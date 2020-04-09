Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации В Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Аналитика

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

Поделились
Комментарии
Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
9 апр. 2020 г., 06:04

В 1988 году одной команде удалось выиграть 93,8 % гонок (15 из 16) – что остается уникальным достижением. Тем удивительнее, что машина команды была создана в краткие сроки, а в ее конструкции не было каких-либо гениальных находок...

Успех – очень тонкая материя. Не существует точного рецепта, который гарантированно позволяет стать сильнейшим. Но общее правило гласит, что проще всего опередить соперника, если превзойти его во всех компонентах.

Вот только в Формуле 1 этих компонентов такое невероятное количество, что почти невозможно быть лучшим во всех. Ведь для этого нужно как минимум собрать воедино двух самых талантливых гонщиков, лучших конструкторов, мощный и надежный мотор – а также добавить к этому эффективную структуру управления. 

32 года назад главе McLaren Рону Деннису удалось создать подобную «дрим-тим», которая нанесла соперникам полное и безоговорочное поражение. Свой вклад в итоговый результат внесли стремительные Айртон Сенна с Аленом Простом, потрясающие турбомоторы Honda – и, разумеется, невероятная машина MP4/4. О ней и пойдет речь в этом материале.

Читайте также:

Люди и методы

Нельзя сказать, что фантастическое доминирование возникло на ровном месте. В середине 80-х McLaren входила в число лидеров Ф1, а когда (как раз перед началом сезона 1988 года) Деннис ловко увел из-под носа у Фрэнка Уильямса контракт с Honda, многие стали называть команду главным фаворитом. 

Для знакомства с японскими двигателями одно из шасси MP4/3 (созданное для сезона 1987 год под мотор Porsche) переделали в «мула» (он известен как MP4/3 В) и активно гоняли на тестах. Но к новому сезону требовалось создать новую машину – и с этим возникли определенные сложности. За четыре месяца до первой гонки работы над MP4/4 еще даже не стартовали. В прямом смысле слова – на конструкторских кульманах не было ни единого наброска.

Невероятно, но в условиях столь плотного графика команде удалось не просто сконструировать машину вовремя, но и сделать ее подлинным шедевром технической мысли. 

Конструкторский штаб McLaren: Стив Николз, Гордон Марри и Нил Отли

Конструкторский штаб McLaren: Стив Николз, Гордон Марри и Нил Отли

Фото: Sutton Images

Главным конструктором машины был Стив Николз. В McLaren решили, что создавать MP4/4 лучше тому, кто давно работает к команде. Техническим директором в тот момент уже был Гордон Марри, но он только-только перешел из Brabham (заняв место Джона Барнарда, которого переманила Ferrari).

При этом в концепции машины безошибочно угадывается фирменный подход Марри. Южноафриканский конструктор стремился делать шасси более обтекаемыми, делая кузовные панели «облегающими», а посадку гонщиков – более горизонтальной. 

Можно сказать, что в MP4/4 создателям удалось совместить лучшие черты прежних McLaren и сильные стороны приземистых Brabham, созданных Марри.

Одновременно конструкторам пришлось решать несколько новых задач: в сезоне-88 регламент требовал, чтобы ноги пилота не выступали за ось передних колес (прежде по этой причине аварии часто приводили к переломам), а топливный бак уменьшился в размерах.

Область кокпита McLaren MP4/2C, 1986 год

Область кокпита McLaren MP4/2C, 1986 год

Фото: Джорджо Пиола

Принципиальным решением стал отход от V-образной формы монокока, которую использовал Барнард. Его машина 1986 года на иллюстрации выше – боковые стенки кокпита расширяются кверху. Вместо этого на MP4/4 их расположили вертикально, что не только дало выигрыш в аэродинамике, но и повысило жесткость шасси.

К счастью, у McLaren был собственный автоклав для «выпекания» углепластиковых деталей. По тем временам мало кто мог позволить себе столь дорогое удовольствие, но затраченные средства давали гибкость в производстве.

При разработке своей самой первой машины с полностью кевларовым монококом – MP4/1 в 1981 году – команда активно пользовалась инфраструктурой авиаторов из Hercules Aerospace, но к описываемому периоду она уже все делала самостоятельно, лишь закупая исходные материалы. 

Не менее примечательно, что в McLaren подходили к изготовлению углепластиковых деталей не так, как в других командах. Все готовили формы, которые заполняли материалом, а в Уокинге сразу выкраивали нужный элемент – и отправляли его в автоклав.

McLaren MP4/4 Honda
Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda

Это ускоряло процесс и позволяло быстрее исправлять ошибки, а кроме того – для плоских деталей подход McLaren давал возможность использовать особые виды волокон, которые обеспечивали повышенную прочность. 

Вдобавок у MP4/4 вся передняя часть монокока – вплоть до боковин кокпита – «выпекалась» единой деталью. Это также добавляло машине прочности и делало шасси более жестким. 

Конструкция эволюционировала по ходу сезона – как видно на наших фото, элементы под кузовными панелями немного отличаются друг от друга по цвету. Это значит, что они были изготовлены в разное время.

Айртон Сенна за рулем McLaren MP4/4 Honda

Айртон Сенна за рулем McLaren MP4/4 Honda

Фото: Райнер Шлегельмильх

При этом нельзя сказать, что в конструкции MP4/4 были какие-то невероятные технические решения, которые стали бы откровением. Нет: это была машина, вобравшая все новейшие наработки и не имевшая слабых мест.

Кроме того, в наши дни это выглядит непривычным, но в 1988-м обычной практикой была подготовка к сезону нескольких принципиально разных конфигураций шасси. Можно даже говорить, что в плане аэродинамики это были самостоятельные машины, имеющие определенные сходства в механических компонентах. Каждая использовалась на соответствующих трассах. У McLaren таких версий было три. 

Компоновка McLaren MP4/1C, 1983 год

Компоновка McLaren MP4/1C, 1983 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

От цилиндра до привода

Контракт с Honda во многом стал возможен благодаря переходу из Lotus Айртона Сенны. Несмотря на обилие талантов в пелотоне, японцы всегда особенно выделяли именно будущего трехкратного чемпиона. 

Полуторалитровый турбомотор модели RA168-E также был существенно доработан к новому сезону. Стремясь повысить шансы команд, использовавших атмосферные моторы, FIA снизила максимальное давление наддува с 4 до 2,5 атмосфер – это привело к падениюю мощности примерно на 300 сил, до 700 «лошадей». Это само по себе повысило экономичность и надежность, но японские мотористы уделили этим показателям особое внимание. И по числу отказов Honda была просто образцово-показательной (по тем временам, конечно – в наши дни такое число поломок смотрелось бы постыдно). 

Механики работают с McLaren MP4/4 Honda – видны компоненты мотора и воздухозаборник турбины

Механики работают с McLaren MP4/4 Honda – видны компоненты мотора и воздухозаборник турбины

Фото: Райнер Шлегельмильх

Чтобы лучше справиться с новыми условиями, инженеры Honda зимой много работали с химиками из Shell. Итогом стало топливо с экзотическими добавками, склонность детонации у которого была заметно ниже, чем и у предыдущей версии бензина Shell, и у продукции конкурентов. 

Получившийся коктейль значительно улучшил характеристики мотора, сделав его более приемистым. Это значительно облегчило пилотам контроль над машиной, сохранив при этом нужный отрыв по мощности от атмосферников (по правилам машины с безнаддувными моторами могли весить меньше и брать на борт больше топлива). 

Айртон Сенна и Ален Прост на McLaren MP4/4 Honda далеко впереди всех – типичная картина сезона-88

Айртон Сенна и Ален Прост на McLaren MP4/4 Honda далеко впереди всех – типичная картина сезона-88

Фото: Motorsport Images

Еще одним обретением McLaren стали комплекты сцепления производства Tilton. Впервые они появились на Lotus годом ранее, а их отличительной особенностью был малый размер, которого удалось добиться с помощью ряда удачных решений в областях компоновки и отвода тепла. Диаметр дисков составлял не привычные тогда 7,25 дюйма, а всего 5,5. Узел по-прежнему мог передавать нужный крутящий момент – но инерция была ощутимо ниже. 

Компактное сцепление в сочетании с необычно низко расположенным коленвалом мотора делало мотор ниже чем у конкурентов – это одновременно смещало ниже центр тяжести (что благоприятно сказывалось на управляемости) и позволяло уменьшить высоту машины в целом (и делало ее более эффективной аэродинамически).

Однако при этом был риск того, что будут часто ломаться привода – из-за того, что полуоси будут установлены под неожиданно большим углом. С таким эффектом годом ранее  столкнулись в Lotus. Решением стала новая трехвальная коробка передач (вместо привычной двухвальной), для работы над которой Марри пригласил Пита Вайсмана, своего бывшего коллегу по Brabham.

Как и в случае с мотором, на новой коробке для MP4/4 особое внимание уделили системе смазки – оба узла использовали схему с сухим картером. Также удалось добиться хороших температурных характеристик и надежности в условиях значительных перегрузок.

Детали компоновки McLaren MP4/4

Детали компоновки McLaren MP4/4

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Без сомнений, McLaren MP4/4 можно назвать выдающейся и совершенной конструкцией, которая входит в число самых успешных гоночных машин не только Формулы 1, но и вообще автомобильного спорта. 

Читайте также:

Следующая новость
Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

Предыдущая новость

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джорджо Пиола

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

2
Формула 1

Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков

3
Формула 1

Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1

4
Формула 1

Риккардо: Правите календарь? С пилотами посоветуйтесь!

5
Формула 1

«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1
F1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года
F1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1
F1

Комментатор гонок отослал проект календаря боссам Ф1

Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков
F1

Пилот DTM: Леклер не смог бы выиграть у кибергонщиков

Браун назвал реальными 19 гонок, начиная с июля
F1

Браун назвал реальными 19 гонок, начиная с июля

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.