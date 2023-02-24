Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов Следующая / В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной
Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Самое интересное

Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

Когда команды Ф1 съехались в Бахрейн на предсезонную сессию, у них уже не было возможности скрывать свои машины от зоркого взгляда наших технических экспертов

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Haas стала одной из трех команд, отыскавших в правилах возможность разместить с внутренней стороны торцевой пластины переднего крыла крохотное крылышко. 

Haas VF-23 front wing detail

Haas VF-23 front wing detail

Photo by: Giorgio Piola

На VF-23 оно имеет изгиб вверх и небольшую поперечную прорез – которая, если присмотреться, точно соответствует прорези между двумя закрылками, которые чуть ниже соединяются с пластиной.

Похожую идею реализовали и в Mercedes, но на W14 крылышко имеет изгиб вниз. Здесь мы также видим четкое соответствие между прорезью в нем и элементами чуть ниже. 

Детали переднего антикрыла Mercedes W14

Детали переднего антикрыла Mercedes W14

Фото: Джорджо Пиола

В верхней части пластины нанесены несколько наклеек в черно-белую клетку. Команды Ф1 используют их в качестве базиса при использовании высокоскоростной камеры, которая позволяет оценить деформацию детали под аэродинамической нагрузкой на трассе. 

Читайте также:

У Aston Martin нет крылышка, зато крепление дальнего закрылка к торцевой пластине выполнено практически точно так же, как у Mercedes. Элементы фактически разделены прорезью, где для соблюдения буквы правил установлена тонкая перемычка. 

Но если на W14 такой подход используется сразу для трех элементов, то на AMR23 – лишь для самого дальнего.

Aston Martin AMR 23, detail front wing

Aston Martin AMR 23, detail front wing

Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin AMR 23, detail front wing

Aston Martin AMR 23, detail front wing

Photo by: Giorgio Piola

Также любопытно, что обе команды предпочли выполнить перемычки не из углепластика, а из металла. По всей видимости, это избавит деталь от повышенной хрупкости и даст шанс сохранить ее целой после небольших контактов.  

Red Bull RB19

Red Bull RB19

Фото: Джорджо Пиола

Третьей командой, которая разместило крылышко на внутренней стороне торцевой пластины, стала Red Bull. Также на RB19 появилось утопленное отверстие в носовом обтекателе вместо прежнего овального. 

Воздух, который попадает в него, используется для охлаждения кокпита. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В четверг Red Bull активнее других команд использовала для сбора данных аэродинамическую краску. 

На первом фото машина только выезжает на трассу, так что свежий слой краски везде имеет одинаковую толщину.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

После серии кругов протекающие вдоль корпуса воздушные потоки увлекают за собой часть краски, вязкость которой тщательно просчитана за счет добавления масла.

Это дает возможность получить наглядную картину распределения потоков: там, где они быстрее, краски почти не остается. 

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB19

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В дальнейшем Red Bull сконцентрировала внимание на задней части понтона, залив краской ту самую область, плавно понижающуюся к днищу, которую у нее к нынешнему сезону скопировали многие команды.

Читайте также:

Ferrari чуть развернула обтекатели рычагов передней подвески, чтобы получить выигрыш в аэродинамике.

Передняя часть Ferrari SF-23

Передняя часть Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Но на этом снимке куда интереснее другое. Так как переднюю часть машины выгодно поднять повыше, для крепления задней ветви нижнего треугольного рычага под корпусом смонтировали дополнительный элемент, своего рода киль.

Читайте также:

Решение днища, которое можно обнаружить на AlphaTauri AT04, явно восходит корнями к прошлогодней машине McLaren: речь о приподнятой кромке и диагональных направляющих в месте выхода каналов Вентури, а также длинном продольном элементе следом.

Детали днища AlphaTauri AT04

Детали днища AlphaTauri AT04

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Такая конструкция позволяет эффективно защитить очень важную область шасси от турбулентного воздуха, генерируемого вращением колес. 

Крепление в левой части кадра необходимо для установки на машину матрицы с датчиками в бывшей области дефлекторов.

В Red Bull отказались от углепластикового кожуха для передних тормозных дисков, который использовали в 2022 году (справа).

Red Bull Racing RB19, front brake

Red Bull Racing RB19, front brake

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB18 front brake comparison

Red Bull RB18 front brake comparison

Photo by: Giorgio Piola

Проведя по ходу сезона немало экспериментов с формой и покрытием этого кожуха, популярного и у других команд, зимой в Милтон-Кинсе решились на серьезную переделку, сделав более объемный элемент (слева). 

Не исключено, что на такой выбор повлияли характеристики новых шин Pirelli, для которых нужен чуть иной температурный режим работы. 

Поделились
Комментарии

Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Формула 1

Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19 Технический анализ: почему Red Bull так старательно прятала RB19

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Формула 1
Презентация Alpine

Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму Технический анализ: как Alpine доработала свою машину за зиму

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Формула 1
Презентация Mercedes

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Ferrari Больше от
Ferrari
Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

«Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari

«Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

«Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari «Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari

Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось

Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось

Самое важное:

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Формула 1

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Формула 1

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Формула 1

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1 Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.