Технический анализ Джорджо Пиолы
Техника: дефлекторы 30 лет работали в Ф1. Чем они помешали сейчас?
Совершенно новые шасси, которые выйдут на трассы Формулы 1 в 2022 году, будут лишены элемента, который много десятилетий служил интересам аэродинамики…
В последние годы боковые дефлекторы на машинах Ф1 стали настолько сложными и насыщенными мелкими деталями, что с полным правом можно было говорить уже не об одном элементе, а о полноценном кластере с множеством компонентов.
В новых правилах все они разом окажутся под запретом, повторив судьбу множества других технических решений в истории Ф1
Мы вспомнили, с чего начиналась история дефлекторов и какие изменения происходили в этой области шасси по мере эволюционного развития.
Дефлекторы и распределение воздушных потоков вокруг McLaren MP4/8, 1993 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Первой машиной Формулы 1 с дефлекторами принято считать McLaren MP4/8 – во всяком случае, именно на ней можно было увидеть единую деталь, расположенную между передней подвеской и входным отверстием для воздуха в понтоне. Примечательно, что эти элементы были на установлены по ходу первого этапа сезона-93 в Южной Африке, но их сняли ко второму Гран При в Сан-Паулу.
Следом в календаре значилась гонка в Донингтоне, которая стала мастер-классом Айртона Сенны в дождевых условиях. Бразилец занимал на решетке четвертое место и пропустил еще одного соперника на старте, но первый круг закончил лидером – обогнав, среди прочих, Михаэля Шумахера, Дэймона Хилла и Алена Проста.
Затем дефлекторов не было на машине до уик-энда в Монако, а после этого они появились в Венгрии – это дает основания говорить, что инженеры McLaren считали эту деталь инструментом для медленных трасс, когда вся машина использовалась в чуть иной аэродинамической конфигурации с более высоким уровнем прижима.
Дефлекторы давали возможность иначе направлять воздушные потоки к задней части шасси, помогая им огибать понтоны – что повышало эффективность в медленных поворотах.
Айртон Сенна, McLaren MP4/8 Ford, победитель Гран При Монако 1993 года
Фото: Motorsport Images
Было ли что-то еще раньше?
Хотя первым использованием дефлекторов и считается McLaren MP4/8, эта идея точно взялась не на пустом месте. Мы вспомнили ряд примеров, когда еще в 80-е годы команды Ф1 оснащали свои машины элементами, которые хоть и были меньше в размерах, но функционально выполняли ту же роль, что и полноценные дефлекторы.
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Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Идея набирает популярность
Но вернемся в начало 90-х. Разумеется, соперники McLaren не могли не заметить конструкторскую находку – и уже в скором времени на других машинах тоже появились характерные детали по бокам от кокпита, позволяющие добавить аэродинамической эффективности.
Jordan 194
Photo by: Giorgio Piola
Benetton B194
Photo by: Giorgio Piola
Вот лишь два примера такого копирования: в сезоне 1994 года дефлекторы появились у Jordan (слева) и Benetton. В составе последней Михаэль Шумахер выиграл чемпионат мира.
Ferrari 412T1, 1994 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В Ferrari решили использовать дефлекторы, чтобы компенсировать неудачную конструкцию воздухозаборников в понтонах модели 412T1 (справа). Вместо единого элемента на алой машине использовали два разной величины, понтон сделали более обтекаемым, одновременно резко уменьшив размер отверстия для воздуха (слева).
Разумеется, показавшая свою эффективность идея, как это часто бывает, стала быстро эволюционировать в рамках разрешенного регламентом…
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Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Однажды заурядный треугольник у боковины кокпита стал причиной громкого скандала. Случилось это в 1999 году. В том сезоне Михаэль Шумахер попал в аварию, сломал ногу, пропустил несколько месяцев и выбыл из чемпионской гонки. Титул оспаривали партнер немца по Ferrari Эдди Ирвайн и лидер McLaren Мика Хаккинен.
На предпоследней гонке в Малайзии пилоты Ferrari добились максимального результата, но после финиша судьи установили, что дефлекторы на обеих Ferrari F399 нарушают требования статьи 3.12.1 Технического регламента, а потому Ирвайн и вернувшийся Шумахер дисквалифицированы – это автоматически сделало Хаккинена и McLaren чемпионами.
Дефлектор Ferrari F399, послуживший причиной дисквалификации в Малайзии
Фото: Sutton Images
В правилах было сказано: «Все подрессоренные части машины, расположенные более чем в 33 см от ее продольной оси и более чем в 33 см впереди оси задних колес, при этом видимые снизу, должны формировать поверхности, которые лежат в одной из двух параллельных плоскостей – базовой (совпадающей с контрольной планкой под днищем – прим.ред.) или вспомогательной. […] Вспомогательная плоскость лежит на 50 мм выше базовой».
Переводя на более понятный язык, регламент требует, чтобы все, что видно при взгляде на машину снизу в области дефлекторов, располагалось в самом низу шасси. При этом деталь можно продлевать вверх, но не отклоняя в сторону и не выходя при этом за нижние габариты.
В конкретном случае вопросы возникли к небольшим горизонтальным элементам, которые на иллюстрации ниже выделены желтым. Они лежат на 10 мм выше базовой плоскости, но при этом видны снизу – а потому являются нарушением.
Детали дефлекторов Ferrari F399, Гран При Малайзии 1999 года
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Ferrari построила линию защиты на том, что такая конфигурация является производственным дефектом, что команда не имела намерения нарушать правила и получать незаконное преимущество – а кроме того, указала FIA, что технология замера имеет погрешность +/- 5 мм, и в действительности отклонение лежит в этих пределах, а не составляет изначально озвученные 10 мм.
Ирвайну и Шумахеру вернули две верхних строчке в протоколе Гран При Малайзии, а с ними и шансы на титул – но еще через две недели на «Сузуке» Хаккинен с McLaren все равно стали чемпионами.
Дефлекторы в XXI столетии
В последующие годы конструкторы создавали все более и более сложные решения, пытаясь как можно точнее контролировать распределение потоков и добиться гармоничной совместной работы дефлекторов и соседствующих с ними аэродинамических элементов.
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Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Следующей важной точкой в этой истории стал 2009 год, когда правила были серьезно переписаны ради упрощения обгонов. Небольшая техническая группа работала над этой задачей, имея весьма ограниченные ресурсы – особенно если сравнивать с аналогичной ситуацией перед сезоном-2022.
Конструкторам удалось выявить, что именно мешает пилотам вплотную следовать за соперником – и они радикально изменили геометрию обоих антикрыльев и резко сократили количество всевозможных мелких аэродинамических элементов на разных участках шасси.
Одновременно группа собиралась полностью запретить дефлекторы – но по настоянию команд лишь серьезно ограничила область машины, где те могут располагаться.
Сравнение вариантов дкфлекторов Brawn BGP 001, 2009 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
В том сезоне особняком стояла машина Brawn BGP001, за рулем которой Дженсон Баттон завоевал чемпионское звание. Хотя технические и финансовые возможности команды Росса Брауна были значительно ограничены, дефлекторы по ходу чемпионата стали одной из немногих деталей, которые подверглись изменениям.
Обновленная версия (на иллюстрации выше) показывает, как более крупный дефлектор (во врезке) стал меньше в высоту и вместо ровной верхней кромки получил ступенчатую.
С наступлением в 2014 году гибридной эры правила Ф1 претерпели очередную трансформацию. Новый регламент был направлен на снижение общего прижима, поэтому отдельные решения попали под запрет – скажем, это коснулось «выдувных» диффузоров. Но дефлекторы на этот раз не тронули, вновь уменьшив их размеры.
Кроме того, в чемпионат пришли новые силовые установки с гибридной составляющей – на первых порах они были не только ненадежными, но и весьма тяжелыми. Скорость машин ощутимо упала, и боссам спорта пришлось искать способ вернуть ее хотя бы отчасти.
Результатом стали обновленные правила, вступившие в силу с 2017 года.
Сравнение передней части Ferrari SF16-H и машины, построенной по правилам 2017 года
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Когда ситуация пошла не туда
Надо признать, что именно в этот момент FIA слегка выпустила ситуацию с дефлекторами из-под контроля. На иллюстрации выше наглядно видно, насколько больше пространства разрешили использовать конструкторам команд.
Это привело к появлению крупных элементов с невероятной детализацией, которые мы видели до недавнего времени. Дефлекторы были дополнены конфигураторами потока у угла понтонов, горизонтальным элементом в верхней части и великим множеством мелочей.
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Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Пожалуй, в очередной (и теперь, похоже, последний) раз затронем вопрос, почему многие элементы области дефлекторов изрезаны тонкими прорезями сложной формы. На самом деле, это продолжение той самой истории с Ferrari из 1999 года. При взгляде на шасси снизу любая деталь до сих пор имеет право на существование, только если является «тенью» той, что находится в самом низу.
И если в нижнем горизонтальном элементе сделаны прорези – обычно их там множество, – то перекрывать их чем-то сверху уже нельзя. Потому конструкторам приходится дублировать соответствующие прорези на всех остальных деталях. Обычно они очень тонкие и делаются исключительно для соблюдения буквы правил.
Заканчивая тему дефлекторов, осталось вспомнить 2019 год, когда очередная редакция регламента заставила сделать эти детали чуть меньше – хотя, по мнению многих, сокращение могло бы быть и более масштабным.
Высота главного элемента сократилась на 150 мм, а его переднюю кромку отнесли на 100 мм назад. Именно в таком виде они и дошли до наших дней – чтобы окончательно исчезнуть с машин перед сезоном-2022 и не создавать больше ситуации, когда сама машина едет быстро, но преследовать ее крайне сложно из-за потери прижима, так как значительная часть воздушных потоков просто отведена в сторону.
И хотя с точки зрения аэродинамики качества гоночного шоу это, пожалуй, был верный шаг – многие наверняка будут скучать по невероятным переплетениям углепластика и металла, которые сделали бы честь лучшим музеям современного искусства…
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Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Без авторства
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