Техника Ф1: 5 важных мелочей, которые удалось рассмотреть на тестах

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Haas стала одной из трех команд, отыскавших в правилах возможность разместить с внутренней стороны торцевой пластины переднего крыла крохотное крылышко.

Haas VF-23 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

На VF-23 оно имеет изгиб вверх и небольшую поперечную прорез – которая, если присмотреться, точно соответствует прорези между двумя закрылками, которые чуть ниже соединяются с пластиной.

Похожую идею реализовали и в Mercedes, но на W14 крылышко имеет изгиб вниз. Здесь мы также видим четкое соответствие между прорезью в нем и элементами чуть ниже.

Детали переднего антикрыла Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

В верхней части пластины нанесены несколько наклеек в черно-белую клетку. Команды Ф1 используют их в качестве базиса при использовании высокоскоростной камеры, которая позволяет оценить деформацию детали под аэродинамической нагрузкой на трассе.

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У Aston Martin нет крылышка, зато крепление дальнего закрылка к торцевой пластине выполнено практически точно так же, как у Mercedes. Элементы фактически разделены прорезью, где для соблюдения буквы правил установлена тонкая перемычка.

Но если на W14 такой подход используется сразу для трех элементов, то на AMR23 – лишь для самого дальнего.

Aston Martin AMR 23, detail front wing Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR 23, detail front wing Photo by: Giorgio Piola

Также любопытно, что обе команды предпочли выполнить перемычки не из углепластика, а из металла. По всей видимости, это избавит деталь от повышенной хрупкости и даст шанс сохранить ее целой после небольших контактов.

Red Bull RB19 Фото: Джорджо Пиола

Третьей командой, которая разместило крылышко на внутренней стороне торцевой пластины, стала Red Bull. Также на RB19 появилось утопленное отверстие в носовом обтекателе вместо прежнего овального.

Воздух, который попадает в него, используется для охлаждения кокпита.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В четверг Red Bull активнее других команд использовала для сбора данных аэродинамическую краску.

На первом фото машина только выезжает на трассу, так что свежий слой краски везде имеет одинаковую толщину.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

После серии кругов протекающие вдоль корпуса воздушные потоки увлекают за собой часть краски, вязкость которой тщательно просчитана за счет добавления масла.

Это дает возможность получить наглядную картину распределения потоков: там, где они быстрее, краски почти не остается.

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В дальнейшем Red Bull сконцентрировала внимание на задней части понтона, залив краской ту самую область, плавно понижающуюся к днищу, которую у нее к нынешнему сезону скопировали многие команды.

Ferrari чуть развернула обтекатели рычагов передней подвески, чтобы получить выигрыш в аэродинамике.

Передняя часть Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Но на этом снимке куда интереснее другое. Так как переднюю часть машины выгодно поднять повыше, для крепления задней ветви нижнего треугольного рычага под корпусом смонтировали дополнительный элемент, своего рода киль.

Решение днища, которое можно обнаружить на AlphaTauri AT04, явно восходит корнями к прошлогодней машине McLaren: речь о приподнятой кромке и диагональных направляющих в месте выхода каналов Вентури, а также длинном продольном элементе следом.

Детали днища AlphaTauri AT04 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Такая конструкция позволяет эффективно защитить очень важную область шасси от турбулентного воздуха, генерируемого вращением колес.

Крепление в левой части кадра необходимо для установки на машину матрицы с датчиками в бывшей области дефлекторов.

В Red Bull отказались от углепластикового кожуха для передних тормозных дисков, который использовали в 2022 году (справа).

Red Bull Racing RB19, front brake Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB18 front brake comparison Photo by: Giorgio Piola

Проведя по ходу сезона немало экспериментов с формой и покрытием этого кожуха, популярного и у других команд, зимой в Милтон-Кинсе решились на серьезную переделку, сделав более объемный элемент (слева).

Не исключено, что на такой выбор повлияли характеристики новых шин Pirelli, для которых нужен чуть иной температурный режим работы.