Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

Успех – очень тонкая материя. Не существует точного рецепта, который гарантированно позволяет стать сильнейшим. Но общее правило гласит, что проще всего опередить соперника, если превзойти его во всех компонентах.

Вот только в Формуле 1 этих компонентов такое невероятное количество, что почти невозможно быть лучшим во всех. Ведь для этого нужно как минимум собрать воедино двух самых талантливых гонщиков, лучших конструкторов, мощный и надежный мотор – а также добавить к этому эффективную структуру управления.

32 года назад главе McLaren Рону Деннису удалось создать подобную «дрим-тим», которая нанесла соперникам полное и безоговорочное поражение. Свой вклад в итоговый результат внесли стремительные Айртон Сенна с Аленом Простом, потрясающие турбомоторы Honda – и, разумеется, невероятная машина MP4/4. О ней и пойдет речь в этом материале.

Люди и методы

Нельзя сказать, что фантастическое доминирование возникло на ровном месте. В середине 80-х McLaren входила в число лидеров Ф1, а когда (как раз перед началом сезона 1988 года) Деннис ловко увел из-под носа у Фрэнка Уильямса контракт с Honda, многие стали называть команду главным фаворитом.

Для знакомства с японскими двигателями одно из шасси MP4/3 (созданное для сезона 1987 год под мотор Porsche) переделали в «мула» (он известен как MP4/3 В) и активно гоняли на тестах. Но к новому сезону требовалось создать новую машину – и с этим возникли определенные сложности. За четыре месяца до первой гонки работы над MP4/4 еще даже не стартовали. В прямом смысле слова – на конструкторских кульманах не было ни единого наброска.

Невероятно, но в условиях столь плотного графика команде удалось не просто сконструировать машину вовремя, но и сделать ее подлинным шедевром технической мысли.

Конструкторский штаб McLaren: Стив Николз, Гордон Марри и Нил Отли Фото: Sutton Images

Главным конструктором машины был Стив Николз. В McLaren решили, что создавать MP4/4 лучше тому, кто давно работает к команде. Техническим директором в тот момент уже был Гордон Марри, но он только-только перешел из Brabham (заняв место Джона Барнарда, которого переманила Ferrari).

При этом в концепции машины безошибочно угадывается фирменный подход Марри. Южноафриканский конструктор стремился делать шасси более обтекаемыми, делая кузовные панели «облегающими», а посадку гонщиков – более горизонтальной.

Можно сказать, что в MP4/4 создателям удалось совместить лучшие черты прежних McLaren и сильные стороны приземистых Brabham, созданных Марри.

Одновременно конструкторам пришлось решать несколько новых задач: в сезоне-88 регламент требовал, чтобы ноги пилота не выступали за ось передних колес (прежде по этой причине аварии часто приводили к переломам), а топливный бак уменьшился в размерах.

Область кокпита McLaren MP4/2C, 1986 год Фото: Джорджо Пиола

Принципиальным решением стал отход от V-образной формы монокока, которую использовал Барнард. Его машина 1986 года на иллюстрации выше – боковые стенки кокпита расширяются кверху. Вместо этого на MP4/4 их расположили вертикально, что не только дало выигрыш в аэродинамике, но и повысило жесткость шасси.

К счастью, у McLaren был собственный автоклав для «выпекания» углепластиковых деталей. По тем временам мало кто мог позволить себе столь дорогое удовольствие, но затраченные средства давали гибкость в производстве.

При разработке своей самой первой машины с полностью кевларовым монококом – MP4/1 в 1981 году – команда активно пользовалась инфраструктурой авиаторов из Hercules Aerospace, но к описываемому периоду она уже все делала самостоятельно, лишь закупая исходные материалы.

Не менее примечательно, что в McLaren подходили к изготовлению углепластиковых деталей не так, как в других командах. Все готовили формы, которые заполняли материалом, а в Уокинге сразу выкраивали нужный элемент – и отправляли его в автоклав.

Это ускоряло процесс и позволяло быстрее исправлять ошибки, а кроме того – для плоских деталей подход McLaren давал возможность использовать особые виды волокон, которые обеспечивали повышенную прочность.

Вдобавок у MP4/4 вся передняя часть монокока – вплоть до боковин кокпита – «выпекалась» единой деталью. Это также добавляло машине прочности и делало шасси более жестким.

Конструкция эволюционировала по ходу сезона – как видно на наших фото, элементы под кузовными панелями немного отличаются друг от друга по цвету. Это значит, что они были изготовлены в разное время.

Айртон Сенна за рулем McLaren MP4/4 Honda Фото: Райнер Шлегельмильх

При этом нельзя сказать, что в конструкции MP4/4 были какие-то невероятные технические решения, которые стали бы откровением. Нет: это была машина, вобравшая все новейшие наработки и не имевшая слабых мест.

Кроме того, в наши дни это выглядит непривычным, но в 1988-м обычной практикой была подготовка к сезону нескольких принципиально разных конфигураций шасси. Можно даже говорить, что в плане аэродинамики это были самостоятельные машины, имеющие определенные сходства в механических компонентах. Каждая использовалась на соответствующих трассах. У McLaren таких версий было три.

Компоновка McLaren MP4/1C, 1983 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

От цилиндра до привода

Контракт с Honda во многом стал возможен благодаря переходу из Lotus Айртона Сенны. Несмотря на обилие талантов в пелотоне, японцы всегда особенно выделяли именно будущего трехкратного чемпиона.

Полуторалитровый турбомотор модели RA168-E также был существенно доработан к новому сезону. Стремясь повысить шансы команд, использовавших атмосферные моторы, FIA снизила максимальное давление наддува с 4 до 2,5 атмосфер – это привело к падениюю мощности примерно на 300 сил, до 700 «лошадей». Это само по себе повысило экономичность и надежность, но японские мотористы уделили этим показателям особое внимание. И по числу отказов Honda была просто образцово-показательной (по тем временам, конечно – в наши дни такое число поломок смотрелось бы постыдно).

Механики работают с McLaren MP4/4 Honda – видны компоненты мотора и воздухозаборник турбины Фото: Райнер Шлегельмильх

Чтобы лучше справиться с новыми условиями, инженеры Honda зимой много работали с химиками из Shell. Итогом стало топливо с экзотическими добавками, склонность детонации у которого была заметно ниже, чем и у предыдущей версии бензина Shell, и у продукции конкурентов.

Получившийся коктейль значительно улучшил характеристики мотора, сделав его более приемистым. Это значительно облегчило пилотам контроль над машиной, сохранив при этом нужный отрыв по мощности от атмосферников (по правилам машины с безнаддувными моторами могли весить меньше и брать на борт больше топлива).

Айртон Сенна и Ален Прост на McLaren MP4/4 Honda далеко впереди всех – типичная картина сезона-88 Фото: Motorsport Images

Еще одним обретением McLaren стали комплекты сцепления производства Tilton. Впервые они появились на Lotus годом ранее, а их отличительной особенностью был малый размер, которого удалось добиться с помощью ряда удачных решений в областях компоновки и отвода тепла. Диаметр дисков составлял не привычные тогда 7,25 дюйма, а всего 5,5. Узел по-прежнему мог передавать нужный крутящий момент – но инерция была ощутимо ниже.

Компактное сцепление в сочетании с необычно низко расположенным коленвалом мотора делало мотор ниже чем у конкурентов – это одновременно смещало ниже центр тяжести (что благоприятно сказывалось на управляемости) и позволяло уменьшить высоту машины в целом (и делало ее более эффективной аэродинамически).

Однако при этом был риск того, что будут часто ломаться привода – из-за того, что полуоси будут установлены под неожиданно большим углом. С таким эффектом годом ранее столкнулись в Lotus. Решением стала новая трехвальная коробка передач (вместо привычной двухвальной), для работы над которой Марри пригласил Пита Вайсмана, своего бывшего коллегу по Brabham.

Как и в случае с мотором, на новой коробке для MP4/4 особое внимание уделили системе смазки – оба узла использовали схему с сухим картером. Также удалось добиться хороших температурных характеристик и надежности в условиях значительных перегрузок.

Детали компоновки McLaren MP4/4 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Без сомнений, McLaren MP4/4 можно назвать выдающейся и совершенной конструкцией, которая входит в число самых успешных гоночных машин не только Формулы 1, но и вообще автомобильного спорта.