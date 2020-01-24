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Формула 1 / Ностальгия

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton

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Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton
Автор:
, редактор (Франция)
Соавтор: Александр Кабановский
24 янв. 2020 г., 15:36

Перед тем, как окончательно уступить место в пелотоне заводскому проекту Renault, команда Benetton добилась заметных успехов в Формуле 1. Однако к началу XXI века ее лучшие деньки были уже позади. Свою последнюю модель, B201, итальянцы представили в феврале 2001-го.

Эта машина называлась Benetton и была выкрашена в традиционный голубой цвет. Вместе с тем, и на самой базе в Энстоуне, и за ее пределами все прекрасно понимали, что в действительности модель B201 станет прощальной для команды, а предстоящий ей сезон – переходным к Renault. 

Французы тогда – как, собственно, и в наши дни – не отличались постоянством, регулярно покидая Формулу 1 и возвращаясь обратно. Всего за несколько лет до описанных событий они в очередной раз свернули производство своих моторов, но к началу XXI века вновь соскучились по чемпионату. Сначала планы выкупить Benetton у Флавио Бриаторе ходили по паддоку в форме слухов, а затем получили официальное подтверждение.

Однако менять название было уже поздно, и 2001-й коллективу предстояло провести под старым именем. При этом Майку Гаскойну, возглавлявшему технический штаб, был придан в помощь ставленник французов Марк Смит, принимавший активное участие в работе над машиной. Кроме того, на B201 уже стоял новый мотор от Renault взамен прежнего от Supertec. 

Два десятилетия назад одной из особенностей Формулы 1 было соперничество команд по пышности презентаций. Сейчас даже сложно представить, какие невероятные локации в те дни выбирали для такого несложного, казалось бы, дела, как сдергивание покрывала с гоночного автомобиля. 

Спортивные арены, театры, горнолыжные курорты и другие удивительные места становились аренами презентаций – журналисты, освещавшие в те годы Ф1, могут порассказать на эту тему немало интересного. 

В Benetton, стремясь не удалить в грязь лицом, выбрали для своего мероприятия площадь Сан-Марко в самом центре Венеции. Машину доставили к месту презентации на катере, а потом с помощью спецэффектов создали впечатление, будто бы она в брызгах появляется перед собравшейся публикой прямо из воды!

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Список

Доставка Benetton B201 на площадь Сан-Марко

Доставка Benetton B201 на площадь Сан-Марко
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Фотограф: Benetton Formula

Разгрузка Benetton B201 на площади Сан-Марко

Разгрузка Benetton B201 на площади Сан-Марко
2/8

Фотограф: Benetton Formula

Презентация Benetton B201

Презентация Benetton B201
3/8

Фотограф: Benetton Formula

Презентация Benetton B201

Презентация Benetton B201
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Фотограф: Benetton Formula

Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла с Benetton B201

Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла с Benetton B201
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Фотограф: Benetton Formula

Руководитель команды Флавио Бриаторе, гонщики Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла

Руководитель команды Флавио Бриаторе, гонщики Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла
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Фотограф: Расселл Батчелор / Motorsport Images

Дженсон Баттон, Флавио Бриаторе, Лучано Бенеттон, Патрик Фор (Renault Sport) и Джанкарло Физикелла

Дженсон Баттон, Флавио Бриаторе, Лучано Бенеттон, Патрик Фор (Renault Sport) и Джанкарло Физикелла
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Фотограф: Benetton Formula

Физикелла и Баттон с тест пилотами Марком Уэббером и Фернандо Алонсо. Четыре будущих победителя Гран При и два чемпиона мира

Физикелла и Баттон с тест пилотами Марком Уэббером и Фернандо Алонсо. Четыре будущих победителя Гран При и два чемпиона мира
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Фотограф: Benetton Formula

Лучезарная улыбка Бриаторе, казалось, могла разогнать хмурые февральские тучи. Лидер команды Джанкарло Физикелла, который годом ранее трижды поднимался на подиум, и его молодой напарник – перешедший из Williams Дженсон Баттон – тоже были полны оптимизма. 

Спустя несколько дней итальянец первым вывел B201 на тестовую трассу в Барселоне. Стоит отметить, что предсезонную подготовку команда начала еще до презентации – благо, в то время драконовских ограничений на тесты, подобных нынешним, не было и в помине. Но в январе гонщики работали на гибридном шасси B200B: по сути, прошлогодней машине, на которой стояли мотор и коробка передач 2001 года. 

Именно мотор с коробкой и были главными новациями. В Renault пошли на смелый шаг и сконструировали модель RS21 с углом развала цилиндров 111 градусов. У других команд в сезоне-2001 были двигатели с углом развала от 72 до 90°, а прежний Supertec и вовсе имел 71°.

Идея новинки состояла в том, что «широкий» мотор имеет более низкий центр тяжести, а потому обеспечит преимущество в плане аэродинамики и управляемости. При этом с такой архитектурой можно было ожидать нехватки крутящего момента, но специалисты Renault говорили, что в курсе этой ситуации, и обещали доработки по ходу сезона. 

Само шасси B201 выглядело вполне традиционным. Высокий и узкий «нос» с диагональными пилонами переднего крыла, широкие коробчатые понтоны, обусловленные геометрией мотора, дефлекторы очень простой формы и пара аэродинамических элементов перед задними колесами – в сравнении с современными машинами Ф1 такой набор вызывал улыбку, но в 2001-м даже чемпионская Ferrari Михаэля Шумахера выглядела немногим сложнее.

С приходом Renault команда также сменила поставщика шин – место Bridgestone логично заняли французы из Michelin.

Слайдер
Список

Benetton B201

Benetton B201
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Фотограф: Benetton Formula

Benetton B201

Benetton B201
2/6

Фотограф: Benetton Formula

Benetton B201

Benetton B201
3/6

Фотограф: Benetton Formula

Benetton B201

Benetton B201
4/6

Фотограф: Benetton Formula

Benetton B201

Benetton B201
5/6

Фотограф: Benetton Formula

Benetton B201

Benetton B201
6/6

Фотограф: Benetton Formula

С первых же тестов стало ясно, что удержать четвертое место в Кубке конструкторов команда не сможет. Новый двигатель вышел одновременно маломощным и катастрофически ненадежным. Первая половина сезона стала для Benetton настоящим кошмаром – в квалификациях ее пилоты оказывались в конце второго, а то и вовсе в третьем десятке, а гонки если и заканчивали, то в нескольких кругах позади.

Физикелле повезло занять шестое место под проливным дождем в Сан-Паулу, но эти очки оставались для Benetton единственными в десяти первых Гран При. Нередко гонщикам приходилось соперничать на трассе с представителями Minardi, эталонного аутсайдера тех лет. 

Лишь летом ситуация начала меняться к лучшему – аэродинамический пакет добавил прижимной силы, а новая спецификация двигателя выглядела уже куда более конкурентоспособной. Переломным моментом стал Гран При Германии: на старом «Хоккенхаймринге» с длинными прямыми Физикелла и Баттон вновь стартовали 17-м и 18-м, однако к финишу приехали четвертым и пятым, в одном круге с победителем и всего в секунде позади ставшего третьим Жака Вильнева на BAR.

Осенью результаты Benetton росли буквально с каждой гонкой. Высшей точкой стал этап в Спа, где Джанкарло стартовал восьмым, первый круг закончил вторым и финишировал третьим. В общей сложности пилотам удалось заработать десять очков, чего хватило для седьмой позиции в чемпионате команд. 

В Renault сочли опыт использования 111-градусного мотора успешным и сохранили эту архитектуру. Уже в 2003-м Фернандо Алонсо принес команде победу на Гран При Венгрии. пилотируя машину с «широким» движком. Ну а что было дальше – всем отлично известно. 

Слайдер
Список

Пилоты Benetton ведут борьбу с соперниками из Prost и Minardi на Гран При Австрии

Пилоты Benetton ведут борьбу с соперниками из Prost и Minardi на Гран При Австрии
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Фотограф: Benetton Formula

Баттон в глубине пелотона на «Нюрбургринге». Ни одна из команд, чьи машины попали в кадр, не дожила до наших дней с прежним названием

Баттон в глубине пелотона на «Нюрбургринге». Ни одна из команд, чьи машины попали в кадр, не дожила до наших дней с прежним названием
2/8

Фотограф: Jaguar Racing

Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла на Гран При Франции

Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла на Гран При Франции
3/8

Фотограф: Sutton Images

Обновленную версию Benetton B201 внешне отличали прямые пилоны переднего крыла

Обновленную версию Benetton B201 внешне отличали прямые пилоны переднего крыла
4/8

Фотограф: Benetton Formula

Первый старт в Спа закончился аварией. После второго Физикелла проскочил в «Источнике» мимо соперников…

Первый старт в Спа закончился аварией. После второго Физикелла проскочил в «Источнике» мимо соперников…
5/8

Фотограф: Sutton Images

…и оказался вторым – между Ferrari Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло

…и оказался вторым – между Ferrari Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло
6/8

Фотограф: Ferrari Media Center

Итогом стал единственный подиум в сезоне – для Benetton это был 102-й и последний в истории призовой кубок

Итогом стал единственный подиум в сезоне – для Benetton это был 102-й и последний в истории призовой кубок
7/8

Фотограф: Ferrari Media Center

Benetton B201 Renault

Benetton B201 Renault
8/8

Фотограф: Benetton Formula

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Benetton
Автор Базиль Давуан

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
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