Техническое ретро: день, который едва не изменил всю Формулу 1

На заре времен регламент Формулы 1 был прописан настолько свободно, что оставлял конструкторам широчайшие возможности для творчества. Именно благодаря этому в свое время на старт выходили шестиколесные и полноприводные машины, а в качестве горючего использовались невероятные топливные смеси, разработанные в химических лабораториях.

Среди прочего, никакие пункты правил не ограничивали конфигурацию кузовных панелей. Это натолкнуло команду Mercedes – к первой половине 50-х немцы восстановили экономику и вспомнили о гонках, где у них было богатое наследие – на идею разработать машину по концепции «две в одной».

Так свет увидела модель W196. Под этим индексом было выпущено в общей сложности 14 шасси, главной особенностью которых была возможность относительно оперативной трансформации из классической «формулы» в версию «Стримлайнер» с кузовом в стиле спорткаров, обтекаемые панели которого закрывали колеса сверху.

Карл Клинг за рулем Mercedes-Benz W196 «Стримлайнер» Фото: Motorsport Images

Основой шасси стала пространственная рама из труб, к которой крепились кузовные детали из магниевого сплава. В движение машину приводил рядный мотор с восемью цилиндрами и непосредственным впрыском топлива – что любопытно, его конструкция опиралась на решения, хорошо зарекомендовавшие себя в двигателях истребителей Messerschmitt. Ради понижения центра тяжести двигатель завалили набок, расположив под углом 53° к вертикали.

Его мощность составляла внушительные по тем дням 260 лошадиных сил. В процессе модернизации ее удалось увеличить почти до 300 л.с. В цилиндрах сгорала гремучая смесь из 45% обычного и 25% высокооктанового бензина, 25% метанола, 3% ацетона и 2% закиси азота. Работая с этим «коктейлем», механики в обязательном порядке надевали толстые резиновые перчатки, а выхлопные газы были весьма токсичны.

Помимо непосредственного впрыска, в моторе использовался десмодромный газораспределительный механизм с двумя распредвалами, один из которых посредством механического привода открывал клапаны, а другой – закрывал. Такой подход потребовался, поскольку на 8000 об/мин классические пружины уже не справлялись со своей работой, и от них пришлось отказаться.

Двигатель Mercedes W196 Фото: Даниэль Калис / Motorsport Images

Что примечательно, при создании шасси инженеры Mercedes продували в аэродинамической трубе уменьшенную в пять раз модель машины. «Стримлайнер» обеспечивал меньшее лобовое сопротивление, потому его планировалось использовать на быстрых трассах – благо, в то время в календаре Формулы 1 таких было предостаточно.

Команда рассчитывала, что закрытый кузов будет полезен во французском Реймсе, Сильверстоуне, швейцарском Бремгартене, на знаменитой «Северной петле» – и, конечно, в Монце. Помимо прочего, более широкий кузов должен был помогать формировать под днищем область низкого давления, что давало прообраз граунд-эффекта.

Стирлинг Мосс за рулем Mercedes-Benz W196 «Стримлайнер» Фото: Motorsport Images

Машины, выкрашенные в фирменный серебристый цвет, дебютировали на Гран При Франции 1954 года. Хуан-Мануэль Фанхио завоевал поул, а в гонке они с Карлом Клингом сразу уехали от соперников, порадовали болельщиков острой борьбой по ходу дистанции и финишировали с разницей в 0,1 секунды в пользу аргентинского Маэстро. Ближайший преследователь проиграл им круг с лишним.

На фоне кургузых машин соперников «Стримлайнеры» выглядели летающими тарелками из фантастических фильмов. Казалось, будущее спорта именно за такими конструкциями, и другим командам надо не мешкая закрывать колеса своих машин, чтобы не оказаться в отстающих.

Однако не все было так радужно. Несомненно, автомобиль вышел удачным, однако гонщики жаловались, что с закрытым кузовом W196 заметно страдает от недостаточной поворачиваемости.

Спустя две недели в Сильверстоуне Фанхио вновь стартовал с поула. Британская трасса во все времена требовала очень точного пилотирования – но гонщикам Mercedes оказалось сложно контролировать положение передних колес, скрытых от глаз. Результатом стали частые контакты с тюками соломы и бочками, обозначающими границы трассы (характерные повреждения хорошо видны на фото в самом верху).

Хуан-Мануэль финишировал на побитой машине только четвертым, и на следующем этапе в Германии в Mercedes предпочли использовать классическую конфигурацию шасси. Итогом стала безоговорочная победа с поула – и решение отказаться в дальнейшем от «Стримлайнера».

Серебристые W196 использовались в 12 Гран При Формулы 1, выиграв девять из них, а также послужили базой для спорткара W196S, который активно использовался в гонках на выносливость. После трагедии в Ле-Мане летом 1955 года компания Mercedes приняла решение свернуть все гоночные программы. А закрытые кузова, к счастью, так и остались для Ф1 лишь курьезом, который никак не повлиял на вектор развития технической мысли.