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Испанец улетел во второй Ривацце по ходу квалификации – и хотя повреждения его машины после легкого контакта с барьером оказались несущественными, ни о каком возвращении в боксы своим ходом не могло быть и речи.

Марк Саттон оказался на месте событий еще до того, как туда приехал грузовик-эвакуатор. Его кадры позволили нам узнать о Ferrari F1-75 немало нового – того, что команды традиционно стараются не выставлять на всеобщее обозрение.

Действующие правила Ф1 запрещают использовать поворотные лопасти под носовым обтекателем и передней частью шасси. Однако конструкторы из Маренелло смогли найти выход – на фото хорошо видно сужение в нижней части носового обтекателя, своего рода киль.

Такая форма элемента позволяет решать те же задачи, что и поворотные лопасти, использовавшиеся до прошлого года – разве что чуть менее эффективно.

Под днищем хорошо видны по два канала Вентури с каждой стороны – они имеют изогнутую форму и позволяют генерировать до 60% общей прижимной силы. У передней кромки днища расположены несколько продольных направляющих, которые разрешены правилами и помогают – как следует из их названия – направлять под машину больше воздуха.

Такие же направляющие размещены над сплиттером – это находка Aston Martin, которую, кроме Скудерии, уже скопировали и в Red Bull.

Так как коробка передач на F1-75 очень узкая, это позволяет расширить каналы, ведущие к диффузору. Наконец, в задней части деревянной контрольной планки под днищем при большом увеличении можно рассмотреть шесть небольших генераторов вихря – это решение уже не первый сезон используется в Ф1.

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после аварии в квалификации Фото: Марк Саттон / Motorsport Images