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Для Aston Martin начало нынешнего сезона Ф1 вышло очень слабым. Команда, раньше всех показавшая свою машину, оказалась едва ли не самой медленной. За пять первых этапов ее пилоты смогли заработать всего шесть очков.

Однако на проходящий в этот уик-энд Гран При Испании коллектив привез заметные обновления своей машины AMR22. Достаточно беглого взгляда на форму понтонов в днища, чтобы понять, что в Aston Martin предпочли скопировать подход соперников из Red Bull.

Для коллектива Лоуренса Стролла подобный подход не в новинку – еще выступая под именем Racing Point, они построили машину, которую в паддоке сразу же прозвали за невероятное сходство «розовой Mercedes». Позже соперники доказали правоту такой формулировки в суде, за что команду из Сильверстоуна оштрафовали и лишили очков.

Серхио Перес за рулем Red Bull Racing RB18 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Выбор Aston Martin не стал сюрпризом. Разговоры о том, что Стролл-старший категорически не доволен формой команды и требует исправить такую ситуацию, ходили уже давно. Эксперты ожидали, что конструкторы откажутся от собственной концепции понтонов и переделают ее.

В итоге длинные и высокие элементы уступили место решению, более всего напоминающему Red Bull RB18. Причем переделка, похоже, затронула не только сами кузовные панели, но и компоновку их внутренних элементов.

Сравнение конфигурации радиаторов Aston Martin AMR22 Фото: Джорджо Пиола

Это потребовало «хирургических действий» в отношении всевозможных радиаторов, связанных с ними трубопроводов и других деталей, расположение которых пришлось подгонять под новую аэродинамическую концепцию.

Прежде элементы в понтонах располагались почти горизонтально (во врезке на фото выше), что позволило обеспечить значительный «подрез» в нижней части понтонов для протекания воздуха вдоль днища. После переделки детали расположены так, чтобы верхняя часть понтона могла спускаться к днищу.

Сходство с Red Bull также можно отыскать в панелях для выхода воздуха из понтонов в районе крепления Halo, форме направляющих на днище и внешней кромке последнего с вырезом в центральной части.

При этом на AMR22 не видно характерной «губы» в нижней части воздухозаборника понтона (сравните с RB18 на иллюстрации ниже). На зеленой машине отверстие имеет ровные края.

Детали понтона Red Bull RB18 Иллюстрация: Джорджо Пиола