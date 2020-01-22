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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1

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Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
22 янв. 2020 г., 15:38

Среди множества примечательных конструкций, которыми богата история Формулы 1, мы выбрали Benetton B186 – машину, которая стала ярким примером гоночной техники середины 80-х.

Каждый временной отрезок в летописях Ф1 интересен по-своему. 80-е – это торжество мощности, активное наступление аэродинамики и россыпь талантов в списке пилотов. Именно тогда вызов грандам из Williams, McLaren, Ferrari и Lotus смогла бросить команда Benetton.

Поначалу ее отказывались воспринимать всерьез, отпуская шуточки в адрес владельцев – семьи производителей текстиля из Италии. Но результаты на трассах говорили сами за себя, броская и в чем-то даже провокационная раскраска привлекала внимание зрителей, а двигатель BMW заслужил славу самого мощного из всех, что когда-либо стояли на машинах Ф1.  

Мы подготовили рассказ о Benetton B186, ставшем воплощением гоночной брутальности.  

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Трамплин для Сенны

Трамплин для Сенны
1/6

Фотограф: Аукционный дом «Бонхамс»

Прежде, чем переходить к главному повествованию, давайте перенесемся на два года назад – в 1984 год. Тогда командой еще владел британский энтузиаст Тед Тоулмен, и она носила его имя – Toleman. В летописях Ф1 этот коллектив остался прежде всего потому, что именно в его составе свой первый сезон Формулы 1 провел юный бразилец Айртон да Силва, выступавший под девичьей фамилией своей матери – Сенна.

Айртон Сенна за рулем Toleman TG184, Гран При Монако

Айртон Сенна за рулем Toleman TG184, Гран При Монако
2/6

Фотограф: Sutton Images

После первых Гран При (в одним из них Айртон даже не прошел квалификацию) Формула 1 приехала в Монако. Там Сенна стартовать 13-м, но был неудержим под проливным дождем, поднимаясь все выше с каждым кругом. Он поставил лучшее время и вышел в лидеры к моменту остановки гонки красным флагом из-за сложных условий. Но затем результаты были скорректированы, и бразильца переставили на второе место – победителем был назван Ален Прост из McLaren.

Сложный путь Benetton: от Tyrrell через Alfa к Toleman

Сложный путь Benetton: от Tyrrell через Alfa к Toleman
3/6

Фотограф: LAT Images

Несмотря на яркие выступления Сенны, дела Тоулмена шли скверно – деньги подходили к концу. Кроме того, Тед нажил в паддоке нескольких врагов. В 1985-м ему пришлось продать команду своим бывшим спонсорам. В протоколах она по-прежнему именовалась Toleman, но все знали, что реальными хозяевами уже стали люди из Benetton. Начав с небольшого спонсорства Tyrrell в 1983-м, компания затем переключилась на Alfa Romeo и Toleman. Формула 1 очень подходила ей своим мировых охватом, и бюджет постоянно рос, пока не дошло до покупки команды целиком.

Без шин далеко не уедешь

Без шин далеко не уедешь
4/6

Фотограф: Жан-Филип Легран

Первая проблема возникла на горизонте еще до старта сезона-85. Ни одна шинная компания не захотела поставлять команде свою продукцию. В 1984-м у Toleman был контракт с Michelin, но французы ушли из Ф1. С Pirelli договориться не удалось, в Goodyear тоже не проявили интереса, сказав, что у них уже достаточно клиентов, и увеличить выпуск просто нет возможности.

Команда оказалась в подвешенном состоянии и пропустила три первых Гран При. Лишь затем ей все же удалось получить резину Pirelli, перекупив контракт у коллектива Spirit, который решил уйти из Ф1. Кто знает, какой бы была история гонок, не сложись в тот момент обстоятельства настолько удачно для Benetton.

Тео Фаби, Toleman TG185 Hart, 1985 год

Тео Фаби, Toleman TG185 Hart, 1985 год
5/6

Фотограф: Sutton Images

Продолжение чемпионата оказалось немногим лучше начала. Скорость машины в целом была неплохой, но надежность не выдерживала никакой критики. За весь год пилотам удалось доехать до финиша всего два раза. На этом фоне меркнет даже тот факт, что в Хоккенхайме Тео Фаби стартовал с поула.

Правда, первый круг итальянец завершил только восьмым, а вскоре и вовсе выбыл из гонки из-за отказа сцепления. Сезон без единого очка стал грустной точкой в истории Toleman.

Тео Фаби, Benetton B186-BMW, 1986 год

Тео Фаби, Benetton B186-BMW, 1986 год
6/6

Фотограф: LAT Images

В сезоне-1986 команда переродилась. Деньги Бенеттонов позволили сменить проблемные движки Hart на BMW, пригласить в пару к Фаби молодого и быстрого Герхарда Бергера, а Рори Берн построил весьма элегантное шасси, которое раскрасили в яркие цвета.

Мощность как залог победы и источник проблем

BMW M12/13 F1 engine

Двигатель BMW M12/13 для Формулы 1

Фото: Эрик Гилберт

Для своего времени турбомотор BMW M12/13 был выдающейся конструкцией. Рядная полуторалитровая «четверка» обладала такими возможностями, что нынешние гибриды на ее фоне выглядят невзрачными бедными родственниками. 

Давление наддува достигало 5,5 атмосфер, а максимальную мощность замерить просто не удалось – в ту пору ни один динамометрический стенд просто не был рассчитан на такие значения. В самой BMW оценивали возможности своего мотора в 1500 л.с. Давайте повторим – с 1,5 литров рабочего объема.

С учетом особых квалификационных режимов и специальных шин, которых хватало всего на один круг, машина превращалась в настоящего монстра. Что говорить, если для Benetton даже разрабатывали особые коробки передач, которые использовали на квалификационном круге – и списывали в утиль сразу после этого. 

В гонках, разумеется, использовались не столь экстремальная конфигурация, что повышало шансы добраться до клетчатого флага.

Gerhard Berger, Benetton

Герхард Бергер, Benetton B186

Фото: LAT Images

«Придушенный» до 900-1000 л.с. двигатель по воскресеньям доставлял гонщикам немало проблем. Турбина работала далеко не в самом оптимальном режиме, что приводило к появлению значительного запаздывания отклика на дроссель – этот эффект известен под названием «турбоямы». 

Пилотам оставалось только догадываться, как быстро машина отреагирует на действия педалью газа. «Приходилось нажимать ее на входе в повороты, чтобы получить разгон на выходе, – вспоминал Бергер. – А если ты промахивался на пять или десять метров, то уже ничего не мог сделать, и машину разворачивало. Запаздывание составляло секунду или две».

Gerhard Berger, Benetton B186

Герхард Бергер, Benetton B186 без переднего крыла и носового обтекателя

Фото: Motorsport Images

Такое поведение машины приводило к тому, что в большинстве гонок сезона у Benetton не получалось добиться результата. Но в редких случаях, когда все складывалось, команда громко заявляла о себе. 

Кроме того, соперникам приходилось считаться с B186 в квалификациях. На своем домашнем этапе в Монце Фаби завоевал поул с перевесом почти в полсекунды, а на домашнем этапе Бергера в Шпильберге у Benetton и вовсе был весь первый ряд (правда, австриец уступил напарнику). Стоит отметить, что в обоих случаях дело происходило на быстрых трассах с небольшим количеством поворотов.   

Однако лучшим результатом команды в гонке долгое время оставалось третье место, добытое Герхардом еще весной в Имоле. Лишь в самой концовке сезона на кочковатом и абразивном асфальте трассы братьев Родригес в Мехико Бергеру и Benetton по-настоящему улыбнулась удача. 

Шины Pirelli показали себя с самой лучшей стороны, позволив проехать дистанцию без пит-стопов, а разреженный воздух несколько снизил вред от «турбоямы». 

Австриец стартовал четвертым, держался в темпе лидеров, а когда те отправились менять шины, вышел вперед и больше никого не пропустил до самого финиша. Меньше чем за год команда прошла путь от невезучего аутсайдера до победителя гонки. И это было лишь начало ее славного пути…

Podium: Mexican GP winner Gerhard Berger, Benetton

Герхард Бергер, Benetton, на вершине подиума Гран При Мексики

Фото: LAT Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Герхард Бергер , Айртон Сенна В Магазин , Тео Фаби
Команды Benetton
Автор Джорджо Пиола

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