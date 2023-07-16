Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»

Скорость Ландо Норриса с Оскаром Пиастри в быстрых виражах настолько впечатлила Льюиса Хэмилтона, что семикратный чемпион мира назвал машину из Уокинга ракетой.

Первую часть большого обновления для MCL60 команда подготовила к этапу в Шпильберге, а в Сильверстоун привезла оставшиеся детали, включая переднее крыло. Результатом стали вторая и третья позиции на старте гонки, которые пилоты смогли конвертировать во вторую и четвертую на финише.

Соперники сразу пришли к выводу, что McLaren скопировала ключевые решения фаворитов из Red Bull, однако внимательное изучение показывает, что утверждать подобное – значит, излишне упрощать ситуацию.

Давайте с помощью замечательных иллюстраций Джорджо Пиолы сравним, чем старая версия MCL60 (внизу) отличается от новой:

1. Изменилась форма вертикальной пластины, которая находится с внешней стороны от входных отверстий тоннелей Вентури. Она влияет на картину распределения потоков.

2. McLaren еще в прошлом году внедрила у себя решение передней части понтонов, подсмотренное у Red Bull. Но сейчас сходство стало еще сильнее: верхняя кромка оказалась сильнее сдвинута назад, тогда как нижняя – смещена выше, чтобы увеличить объем «подреза» для протекания воздуха вдоль днища.

3. Заметная выпуклость с верхней стороны днища, скрывающая брус боковой защиты, получила иную форму, а с внутренней стороны от нее теперь расположена еще одна, поменьше размером. Они также определяют профиль каналов Вентури под днищем.

4. Из-за переделки понтона пришлось скорректировать геометрию аэродинамических элементов, которые одновременно служат креплением зеркала заднего вида.

5. В задней точке крепления Halo появился продольный «плавничок» чуть изогнутой формы, который переходит на кузовную панель.

6. Самое заметное изменение: сама форма понтона стала иной, теперь верхняя часть спускается к днищу более плавно.

7.McLaren вслед за соперниками дополнила понтон углублением-«водостоком» с внутренней стороны, хотя на MCL60 это решение, впервые реализованное Alpine, оказалось все же не столь экстремальным, как недавно у Aston Martin.

8. Верхнюю вентиляционную панель перенесли в ту же область на «полке» у боковины капота, где ее можно увидеть у большинства машин нынешнего пелотона. Как и прежде, количество прорезей в панели можно варьировать, исходя из конкретных условий.

9. Профиль капота двигателя также стал намного иным, исходя из требования к картине протекания потоков в этой области шасси.

10. Кромка днища в задней части получила существенно более простую форму. Остались в прошлом вырезы и изгибы, которые можно было отыскать тут прежде.

11. Профиль «полки» в задней части был скорректирован – отверстия для выхода воздуха в задней части стали меньше, а «акулий плавник» сверху, напротив, увеличился в размерах. При этом кузовные панели в этой части шасси стали более «обтягивающими».

Детали переднего антикрыла McLaren MCL60, Гран При Великобритании Иллюстрация: Джордж Пиола

12-й новинкой, которую стоит рассмотреть отдельно и более внимательно, является переднее антикрыло.

Здесь изменения прежде всего затронули участок, с которым сейчас активно работают во всех командах – это сопряжение внешней части дальних закрылков с торцевой пластиной.

На MCL60 использовано решение, в котором углепластиковые кончики закрылков соединяются с пластиной посредством металлических разделителей – всего их три. Такой подход чуть добавляет веса, но гарантирует необходимую геометрию.

Хорошо видно, как кончики закрылков развернуты, чем помогают перенаправлять воздушные потоки в сторону от переднего колеса. Этой же цели, которая позволяет уводить турбулентность в сторону от машины, служат и соседние детали.

Сравнение вариантов переднего антикрыла McLaren MCL60 (старое / новое)

Кроме того, как видно на сравнительном фото, конструкторы сместили немного назад кончик носового обтекателя и скорректировали его форму.

Наконец, изменилось соотношение между статичной и регулируемой частью закрылков – первая немного увеличилась в размерах с внутренней стороны – и расположение металлических скобок-разделителей между элементами.

И хотя ни одно из названных изменений не назвать революционным, гармонично сложившись воедино, они обеспечили McLaren первый подиум со старта нынешнего сезона – с серьезные перспективы во второй половине чемпионата.