История
Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton
Перед тем, как окончательно уступить место в пелотоне заводскому проекту Renault, команда Benetton добилась заметных успехов в Формуле 1. Однако к началу XXI века ее лучшие деньки были уже позади. Свою последнюю модель, B201, итальянцы представили в феврале 2001-го.
Эта машина называлась Benetton и была выкрашена в традиционный голубой цвет. Вместе с тем, и на самой базе в Энстоуне, и за ее пределами все прекрасно понимали, что в действительности модель B201 станет прощальной для команды, а предстоящий ей сезон – переходным к Renault.
Французы тогда – как, собственно, и в наши дни – не отличались постоянством, регулярно покидая Формулу 1 и возвращаясь обратно. Всего за несколько лет до описанных событий они в очередной раз свернули производство своих моторов, но к началу XXI века вновь соскучились по чемпионату. Сначала планы выкупить Benetton у Флавио Бриаторе ходили по паддоку в форме слухов, а затем получили официальное подтверждение.
Однако менять название было уже поздно, и 2001-й коллективу предстояло провести под старым именем. При этом Майку Гаскойну, возглавлявшему технический штаб, был придан в помощь ставленник французов Марк Смит, принимавший активное участие в работе над машиной. Кроме того, на B201 уже стоял новый мотор от Renault взамен прежнего от Supertec.
Два десятилетия назад одной из особенностей Формулы 1 было соперничество команд по пышности презентаций. Сейчас даже сложно представить, какие невероятные локации в те дни выбирали для такого несложного, казалось бы, дела, как сдергивание покрывала с гоночного автомобиля.
Спортивные арены, театры, горнолыжные курорты и другие удивительные места становились аренами презентаций – журналисты, освещавшие в те годы Ф1, могут порассказать на эту тему немало интересного.
В Benetton, стремясь не удалить в грязь лицом, выбрали для своего мероприятия площадь Сан-Марко в самом центре Венеции. Машину доставили к месту презентации на катере, а потом с помощью спецэффектов создали впечатление, будто бы она в брызгах появляется перед собравшейся публикой прямо из воды!
Доставка Benetton B201 на площадь Сан-Марко
Фотограф: Benetton Formula
Разгрузка Benetton B201 на площади Сан-Марко
Фотограф: Benetton Formula
Презентация Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Презентация Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла с Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Руководитель команды Флавио Бриаторе, гонщики Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла
Фотограф: Расселл Батчелор / Motorsport Images
Дженсон Баттон, Флавио Бриаторе, Лучано Бенеттон, Патрик Фор (Renault Sport) и Джанкарло Физикелла
Фотограф: Benetton Formula
Физикелла и Баттон с тест пилотами Марком Уэббером и Фернандо Алонсо. Четыре будущих победителя Гран При и два чемпиона мира
Фотограф: Benetton Formula
Лучезарная улыбка Бриаторе, казалось, могла разогнать хмурые февральские тучи. Лидер команды Джанкарло Физикелла, который годом ранее трижды поднимался на подиум, и его молодой напарник – перешедший из Williams Дженсон Баттон – тоже были полны оптимизма.
Спустя несколько дней итальянец первым вывел B201 на тестовую трассу в Барселоне. Стоит отметить, что предсезонную подготовку команда начала еще до презентации – благо, в то время драконовских ограничений на тесты, подобных нынешним, не было и в помине. Но в январе гонщики работали на гибридном шасси B200B: по сути, прошлогодней машине, на которой стояли мотор и коробка передач 2001 года.
Именно мотор с коробкой и были главными новациями. В Renault пошли на смелый шаг и сконструировали модель RS21 с углом развала цилиндров 111 градусов. У других команд в сезоне-2001 были двигатели с углом развала от 72 до 90°, а прежний Supertec и вовсе имел 71°.
Идея новинки состояла в том, что «широкий» мотор имеет более низкий центр тяжести, а потому обеспечит преимущество в плане аэродинамики и управляемости. При этом с такой архитектурой можно было ожидать нехватки крутящего момента, но специалисты Renault говорили, что в курсе этой ситуации, и обещали доработки по ходу сезона.
Само шасси B201 выглядело вполне традиционным. Высокий и узкий «нос» с диагональными пилонами переднего крыла, широкие коробчатые понтоны, обусловленные геометрией мотора, дефлекторы очень простой формы и пара аэродинамических элементов перед задними колесами – в сравнении с современными машинами Ф1 такой набор вызывал улыбку, но в 2001-м даже чемпионская Ferrari Михаэля Шумахера выглядела немногим сложнее.
С приходом Renault команда также сменила поставщика шин – место Bridgestone логично заняли французы из Michelin.
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
Benetton B201
Фотограф: Benetton Formula
С первых же тестов стало ясно, что удержать четвертое место в Кубке конструкторов команда не сможет. Новый двигатель вышел одновременно маломощным и катастрофически ненадежным. Первая половина сезона стала для Benetton настоящим кошмаром – в квалификациях ее пилоты оказывались в конце второго, а то и вовсе в третьем десятке, а гонки если и заканчивали, то в нескольких кругах позади.
Физикелле повезло занять шестое место под проливным дождем в Сан-Паулу, но эти очки оставались для Benetton единственными в десяти первых Гран При. Нередко гонщикам приходилось соперничать на трассе с представителями Minardi, эталонного аутсайдера тех лет.
Лишь летом ситуация начала меняться к лучшему – аэродинамический пакет добавил прижимной силы, а новая спецификация двигателя выглядела уже куда более конкурентоспособной. Переломным моментом стал Гран При Германии: на старом «Хоккенхаймринге» с длинными прямыми Физикелла и Баттон вновь стартовали 17-м и 18-м, однако к финишу приехали четвертым и пятым, в одном круге с победителем и всего в секунде позади ставшего третьим Жака Вильнева на BAR.
Осенью результаты Benetton росли буквально с каждой гонкой. Высшей точкой стал этап в Спа, где Джанкарло стартовал восьмым, первый круг закончил вторым и финишировал третьим. В общей сложности пилотам удалось заработать десять очков, чего хватило для седьмой позиции в чемпионате команд.
В Renault сочли опыт использования 111-градусного мотора успешным и сохранили эту архитектуру. Уже в 2003-м Фернандо Алонсо принес команде победу на Гран При Венгрии. пилотируя машину с «широким» движком. Ну а что было дальше – всем отлично известно.
Пилоты Benetton ведут борьбу с соперниками из Prost и Minardi на Гран При Австрии
Фотограф: Benetton Formula
Баттон в глубине пелотона на «Нюрбургринге». Ни одна из команд, чьи машины попали в кадр, не дожила до наших дней с прежним названием
Фотограф: Jaguar Racing
Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла на Гран При Франции
Фотограф: Sutton Images
Обновленную версию Benetton B201 внешне отличали прямые пилоны переднего крыла
Фотограф: Benetton Formula
Первый старт в Спа закончился аварией. После второго Физикелла проскочил в «Источнике» мимо соперников…
Фотограф: Sutton Images
…и оказался вторым – между Ferrari Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло
Фотограф: Ferrari Media Center
Итогом стал единственный подиум в сезоне – для Benetton это был 102-й и последний в истории призовой кубок
Фотограф: Ferrari Media Center
Benetton B201 Renault
Фотограф: Benetton Formula
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Benetton
|Автор
|Базиль Давуан
Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton
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