в нижней части он раздваивается, чтобы пропустить выхлопную трубу, а в верхней интегрирован с приводом DRS.

Детали заднего антикрыла Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Мы уже отмечали, что единственный пилон имеет свои плюсы и минусы по сравнению с двумя параллельными. Это касается аэродинамики, веса конструкции и ее прочности.

Ferrari нанесла на новое крыло несколько наклеек в черно-белую клетку, чтобы проанализировать его поведение на трассе с помощью высокоскоростной камеры.

Интересно, что для размещения механизма поворота верхней плоскости нового крыла конструкторы использовали выступающие над поверхностью крепления, как у прошлогодней Alfa Romeo (во врезке, для сравнения, другое крыло Скудерии).

Со снятыми кожухами-«барабанами» можно увидеть изменения, которые Red Bull за зиму внесла в конструкцию передних тормозов. Примечательно, что между элементами располагается термоупорный материал (серого цвета), который необходим для контроля за передачей тепла.

Передние тормоза Red Bull RB19 Фото: Джорджо Пиола

Red Bull использовала схожий подход в минувшие сезоне, но в итоге нашла решение, которое позволяет обходиться без такого материала – хотя это и потребовало многочисленных экспериментов с формой и размером деталей.

Из-за поломки на трассе Alfa Romeo пришлось заменить коробку передач своей С43, для чего отстыковать от шасси всю заднюю часть с крылом и подвеской. Это позволило рассмотреть, насколько в действительности узкой является структура безопасности.

Alfa Romeo C43 rear detail Photo by: Alfa Romeo The rear wing and suspension of an Alfa Romeo C43 in the team's garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

На фото со снятыми тормозными «барабанами» (справа) также есть возможность изучить каналы воздуховодов охлаждения. За ними просматриваются кожухи тормозных дисков.

Передние тормоза Williams FW45 выглядят на удивление – даже в деталях – похожими на прошлогодние от Red Bull.

A team member at work on the brakes of a Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

В заключительный день тестов команда опробовала заднее крыло с малым уровнем прижимной силы, которое пригодится позже по ходу сезона.

По концепции и геометрии оно похоже на более загруженное, но обе плоскости несколько меньше в поперечных размерах и не столь сильно опускаются вниз в центральной части

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, rear wing detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

В Alpine также испытывали крыло для быстрых трасс (слева на фото). Его плоскости с внешней стороны поднимаются выше, обеспечивая выигрыш в лобовом сопротивлении за счет дополнительного места для протекания воздуха – а центральная часть отвечает за прижимную силу.

Кончик носового обтекателя Red Bull RB19 в максимальном увеличении. Мы уже отмечали, что входное отверстие для воздуха, который используется для охлаждения кокпита, выполнено заглубленным. Но оказывается, что так дополнительно установлена мелкая сеточка для защиты от попадания посторонних предметов.

Детали носового обтекателя Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также по линиям раскроя видно, что панель со входным отверстием можно снять с обтекателя, Получив доступ внутрь. Казалось бы, что вообще можно разместить в этом месте машины? Как оказалось, это очень популярная точка для расположения балласта.

Заднее крыло RB19 в целом похоже на прошлогоднее, но у передней кромки подвижной плоскости в месте ее стыка со статичной частью, если присмотреться внимательно, можно обнаружить ограничитель хода.

Red Bull Racing RB19, rear wing detail

Это простой способ гарантировать, что при закрытии плоскости после использования она не опустится слишком низко. В прошлом году у команды были проблемы с механизмом DRS, поэтому ключевые зоны были усилены во избежание новых сложностей.

У кромки днища Mercedes W14 можно рассмотреть многочисленные генераторы вихря – как совсем мелкие, так и более серьезных размеров. Именно в этом месте из-под днища выходят тоннели Вентури, и с воздухом из которых важно взаимодействовать ради повышения общей эффективности.

Детали днища Mercedes W14

По соседству размещается небольшое крылышко, имеющее закругленную переднюю кромку и более плавную заднюю. В его нижней части находится собственный генератор завихрений – самый крупный в этой области шасси.

Задняя часть руля Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14

С задней стороны руль Льюиса Хэмилтона сохранил ту же конфигурацию, что в прежние годы. Британец использует один длинный рычажок привода сцепления в нужней части руля, оснащенный эргономическими отверстиями для пальцев. Такая конструкция позволяет максимально точно оперировать сцеплением на старте гонки.