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Сравнение формы понтонов двух машин не оставляло сомнений, что у AMR22 и RB18 явно есть общие корни. Учитывая недавний переход нескольких ключевых специалистов по аэродинамике из Милтон-Кинса в Сильверстоун, казалось, что дела о плагиате не избежать.

Удивительно, но проверка FIA установила, что никакого незаконного заимствования технических решений в этот раз нет – в отличие от недавней истории той же команды (в ту пору носившей имя Racing Point) с узлами Mercedes.

На самом деле, эта история, есть ощущение, еще очень далека от завершения. Просто для многих в паддоке этот вопрос на какое-то время утратил свою актуальность прямо по ходу Гран При – когда выяснилось, что даже в таком виде машина Aston Martin не может ехать быстро.

Между тем, при детальном изучении AMR22 обнаружилось, что кроме скандальных понтонов машина получила на Гран При Испании и множество других обновлений. Именно им и посвящен этот материал.

Варианты заднего крыла Aston Martin AMR22 (Барселона / Джидда и Майами / Имола)

Начнем с заднего антикрыла с повышенным уровнем прижима, которое подготовили для Барселоны и Монако.

На сравнительном фото видно, насколько этот вариант крупнее прежних и насколько больше угол атаки его плоскостей. Интересно, что основная плоскость сделана не плоской, как в Имоле, а все же поднимается вверх к торцевым пластинам.

Детали в области Halo Aston Martin AMR22

Также изменения затронули Halo и области по соседству. Во-первых, саму защитную дугу перекрасили из зеленого цвета в глянцево-черный (что, кстати, довольно странно – в рамках борьбы с лишним весом логичнее было оставить неокрашенный углепластик).

Но с точки зрения гоночной техники гораздо интереснее появление набольших элементов для контроля за воздушными потоками. Интересно, что продольные «плавнички», показанные красными стрелками, ненадолго появились лишь по ходу первой тренировки, после чего команда отказалась от них.

А вот небольшие открылки, отмеченные синим, остались на AMR22 до конца Гран При. Похоже, они решают аэродинамическую задачу лучше, чем располагавшиеся по соседству треугольные детали (показаны фиолетовой стрелкой) – он них в Aston Martin отказались еще несколько этапов назад.

Центральная часть Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

В этом месте мы доходим до пресловутых понтонов, верхняя часть которых двумя ступенями снижается к днищу. Во всем пелотоне такую концепцию прежде использовала только Red Bull.

Сходство усиливает не только решение верхней части, но и ступенчатый переход от понтона к днищу. в этом месте формируются завихрения, которые помогают лучше направлять потоки и повышают общую эффективность.

Сравнение расположения радиаторов Aston Martin AMR22 (старый вариант во врезке) Фото: Джорджо Пиола

Переделка понтонов Aston Martin стала первым случаем в нынешнем сезоне, когда одна из команд решила полностью отказаться от прежней концепции и фактически развернуться на 180 градусов, попробовав что-то совершенно иное в стремлении обрести скорость.

Разумеется, такой шаг несет в себе значительные сложности. Во первых, требуется полностью обсчитать аэродинамику, переделать расположение внутренних узлов и соотнести их с требованиями к охлаждению и компоновке.

Изначально у AMR22 были тонкие понтоны, приподнятые над днищем (во врезке на фото). Главный плюс такого выбора – в возможности пропускать большое количество воздуха через «подрез» в нижней части. При этом для обеспечения эффективного охлаждения для установленных почти горизонтально радиаторов потребовались многочисленные прорези в верхней части понтона.

Новая конфигурация требует совсем иного подхода. Однако плюс в том, что ее можно назвать более традиционной, потому тут можно использовать прежний опыт.

В результате воздухозаборники получилось перенести назад. В команде рассчитывают, что эффективность охлаждения окажется достаточной, тогда как в плане аэродинамики обновление позволит получить выигрыш

Решение входного отверстия для воздуха в передней части понтонов – выражаясь предельно аккуратно – тоже имеет множественные сходства с Red Bull. Исключением является горизонтальная поверхность в нижней части перед отверстием RB18, у Aston Martin ничего подобного не видно.

Проработка поверхности в передней части днища на AMR22 тоже выполнена не столь детально, как у Red Bull. Видимо, конструкторы из Сильверстоуна ищут собственные способы борьбы с турбулентным воздухом от колес.

Детали передней части Red Bull RB18 Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Интересно, что конструкция зеркал заднего вида на двух машинах тоже очень похожа. Отражающий элемент помещен во внешний корпус, который связан с зоной кокпита длинным горизонтальным креплением, а в понтоном – коротким вертикальным. При этом на RB18 корпус зеркала связан еще и с «плавничком» у внешней стороны, а вот у AMR22 они не связаны между собой.

Также мы видим сходства при сравнении кромки днища: речь о форме и расположении полукруглого выреза, необходимого для борьбы с «козлением», а также геометрии N-образной ступеньки в месте сужения к задней части.

Новая конфигурация понтонов Aston Martin AMR22 Фото: Giorgio Piola Детали днища Red Bull Racing RB18 Фото: Giorgio Piola

В задней части двух машинs у Aston Martin произошли изменения несущего крыла – элемента, который связывает заднюю структуру безопасности с торцевой пластиной антикрыла. Это потребовалось из-за изменения понтонов и днища.

Выходное отверстие для воздуха в задней части понтонов стало крупнее – и в том, и в другом случае сходство с Red Bull не вызывает никаких сомнений. Это же касается и длинных вентиляционных панелей по бокам от кокпита, который можно открывать и закрывать по частям, исходя из требования конкретных трасс.

Новое несущее крыло Red Bull Racing RB18 Фото: Giorgio Piola Вид сзади на Aston Martin AMR22 Фото: Giorgio Piola

Безусловно, FIA признала законность обновленной версии Aston Martin, так что тут соперникам нужны какие-то новые и очень весомые аргументы для возобновления разбирательств. Но вот в том, что Red Bull теперь предстоит очень серьезно заняться системой безопасности собственных данных, никаких сомнений не осталось.