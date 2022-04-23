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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Аналитика

Техника: авария Сайнса позволила изучить Ferrari F1-75 снизу

Ошибка испанца на сырой трассе потребовала погрузки поврежденной машины на платформу эвакуатора – фотографы Ф1 не упускают такие моменты

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Техника: авария Сайнса позволила изучить Ferrari F1-75 снизу
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Испанец улетел во второй Ривацце по ходу квалификации – и хотя повреждения его машины после легкого контакта с барьером оказались несущественными, ни о каком возвращении в боксы своим ходом не могло быть и речи. 

Марк Саттон оказался на месте событий еще до того, как туда приехал грузовик-эвакуатор. Его кадры позволили нам узнать о Ferrari F1-75 немало нового – того, что команды традиционно стараются не выставлять на всеобщее обозрение. 

Действующие правила Ф1 запрещают использовать поворотные лопасти под носовым обтекателем и передней частью шасси. Однако конструкторы из Маренелло смогли найти выход – на фото хорошо видно сужение в нижней части носового обтекателя, своего рода киль. 

Такая форма элемента позволяет решать те же задачи, что и поворотные лопасти, использовавшиеся до прошлого года – разве что чуть менее эффективно. 

Под днищем хорошо видны по два канала Вентури с каждой стороны – они имеют изогнутую форму и позволяют генерировать до 60% общей прижимной силы. У передней кромки днища расположены несколько продольных направляющих, которые разрешены правилами и помогают – как следует из их названия – направлять под машину больше воздуха. 

Такие же направляющие размещены над сплиттером – это находка Aston Martin, которую, кроме Скудерии, уже скопировали и в Red Bull.

Так как коробка передач на F1-75 очень узкая, это позволяет расширить каналы, ведущие к диффузору. Наконец, в задней части деревянной контрольной планки под днищем при большом увеличении можно рассмотреть шесть небольших генераторов вихря – это решение уже не первый сезон используется в Ф1.

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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