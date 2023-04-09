Техническое ретро: как Формула 1 бросила вызов рекорду скорости

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Недавно Юки Цунода, устав от нехватки максимальной скорости своей AlphaTauri, бросил в сердцах: «Чтобы в Баку не отставать от соперников на прямых, нам останется только снять с машины антикрылья».

Разумеется, гонщик использовал лишь красивый образ – безусловно, в столице Азербайджана команды будут использовать пакеты с минимальным прижимом, но сами крылья никуда не денутся. Понятно, что если снять их вовсе, машина поедет на прямых еще быстрее. Но ведь вся Формула 1 построена на эффективности в поворотах.

Впрочем, однажды поклонники гонок смогли получить ответ на интересующий многих вопрос: до какой отметки по силам разогнаться, если поставить такую цель? Этот эксперимент в 2006 году поставила команда Honda F1.

За год до этого стало известно о программе Bonneville 400 – коллектив BAR Honda объявил о планах отправиться на знаменитое соляное озеро, куда съезжаются поклонники скорости со всего мира, чтобы попробовать разогнать переделанную машину Ф1 до максимально возможной отметки.

Алан ван дер Мерве, BAR-Honda, попытка установить рекорд скорости на машине Ф1

Зимой Honda выкупила BAR, но не отказалась от озвученных планов. И в июле 2006-го приехала на озеро Бонневиль в штате Юта с моделью 007, адаптированной для особых условий. Как следовало из названия программы, задача состояла в покорении отметки в 400 км/ч.

Шасси взяли в конфигурации для Монцы, но с него сняли заднее крыло, оставив лишь одну торцевую пластину на продольной оси в качестве «плавничка» позади капота двигателя. Также чуть увеличили дорожный просвет – высохшая соляная корка хоть и была очень ровной, но все же уступала в этом отношении гоночному асфальту.

Машине изменили передаточные числа в коробке, чтобы обеспечить возможность разгона до ожидаемой скорости. На предварительной обкатке в одном из лондонских аэропортов BAR без проблем набрала 360 км/ч.

Машина BAR-Honda 007 для попытки установить рекорд скорости

Сесть за руль доверили Алану ван дер Мерве – сейчас он известен поклонникам Ф1 как водитель медицинского автомобиля (именно южноафриканец в 2020 году первым пришел на помощь Ромену Грожану после памятной аварии с пожаром в Бахрейне), а в ту пору он был тест-пилотом Honda.

«Насколько хватало глаз, это было огромное белое поле, – поделился недавно Алан воспоминаниями о давних событиях в интервью пресс-службе Ф1. – Трасса представляла из себя прямую полосу шириной 200 метром и длиной 17 километров.

На ней у тебя не было вообще никаких ориентиров. Только когда набегающий ветер начинал приподнимать шлем, а мотор ревел на седьмой передаче на максимальных оборотах, ты осознавал, насколько быстро едешь.

Мы считали, что пяти километров хватит, чтобы набрать максимальную скорость. Но уровень сцепления был таким низким, что только через восемь километров можно было открыть дроссель полностью.

До этого приходилось набраться терпения и продолжать плавный разгон, любыми средствами избегая пробуксовки колес – это сразу приводило к падению скорости на 5-10 км/ч».

В Бонневиле скорость замеряли официально, чтобы фиксировать рекорды. По международным правилам, гонщик должен быть преодолеть дистанцию в одну сторону, после чего развернуться и проехать обратно. Такой подход позволял исключить влияние ветра, который в случае рекордных заездов мог существенно сказаться на результате.

Ван дер Мерве завершил первую часть пути с максимальной скоростью 400,454 км/ч. Казалось, главная задача Bonneville 400 выполнена. Но возвращение получилось не столь быстрым, поэтому средняя скорость составила 397,360 км/ч.

Алан ван дер Мерве, BAR-Honda, попытка установить рекорд скорости на машине Ф1

Говоря откровенно, в мире, где серийные дорожные суперкары после минимальных переделок без проблем набирают 500 км/ч, результат Honda не впечатлил. Он лишний раз доказал, что машины Формулы 1 построены прежде всего для поворотов. Именно там благодаря невероятной прижимной силе с ними не в силах тягаться никакая другая техника на планете.

Осенью того же 2006 года на летном поле аэропорта Мохаве команда провела еще одну рекордную попытку. На этот раз, в условиях более традиционного сцепления, ван дер Мерве разогнался до 413,205 км/ч. Этот результат, впрочем, остается неофициальным.

Если же говорить о максимальной скорости, зафиксированной по ходу Гран При чемпионата мира, то это 378 км/ч Валттери Боттаса – в 2016 году, еще выступая за Williams, разогнался до этой отметки в Баку.

Нынешним машинам, у которых большая часть прижимной силы генерируется тоннелями Вентури под днищем, даже эта отметка выглядит недостижимой.

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